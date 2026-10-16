Elszabadult a pokol Albánia fővárosában: bankok és épületek borultak lángba a diáktüntetések során

Több tízezer diák vonult utcára szerdán Albánia fővárosában, Tiranában, hogy az oktatás növekvő költségei és a korrupció ellen tiltakozzon. A békésnek induló demonstráció hamar erőszakba torkollott, amikor a tüntetők épületeket gyújtottak fel, a rendőrség pedig vízágyút és könnygázt vetett be a tömeg feloszlatására - írta a Reuters.

A zavargások során a tiltakozók kövekkel dobálták meg a rendőröket, felborították a szemeteseket, és több helyi üzlet kirakatát is bezúzták. Az indulatok odáig fajultak, hogy a tömeg tüzet gyújtott az oktatási minisztérium épületénél, emellett két bankfiók – köztük a Raiffeisen Bank egyik kirendeltsége – is lángra kapott. A hatóságok vízágyúkkal és könnygázzal próbálták megfékezni a feldühödött tömeget.

A demonstrációt szervező diákok a felsőoktatási intézmények rossz állapota, az egekbe szökő megélhetési és oktatási költségek, a pénzügyi támogatások hiánya, valamint a diploma megszerzése utáni kilátástalan elhelyezkedési esélyek miatt tiltakoztak. Ez volt az eddigi legerőszakosabb megmozdulás Edi Rama miniszterelnök ellen, aki a tavaly májusi választásokon nyerte el negyedik mandátumát. A kormányfővel szembeni elégedetlenséget a vezető tisztségviselőket övező korrupciós gyanúk is szítják, miközben a tüntetők az ellenzéki szereplőket sem tartják hiteles alternatívának.

Az erőszakos események egy nyári, békés tüntetéssorozatot követtek, amelyet egy amerikai befektetők által tervezett, jogi vitákba keveredett luxusüdülő építése váltott ki az érintetlen albán tengerparton. A diákoknak azonban mostanra elegük lett a békés módszerekből. "Ez egy forradalom. Nem állunk meg, amíg Rama le nem mond" – jelentette ki egy egyetemista lány, miközben köveket dobált a rendőrök felé. A tömegből sokan a kormányfő távozását követelték, a hatóságokat pedig bűnözőknek nevezték.

Az albán sajtó beszámolói szerint a megmozdulások időközben Elbasan és Shkodra egyetemeire is átterjedtek. Az események illeszkednek abba a tágabb európai hullámba, amelynek keretében például Franciaországban is hetek óta tüntetnek a diákok a romló oktatási körülmények, a túlzsúfolt osztálytermek és a tanárhiány miatt.

A kormány határozottan elítélte az erőszakot. Albana Kociu miniszterelnök-helyettes hangsúlyozta, hogy a tiltakozás ugyan legitim jog, de nem szolgálhat ürügyként a pusztításra és az utcai harcokra, egyúttal arra kérte a jóérzésű polgárokat, hogy határolódjanak el a vandalizmustól. A rendőrség közleményben szólított fel a nyugalom megőrzésére, figyelmeztetve, hogy mindenki, aki erőszakot alkalmaz, rongál vagy rátámad az egyenruhásokra, egyéni felelősséggel tartozik, és a törvény teljes szigorával kell szembenéznie.