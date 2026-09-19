Most érkezett! Brutális áramkimaradás történt: milliók maradtak villamosenergia nélkül - hatalmas a pánik

Ismét teljes áramszünet bénította meg Kubát pénteken az elöregedett hálózat és a súlyos üzemanyaghiány miatt. Az országos leállás tovább rontja a mindennapi életkörülményeket, és fokozza a kritikus élelmiszer-, valamint gyógyszerhiányt, miközben az amerikai olajembargó és a diplomáciai nyomásgyakorlás példátlan mélységbe taszította a karibi állam gazdaságát - írta meg a BBC.

A kubai energiaügyi minisztérium tájékoztatása szerint a villamosenergia-hálózat péntek kora délután omlott össze egy közép-kubai átviteli hiba és a kedvezőtlen időjárás együttes következtében. Az áramszolgáltatás fokozatos helyreállítása szombaton is tartott, bár a kiemelt fontosságú létesítmények – köztük a havannai kórházak és vízátemelő telepek – környékén már péntek késő estére sikerült visszakapcsolni a szolgáltatást. Csak az idei évben ez már legalább a hatodik részleges vagy teljes áramszünet volt a szigetországban.

Az ismétlődő leállások elviselhetetlenné teszik a lakosság mindennapjait. Az emberek folyamatos áram-, víz- és gázhiánnyal küzdenek, az alapvető cikkek hiánya miatt pedig a kórházak alig tudnak működni, az iskolák és a kormányzati hivatalok pedig kénytelenek bezárni. A kilátástalan helyzet miatt egyre gyakoribbak a szigorúan tiltott megmozdulások, annak ellenére, hogy a résztvevőket börtönbüntetés fenyegeti.

Havanna a krízisért egyértelműen a Trump-adminisztrációt és az augusztusban bevezetett újabb szankciókat teszi felelőssé. Kuba helyzetét drasztikusan rontotta, hogy legfőbb szövetségese, Venezuela idén januárig biztosította az ország olajszükségletének mintegy felét, ám a szállítmányok leálltak, miután az Egyesült Államok elfogta Nicolás Maduro venezuelai elnököt.

Donald Trump amerikai elnök emellett büntetővámokkal fenyegette meg a Havannába olajat szállító országokat, az amerikai hatóságok pedig több szállítmányt is lefoglaltak. Washington ezzel szemben a rossz belső gazdaságirányítást okolja az energetikai hálózat összeomlásáért, és nemzetbiztonsági fenyegetésnek tartja a kubai vezetést, amelynek eltávolításáról – beleértve egy idén márciusban belengetett "baráti hatalomátvételt" is – az amerikai elnök már nyíltan beszélt.