A törvényt a nemrégiben elhunyt Lindsey Graham republikánus szenátor kezdeményezte, és hivatalosan az ő nevét is viseli.
Most érkezett! Brutális áramkimaradás történt: milliók maradtak villamosenergia nélkül - hatalmas a pánik
Ismét teljes áramszünet bénította meg Kubát pénteken az elöregedett hálózat és a súlyos üzemanyaghiány miatt. Az országos leállás tovább rontja a mindennapi életkörülményeket, és fokozza a kritikus élelmiszer-, valamint gyógyszerhiányt, miközben az amerikai olajembargó és a diplomáciai nyomásgyakorlás példátlan mélységbe taszította a karibi állam gazdaságát - írta meg a BBC.
A kubai energiaügyi minisztérium tájékoztatása szerint a villamosenergia-hálózat péntek kora délután omlott össze egy közép-kubai átviteli hiba és a kedvezőtlen időjárás együttes következtében. Az áramszolgáltatás fokozatos helyreállítása szombaton is tartott, bár a kiemelt fontosságú létesítmények – köztük a havannai kórházak és vízátemelő telepek – környékén már péntek késő estére sikerült visszakapcsolni a szolgáltatást. Csak az idei évben ez már legalább a hatodik részleges vagy teljes áramszünet volt a szigetországban.
Az ismétlődő leállások elviselhetetlenné teszik a lakosság mindennapjait. Az emberek folyamatos áram-, víz- és gázhiánnyal küzdenek, az alapvető cikkek hiánya miatt pedig a kórházak alig tudnak működni, az iskolák és a kormányzati hivatalok pedig kénytelenek bezárni. A kilátástalan helyzet miatt egyre gyakoribbak a szigorúan tiltott megmozdulások, annak ellenére, hogy a résztvevőket börtönbüntetés fenyegeti.
Havanna a krízisért egyértelműen a Trump-adminisztrációt és az augusztusban bevezetett újabb szankciókat teszi felelőssé. Kuba helyzetét drasztikusan rontotta, hogy legfőbb szövetségese, Venezuela idén januárig biztosította az ország olajszükségletének mintegy felét, ám a szállítmányok leálltak, miután az Egyesült Államok elfogta Nicolás Maduro venezuelai elnököt.
Donald Trump amerikai elnök emellett büntetővámokkal fenyegette meg a Havannába olajat szállító országokat, az amerikai hatóságok pedig több szállítmányt is lefoglaltak. Washington ezzel szemben a rossz belső gazdaságirányítást okolja az energetikai hálózat összeomlásáért, és nemzetbiztonsági fenyegetésnek tartja a kubai vezetést, amelynek eltávolításáról – beleértve egy idén márciusban belengetett "baráti hatalomátvételt" is – az amerikai elnök már nyíltan beszélt.
Warren Buffett páratlan örökséget hagy maga után az elnöki poszton.
Súlyos elemzés látott napvilágot: nagy bajban van a NATO - óriási lenne a bénultság, ha holnap kitörne a háború
Ukrán és nyugati védelmi tisztviselők szerint a harctéri események olyan gyorsan pörögnek, hogy a NATO egyes fegyverei és taktikái könnyen elavulttá válhatnak.
Az iráni háború már a hetedik hónapjába lépett, Donald Trump amerikai elnök pedig egyre szkeptikusabb nemzetközi közeggel találkozhat az ENSZ közgyűlésén.
Rendkívüli figyelmeztetést adott ki a lengyel kormányfő: olyan támadás érheti a NATO-t, amire senki sincs felkészülve
Donald Tusk szerint drónok vagy rakéták csapódhatnak be NATO-területre, Moszkva pedig balesetnek állíthatja be a történteket.
A Nyugat-Ukrajna elleni csütörtöki orosz csapások során ismét légitámadás ért egy, a lengyel határhoz közeli ukrán célpontot.
Míg a kanadai miniszterelnök üdvözölte, hogy társult uniós taggá válhat az ország, Donald Trump újabb vámokkal fenyegette meg Európát.
Csütörtökön éri el a Földet egy hétfői napkitörésből származó plazmafelhő, amely enyhe geomágneses vihart vált ki.
Olyan katasztrófa közeleg, amire senki sincs felkészülve: egész hegyoldalak válhatnak instabillá a klímaváltozás miatt
A klímaváltozás okozta gleccserolvadás és a tartósan fagyott talaj felengedése játszott főszerepet a múlt havi, pusztító nepáli katasztrófában.
Ursula von megerősítését hirdette meg idei évértékelő beszédében az Európai Unió stratégiai önállóságának és cselekvőképességének növelésével.
A tervek szerint szeptember végén megrendezendő csúcstalálkozó fő témája egy esetleges orosz–ukrán energetikai tűzszünet megkötése lehet.
Rendkívüli bejelentést tett Ursula von der Leyen: új vészhelyzeti rendszer jön, teljesen megváltozhat a határvédelem
Új európai vészhelyzeti keretet javasol az Európai Bizottság a hirtelen kialakuló, nagymértékű migrációs hullámok kezelésére.
Kiderült az új háború elképesztő ára: felfoghatatlan milliárdokat égetnek el, a lakosság fizeti meg a számlát
A konfliktus nemcsak az amerikai adófizetőket terheli havonta milliárdos tételekkel, hanem a fegyverkészletek kritikus mértékű kimerüléséhez is vezetett.
Az Európai Unió megnyitná az utat Kanada előtt, hogy a közösség első „társult tagja” legyen.
Évtizedek óta nem volt olyan kis méretű az ózonlyuk, mint 2025-ben - közölte szerdán a Meteorológiai Világszervezet (WMO).
Durván elszálltak az üzemanyagárak, már a benzin jövedéki adójának csökkentését mérlegelik.
Ismeretlen eredetű drón zuhant le Németországban, a Steinhuder-tó térségében
Rendkívüli bejelentés: Egyetlen tollvonással sújt le Amerika az orosz gáz vásárlóira, már csak Trump aláírása hiányzik
Újabb szankciós törvényjavaslatról dönt az amerikai Képviselőház, amely az orosz energiahordozók vásárlóit célozza.
Oroszország a nyár folyamán hatszorosára növelte a sugárhajtású drónok bevetését, Ukrajna egyelőre nem talált hatékony ellenszert a támadások kivédésére.
-
35 éve Magyarországon - 8 új modell 2026-ban (x)
Az élmények Multiverzuma - partnerek és márkarajongók közös Ünnepe
-
Egy merész ötlettől a Vigadóig – 30 éves a KÖBE (x)
A Pesti Vigadóban ünnepelték a magyar biztosító három évtizedét.