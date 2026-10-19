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Pánik a tőzsdéken: zuhan Európa és Ázsia, de mi történik a forinttal és a BUX-szal?
Eséssel indították a hétfői kereskedést az európai tőzsdék, a hétvégi zavargások után a francia piac teljesített a leggyengébben, miközben a BUX enyhén emelkedett. Indonéziában folytatódott a tőzsdei zuhanás, az euró és a forint pedig már vasárnap este gyengült. A befektetői hangulatot a mesterségesintelligencia-beruházások megtérülése körüli aggodalmak és a megugró olajárak is terhelik. Az árfolyamok alakulása a Pénzcentrum árfolyam oldalán is nyomon követhető.
A hétfői nyitást követően a francia CAC 40 1 százalékos mínuszba került, míg a német DAX és a páneurópai Stoxx 600 egyaránt 0,4 százalékkal, a brit FTSE 100 pedig 0,3 százalékkal csökkent. A magyar tőzsde szembement az európai iránnyal, a BUX a kereskedés elején 0,1 százalékos emelkedéssel 145 657 ponton állt. A francia részvények közül a szállodaüzemeltető Accor közel 3 százalékot, a repülőtereket is működtető Vinci infrastruktúra-vállalat több mint 2 százalékot veszített értékéből.
A hazai blue chipek közül az OTP és a Magyar Telekom gyengült, míg a Richter emelkedett a nyitásban. A közepes kapitalizációjú tőzsdei vállalatok között az Opus és a BIF teljesített a legjobban, a Duna House és a 4iG pedig a gyengébben induló papírok közé tartozott. A BUX pénteken még 0,7 százalékos emelkedéssel, 145 471 ponton zárt, az egész múlt héten pedig közel 2,7 százalékot erősödött.
Folytatódott az indonéz zuhanás
Az ázsiai piacok hétfő reggel vegyes képet mutattak. A japán Nikkei 0,6 százalékkal csökkent, miközben a Shanghai Composite 0,7 százalékkal emelkedett a vártnál kedvezőbb kínai növekedési adatok után.
Indonéziában azonban tovább mélyült az eladási hullám. A Jakarta Composite hétfő reggel több mint 5 százalékot esett, és hatéves mélypontra süllyedt. A pénteki, több mint 11 százalékos zuhanással együtt két kereskedési nap alatt közel 16 százalékot veszített értékéből, idei visszaesése pedig már meghaladta a 40 százalékot. A péntekihez hasonló mértékű napi esésre 1998 óta nem volt példa.
A pánikot az MSCI indexszolgáltató figyelmeztetése váltotta ki. Indonézia piaci besorolásának esetleges megváltoztatása azzal fenyeget, hogy az ország részvényei kikerülhetnek a fontos nemzetközi benchmark indexekből. Ez jelentős külföldi tőkekiáramlást okozhat, mivel az ezeket az indexeket lekövető befektetési alapoknak is csökkenteniük kellene indonéz részvénykitettségüket.
Gyengült az euró és a forint
A hétvégi európai zavargások hatása már a vasárnap esti devizapiaci nyitásban megjelent. Az euró a pénteki 1,1241 dollárról 1,1183 dollárig gyengült, ami mintegy fél százalékos esésnek felelt meg. A mozgást felerősíthette, hogy a heti kereskedés kezdetén még alacsony volt a likviditás a piacon.
Az EUR/HUF jegyzése vasárnap este átmenetileg 363,2 forintig emelkedett, majd 362,6 forint körül alakult, ami a magyar deviza 0,1 százalékos gyengülését jelentette a pénteki záráshoz képest. A dollárért 324,9 forintot kértek, a USD/HUF keresztárfolyamban így körülbelül fél százalékot veszített értékéből a forint.
A jüan ezzel szemben hétfőn 2022 júliusa óta nem látott szintre erősödött, egy dollár 6,6826 jüant ért. A kínai fizetőeszközt a jelentős külkereskedelmi többlet és a vállalatok dollárbevételeinek átváltása is támogatta.
Amerikában felpattanást jeleztek a határidős indexek
Az amerikai piacok pénteken jelentős veszteséggel zártak. Az S&P 500 1,1 százalékot, a Nasdaq több mint 2 százalékot esett, míg a Dow Jones mérsékeltebben gyengült. Heti szinten a technológiai túlsúlyú Nasdaq több mint 4 százalékot veszített értékéből.
Hétfő reggel ugyanakkor már korrekciót vetítettek előre az amerikai határidős jegyzések. A Dow Joneshoz kapcsolódó kontraktus 0,5 százalékos, az S&P 500 futures 0,8 százalékos, a Nasdaq futures pedig 1,4 százalékos emelkedést jelzett.
