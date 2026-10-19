Elfogadta a meghívást, Budapestre érkezik Von der Leyen: miről fog beszélgetni Magyar Péterrel?

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Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke is Budapestre érkezik ezen a pénteken, hogy részt vegyen az 1956-os forradalom hetvenedik évfordulójára szervezett megemlékezéseken.

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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