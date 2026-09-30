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Nem csitul Donald Trump iráni háborúja: újabb fordulat következett be, ez még nagyon fájni fog
Donald Trump amerikai elnök cáfolta azokat a sajtóértesüléseket, amelyek szerint Washington szankcióenyhítést ajánlott volna Teheránnak az iráni nukleáris program visszaszorításáért cserébe - jelentette a CNBC.
Trump a Truth Social platformon reagált az Axios beszámolójára, amely szerint az Egyesült Államok hajlandó lett volna szankciókat lazítani és a befagyasztott iráni pénzeszközöket felszabadítani az iráni atomprogramot érintő konkret lépésekért cserébe. Az elnök a hírt átverésnek minősítette. "Ez nem igaz. Semmit nem ajánlottam nekik!" – írta bejegyzésében.
A nemzetközi olajpiacok visszafogottan reagáltak a fejleményekre: a Brent típusú nyersolaj ára 0,31 százalékkal hordónként 102,27 dollárra csökkent, míg az amerikai WTI jegyzése 0,47 százalékkal 88,96 dollárra esett.
Az olajárak alakulását az is befolyásolja, hogy Katar továbbra is aktívan közvetít Washington és Teherán között egy tartós megállapodás érdekében. Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter kedden este Dohában találkozott a katari közvetítőkkel, ahol átvette az amerikai választ az Iszlám Köztársaság által benyújtott, a Hormuzi-szoros újbóli megnyitását célzó hétnapos tervre. Aragcsi szerdán már Teheránban egyeztet a kapott válaszról.
Madzsed al-Anszári, a katari külügyminisztérium szóvivője megerősítette, hogy Doha folyamatosan továbbítja az üzeneteket a két fél között. "Azon dolgozunk, hogy közös alapot teremtsünk egy olyan megállapodáshoz, amely mindannyiunkat megóvna a konfliktus következményeitől" – nyilatkozta a szóvivő az újságíróknak.
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