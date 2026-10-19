Vádat emeltek a váci úti ámokfutó ellen: ezt a büntetést kérte a török férfira az ügyészség

Letöltendő börtönbüntetést, a járművezetéstől való végleges eltiltást és Magyarországról történő végleges kiutasítást kér az ügyészség arra a 25 éves török férfira, aki 2026 áprilisában két emberéletet követelő balesetet okozott a budapesti Váci úti felüljárón - közölte az ügyészség.

Egy török férfi április 10-én késő este a megengedett 70 km/órás sebesség helyett több mint 140 km/órával hajtott fel a Váci út és a Róbert Károly körút kereszteződésében található felüljáróra. A sofőr szándékosan átlépte a záróvonalat, hogy előzzön, miközben gépkocsijának sebessége már a 150 km/órát is meghaladta.

A veszélyes manőverek során a jármű először két másik autónak ütközött, ami miatt a sofőr teljesen elveszítette az uralmát a gépkocsi felett. Átsodródott a szemközti sávba, ahol frontálisan karambolozott egy szabályosan érkező járművel. Az óriási erejű becsapódás következtében a vétlen gépkocsi átszakította a szalagkorlátot, és lezuhant a felüljáróról. A lezuhant autó vezetője a helyszínen életét vesztette, a balesetet okozó férfi egyik utasa pedig a kórházba szállítás közben halt meg.

A száguldozó férfi további öt ember életét sodorta közvetlen veszélybe; saját autójának három másik utasa könnyebben megsérült, emellett a többszörös ütközés jelentős anyagi kárt is okozott. A Budapesti VI. és VII. Kerületi Ügyészség a férfit szándékos bűncselekményekkel, halált okozó közúti veszélyeztetéssel és ötrendbeli rongálással vádolja.