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Strasbourg, 2024. december 18.Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke felszólal az Európai Parlament plenáris ülésén Strasbourgban 2024. december 18-án.MTI/Bodnár Boglárka
Világ

Elfogadta a meghívást, Budapestre érkezik Von der Leyen: miről fog beszélgetni Magyar Péterrel?

Pénzcentrum
2026. október 19. 13:33

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke is Budapestre érkezik ezen a pénteken, hogy részt vegyen az 1956-os forradalom hetvenedik évfordulójára szervezett megemlékezéseken.

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Az Európai Bizottság szóvivőjének hétfői bejelentése szerint Ursula von der Leyen beszédet is mond az október 23-i budapesti rendezvényen. A külföldi vezetőket Magyar Péter hívta meg a jeles évfordulóra.

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A meghívottak között szerepelt Emmanuel Macron francia elnök és a nemzetközi körözés alatt álló Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök is, ám Izraelt végül az államfő, Isaac Herzog képviseli majd a budapesti eseményen.
#Budapest #európai bizottság #franciaország #világ #politika #izrael #október 23 #ursula von der leyen #benjamin netanjahu #Emmanuel Macron #magyar péter
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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