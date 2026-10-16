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Világ

Elszabadult a pokol Albánia fővárosában: bankok és épületek borultak lángba a diáktüntetések során

Pénzcentrum
2026. október 16. 09:22

Több tízezer diák vonult utcára szerdán Albánia fővárosában, Tiranában, hogy az oktatás növekvő költségei és a korrupció ellen tiltakozzon. A békésnek induló demonstráció hamar erőszakba torkollott, amikor a tüntetők épületeket gyújtottak fel, a rendőrség pedig vízágyút és könnygázt vetett be a tömeg feloszlatására - írta a Reuters.

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A zavargások során a tiltakozók kövekkel dobálták meg a rendőröket, felborították a szemeteseket, és több helyi üzlet kirakatát is bezúzták. Az indulatok odáig fajultak, hogy a tömeg tüzet gyújtott az oktatási minisztérium épületénél, emellett két bankfiók – köztük a Raiffeisen Bank egyik kirendeltsége – is lángra kapott. A hatóságok vízágyúkkal és könnygázzal próbálták megfékezni a feldühödött tömeget.

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A demonstrációt szervező diákok a felsőoktatási intézmények rossz állapota, az egekbe szökő megélhetési és oktatási költségek, a pénzügyi támogatások hiánya, valamint a diploma megszerzése utáni kilátástalan elhelyezkedési esélyek miatt tiltakoztak. Ez volt az eddigi legerőszakosabb megmozdulás Edi Rama miniszterelnök ellen, aki a tavaly májusi választásokon nyerte el negyedik mandátumát. A kormányfővel szembeni elégedetlenséget a vezető tisztségviselőket övező korrupciós gyanúk is szítják, miközben a tüntetők az ellenzéki szereplőket sem tartják hiteles alternatívának.

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Az erőszakos események egy nyári, békés tüntetéssorozatot követtek, amelyet egy amerikai befektetők által tervezett, jogi vitákba keveredett luxusüdülő építése váltott ki az érintetlen albán tengerparton. A diákoknak azonban mostanra elegük lett a békés módszerekből. "Ez egy forradalom. Nem állunk meg, amíg Rama le nem mond" – jelentette ki egy egyetemista lány, miközben köveket dobált a rendőrök felé. A tömegből sokan a kormányfő távozását követelték, a hatóságokat pedig bűnözőknek nevezték.

Az albán sajtó beszámolói szerint a megmozdulások időközben Elbasan és Shkodra egyetemeire is átterjedtek. Az események illeszkednek abba a tágabb európai hullámba, amelynek keretében például Franciaországban is hetek óta tüntetnek a diákok a romló oktatási körülmények, a túlzsúfolt osztálytermek és a tanárhiány miatt.

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A kormány határozottan elítélte az erőszakot. Albana Kociu miniszterelnök-helyettes hangsúlyozta, hogy a tiltakozás ugyan legitim jog, de nem szolgálhat ürügyként a pusztításra és az utcai harcokra, egyúttal arra kérte a jóérzésű polgárokat, hogy határolódjanak el a vandalizmustól. A rendőrség közleményben szólított fel a nyugalom megőrzésére, figyelmeztetve, hogy mindenki, aki erőszakot alkalmaz, rongál vagy rátámad az egyenruhásokra, egyéni felelősséggel tartozik, és a törvény teljes szigorával kell szembenéznie.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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