Az olajpiacon pénteken meredek drágulás következett be. A Brent 3,7 százalékos emelkedéssel, hordónként 109,86 dolláron zárt, az amerikai WTI pedig 101,41 dolláron fejezte be a kereskedést. Az áremelkedést a Hormuzi-szoros környéki támadások és az orosz olajfinomítók elleni ukrán csapások folytatásának híre hajtotta.
Franciaország miatt aggódnak a befektetők
Az európai piacokra a hétvégén súlyosbodó franciaországi zavargások helyeztek nyomást, miközben Belgiumban és Olaszországban is erőszakos összecsapások történtek. Franciaországban a kereskedelmi szereplők közlése szerint mintegy 1500 üzletet érintettek az események, a károk pedig több százmillió euróra rúghatnak.
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Emmanuel Macron vasárnap esti beszédében elítélte az erőszakot, és kilátásba helyezte a tüntetések korlátozását a középületek és az üzletek védelmében. Rendkívüli állapotot egyelőre nem hirdetett.
A bizonytalanság azért is érzékenyen érinti a piacokat, mert a befektetők már korábban is aggódtak Franciaország költségvetési helyzete miatt. A tízéves francia államkötvények hozama az elmúlt hetekben közel két évtizedes csúcsra emelkedett, a tiltakozások pedig tovább nehezíthetik a tervezett költségvetési megszorítások elfogadását.
Egyre nagyobb az aggodalom a technológiai beruházások miatt
Az amerikai technológiai részvények eladását elsősorban az fűtötte, hogy a befektetők egyre bizonytalanabbak a részben hitelből finanszírozott mesterségesintelligencia-beruházások megtérülésében. A vártnál magasabb amerikai infláció és az erős fogyasztás közben ismét felerősítette a további jegybanki szigorítással kapcsolatos várakozásokat.
A bizonytalanságot jelezte, hogy a VIX pénteken 22 pont fölé emelkedett. A piaci félelemindexként ismert mutató az S&P 500 opcióinak árazásából jelzi a következő harminc napra várt árfolyam-ingadozást; emelkedése nagyobb piaci kilengésekre utal, önmagában azonban nem vetít előre további esést.
A technológiai eladási hullám a dél-koreai Nemzeti Nyugdíjszolgálat portfólióját is súlyosan érintette. Az alap legalább 5 százalékos tulajdonában álló 287 tőzsdei vállalatban tartott részesedések becsült értéke június és október 15. között mintegy 182 ezermilliárd wonnal, körülbelül 137 milliárd dollárral csökkent. A visszaesés 72 százalékát a Samsung Electronics és az SK Hynix adta. Ez a részvényállomány becsült értékvesztése, nem feltétlenül realizált veszteség.
Az export tartja lendületben Kínát
Kína gazdasága a harmadik negyedévben éves alapon 4,5 százalékkal nőtt, meghaladva a várakozásokat és az előző negyedév 4,3 százalékos ütemét. Az első kilenc hónap 4,6 százalékos növekedése alapján elérhetőnek látszik az idei 4,5–5 százalékos cél.
A növekedés szerkezete ugyanakkor kiegyensúlyozatlan. Szeptemberben az ipari termelés 5,5 százalékkal bővült, az export több mint harmadával ugrott meg, a kiskereskedelmi forgalom viszont csupán 1,1 százalékkal nőtt, reálértéken lényegében stagnált. Az ingatlanberuházások január és szeptember között 20,6 százalékkal zuhantak.
A kedvezőbb GDP-adat csökkentheti egy újabb nagy gazdaságélénkítő csomag esélyét, miközben a gyenge belső kereslet és az exportfüggőség továbbra is jelentős kockázat.
Vezetőváltás a Lindtnél, fontos hazai események következnek
Azonnali hatállyal távozott a Lindt vezérigazgatója, Adalbert Lechner, miután a csokoládégyártó szeptember végén idén másodszor is csökkentette bevételnövekedési előrejelzését. Átmenetileg a korábbi vezérigazgató, Dieter Weisskopf veszi át az irányítást. A magas kakaóárakkal és gyenge kereslettel küzdő vállalat árcsökkentéseket is kilátásba helyezett a vásárlók visszaszerzése érdekében.
Itthon a hét elején a 2027-es költségvetés bemutatása és a Magyar Nemzeti Bank kamatdöntése kerül a befektetők figyelmének középpontjába. Hétfőn emellett a jegybank szeptemberi devizatartalék-adatai is megjelennek.
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