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Nem csitul Donald Trump iráni háborúja: újabb fordulat következett be, ez még nagyon fájni fog

Pénzcentrum
2026. szeptember 30. 14:44

Donald Trump amerikai elnök cáfolta azokat a sajtóértesüléseket, amelyek szerint Washington szankcióenyhítést ajánlott volna Teheránnak az iráni nukleáris program visszaszorításáért cserébe - jelentette a CNBC.

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Trump a Truth Social platformon reagált az Axios beszámolójára, amely szerint az Egyesült Államok hajlandó lett volna szankciókat lazítani és a befagyasztott iráni pénzeszközöket felszabadítani az iráni atomprogramot érintő konkret lépésekért cserébe. Az elnök a hírt átverésnek minősítette. "Ez nem igaz. Semmit nem ajánlottam nekik!" – írta bejegyzésében.

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A nemzetközi olajpiacok visszafogottan reagáltak a fejleményekre: a Brent típusú nyersolaj ára 0,31 százalékkal hordónként 102,27 dollárra csökkent, míg az amerikai WTI jegyzése 0,47 százalékkal 88,96 dollárra esett.

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Az olajárak alakulását az is befolyásolja, hogy Katar továbbra is aktívan közvetít Washington és Teherán között egy tartós megállapodás érdekében. Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter kedden este Dohában találkozott a katari közvetítőkkel, ahol átvette az amerikai választ az Iszlám Köztársaság által benyújtott, a Hormuzi-szoros újbóli megnyitását célzó hétnapos tervre. Aragcsi szerdán már Teheránban egyeztet a kapott válaszról.

Madzsed al-Anszári, a katari külügyminisztérium szóvivője megerősítette, hogy Doha folyamatosan továbbítja az üzeneteket a két fél között. "Azon dolgozunk, hogy közös alapot teremtsünk egy olyan megállapodáshoz, amely mindannyiunkat megóvna a konfliktus következményeitől" – nyilatkozta a szóvivő az újságíróknak.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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