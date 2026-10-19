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Súlyos probléma a magyar cégeknél: a dolgozók közel fele nem mer szólni, ha baj van

Pénzcentrum
2026. október 19. 17:04

Egy idei brit felmérésben a dolgozók 45 százaléka úgy érezte, nem tudja szóvá tenni a munkahelyi hibákat vagy kockázatokat, 15 százalékuk pedig már vétett elkerülhető hibát csak azért, mert nem érezte biztonságosnak, hogy megszólaljon. A visszajelzések hiányát a vezetők könnyen elégedettségnek tekinthetik, miközben a munkatársak csak tartanak a következményektől, esetleg korábbi tapasztalataik alapján nem látják értelmét jelezni a problémákat. A jelenség a szakértő tapasztalatai szerint a hazai vállalkozásoknál sem szokatlan.

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Egy jól működő munkahelyen is akadnak félreérthető utasítások, nehézkes folyamatok és rosszul elosztott feladatok. Ezeket azok veszik észre először, akik naponta találkoznak velük. Ha a tapasztalataik nem jutnak el a döntéshozókhoz, a vezetés hiányos vagy egyoldalú kép alapján ítéli meg a vállalat működését, és akár könnyen orvosolható hibák is hosszú ideig észrevétlenül maradhatnak.

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„Ha egy cégnél soha senki nem kérdez, nem vitat semmit és nem tesz javaslatot, érdemes utánajárni, valódi-e ez a nagy egyetértés. Lehet, hogy a munkatársak tartanak attól, hogy kellemetlenkedőnek bélyegzik őket. Előfordul, hogy nem félnek ugyan, de már többször szóltak hiába, ezért felhagytak a próbálkozással. A vezető mindkét esetben csak a csendet érzékeli, és könnyen arra jut, hogy minden rendben van” – mondta Czinger Erik, a vállalati belső kommunikációs hálózatokat működtető Munipolis magyarországi vezetője.

Az MHFA England munkahelyi mentális egészséggel foglalkozó szervezet 2026 februárjában közzétett kutatása 2000 brit dolgozó megkérdezésével vizsgálta a megszólalás biztonságát. A hibák és kockázatok jelzésének nehézsége mellett az is kiderült, hogy a válaszadók 35 százaléka azt sem érzi biztonságosnak, hogy segítséget kérjen. A válaszadók 15 százaléka számolt be arról, hogy azért követett el elkerülhető hibát, mert nem mert megszólalni. A hallgatás így közvetlenül hatott a mindennapi munkára.

Egy másik, idén márciusban, a Management Communication Quarterly folyóiratban megjelent tanulmány a beletörődésből fakadó hallgatást vizsgálta. A lényegesen kisebb mintán végzett kutatás szignifikáns összefüggést talált a vélemény visszatartása, a vezetőkről szóló negatív munkahelyi pletyka, az érzelmi kimerülés és a felmondási szándék között. A kollégák egymás közötti panaszkodása ráadásul nem feltétlenül hozott megkönnyebbülést: az eredmények szerint inkább a kimerülést fokozta.

A vezetés számára láthatatlan problémákat a szervezet azért kezeli valahogy. A munkatársak kerülőmegoldásokat keresnek, újra elvégzik a hibás munkát, vagy egymás között próbálják értelmezni az ellentmondó utasításokat. Az erre fordított idő ritkán jelenik meg külön tételként, ahogy az sem feltétlenül derül ki egy távozó kolléga felmondásakor, hány hiába leadott vagy hiányzó jelzés előzte meg a döntését. A pótlás és a betanítás költsége viszont már egyértelmű lesz.

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„Egy brit felmérést nem lehet automatikusan érvényesnek tekinteni a magyarországi viszonyokra, de személyesen, hazai és külföldi projektekben is találkoztunk olyan helyzettel, amikor a visszajelzési lehetőségek megteremtése vagy rendbetétele, a kommunikációs csatornák kitisztítása után a vezetőket kifejezetten meglepte a beömlő információ mennyisége. Korábban felgyűlt ügyek kerültek egyszerre eléjük, amelyekről addig nem, vagy csak megszűrve hallottak. Mindez akár azt is jelezheti, hogy a dolgozók végre látják értelmét a megszólalásnak” – fogalmazott Czinger Erik.

A legfontosabb ehhez a hiteles vezetői szándék, de a kommunikáció technikája sem közömbös. A távoli telephelyen vagy éjszakai műszakban dolgozó munkatárs ritkán találkozik döntéshozókkal, céges e-mail-címe sem biztos, hogy van. A technika mellé folyamatra is szükség van. Legyen világos, ki és mikor foglalkozik a felvetéssel. Érvényes válasz a megindokolt elutasítás is, de a válasz nélkül maradó kérdésekből a kollégák hamar levonják a következtetést, hogy nem érdemes próbálkozni.

A Pénzcentrum kutatása a munkahelyváltásról

A Pénzcentrum felmérést készít arról, hogy a magyar munkavállalók mit áldoznának be egy jobb munkahelyért. Kutatásunkban többek között azt vizsgáljuk, hogy milyen szempontok a legfontosabbak a magyar munkavállalók számára egy munkahely kiválasztásakor, hogy milyen feltételek mellett váltanának munkahelyet, és hogy mennyire elégedettek a jelenlegi munkahelyükkel.
Címlapkép: Getty Images
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