A csaknem négy éve tartó háborúval kapcsolatban, Zelenszkij konkrét adatokat közölt az ukrán veszteségekről.
Országos áramkimaradás: leállt egy fontos erőmű, hatalmas a pánik
Kuba keleti részén szerdán áramszünet következett be, amely több tartományt és az ország második legnagyobb városát, Santiago de Cubát is érintette.
Az Union Eléctrica de Cuba (UNE) közleménye szerint egy transzformátor alállomás meghibásodása okozta a problémát, amely Holguin tartomány egy részében, valamint Granma, Santiago de Cuba és Guantanamo tartományok teljes területén áramkimaradást eredményezett.
A 400 ezer lakosú Santiago de Cuba városa is sötétségbe borult az incidens következtében.
Az amerikai embargó alatt álló szigetország már két éve küzd rendszeres áramkimaradásokkal. 2024 vége óta öt általános áramszünet sújtotta a 9,6 millió lakosú országot, amelyek közül néhány több napig is elhúzódott.
A helyzetet súlyosbítja, hogy január eleje óta leálltak a Venezuelából érkező olajszállítások. További nehézségeket okozhat Donald Trump amerikai elnök döntése, amely szerint az Egyesült Államok vámokat vethet ki azokra az országokra, amelyek olajat értékesítenek Kubának.
Olyan államadósság-krízis közeleg, amilyenre még nem volt példa: már látszanak a jelek, minden egy irányba mutat
Az egyes országok kilátásaira kitérve röviden a Fitch Ratings az amerikai adósságpályát tartja a legkockázatosabbnak.
Ebbe nem csak Magyarország, de az egész világ beleroppanhat: egy új korszak kezdődik, 64 éve nem történt ilyen - baljósak az előjelek
Oroszország felkészült a nukleáris fegyverek korlátozását szabályozó egyezmény lejáratára, a világ újra különösen veszélyes lehet.
Brutális orosz támadás után óriási a vészhelyzet Ukrajnában: több százezer ember fűtés nélkül maradt
A nagyszabású támadás olyan időszakban történt, amikor az éjszakai hőmérséklet mínusz 23 Celsius-fokra süllyedt.
Súlyos kijelentést tett az Európai Központi Bank volt elnöke: alárendeltté és megosztottá válhat az unió
Az egykori EKB-elnök figyelmeztet: ha az EU nem lép gyorsan, elveszítheti globális befolyását és ipari erejét.
A Financial Times értesülései szerint a tervezett mechanizmus fokozatosan erősödő diplomáciai és katonai lépéseket tartalmazna, amelyeket Moszkva már most elutasít.
Joe Biden 2023-ban "Átfogó Stratégiai Partnerséget" írt alá Vietnammal, a legmagasabb diplomáciai szintre emelve a két ország kapcsolatát
Európa versenyképességét elsősorban a belső piac szétaprózódása fékezi, miközben a magyar gazdaság termelékenységi gondok miatt növekedési csapdába került.
Rövid halasztás után mégis asztalhoz ülnek a felek, de a legkényesebb kérdésekben továbbra sincs valódi áttörés.
Az Egyesült Államok kereskedelmi megállapodásra jutott Indiával, amelynek részeként Washington 18 százalékra csökkenti az indiai termékekre kivetett amerikai vámokat.
Súlyos figyelmeztetést küldtek: ez nemcsak a kontinensre, de Magyarországra is súlyos hatással lehet
Fennáll a veszélye annak, hogy az Európai Unióban nem lesz elegendő alapvető fontosságú nyersanyag a megújuló energiaforrásokhoz.
Az elnök kiemelte, hogy az ukrán küldöttség kétoldalú találkozókat is tart az amerikai féllel.
A legrosszabbra is fel kell készülnie Magyarországnak: így látják a gazdasági növekedést a szakértők
A piaci elemzők szerint az idei magyar gazdasági növekedés 1,5–2,5 százalék között alakulhat, kedvezőtlen forgatókönyv esetén azonban akár 1 százalék alá is lassulhat.
Mennyire nagy az esélye, hogy terrorcselekmény történjen Magyarországon: ezek az országok a legérintettebbek
Hol történt a legtöbb terrortámadás? Miért tolódott Afrika felé a terrorizmus súlypontja? És hogyan érzékeljük mindezt Európában? Mutatjuk!
A megállapodás nyomán a brit védelmi ipar kedvezményes helyzetbe kerülhetne az ukrán fegyverbeszerzéseknél.
Zelenszkij közölte, hogy a stratégiaváltásra reagálva új direktívákat adott ki az ukrán légierő parancsnoksága.
A két ország védelmi minisztereinek találkozóján a Meteor légiharc-rakéták szállításáról is egyeztettek.
Az orosz–ukrán háborúval kapcsolatos háromoldalú béketárgyalások következő fordulóját február 4–5-én tartják Abu-Dzabiban, amerikai részvétellel.
Durva, amit Donald Trump közel-keleti akciója okozott: teljesen felborult az olajpiac, ez most egy komoly árzuhanás
Az áresést tovább fokozta az amerikai dollár erősödése, amely drágábbá teszi az olajat a nem dollárban fizető vásárlók számára.
Elfogyott a munkaerő? Ilyen szakembereket keresnek most leginkább a cégek
Hiába a versenyképes bér, egyre több pozícióra egyszerűen nincs jelentkező.
