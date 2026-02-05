Országos áramkimaradás: leállt egy fontos erőmű, hatalmas a pánik

Kuba keleti részén szerdán áramszünet következett be, amely több tartományt és az ország második legnagyobb városát, Santiago de Cubát is érintette.

Az Union Eléctrica de Cuba (UNE) közleménye szerint egy transzformátor alállomás meghibásodása okozta a problémát, amely Holguin tartomány egy részében, valamint Granma, Santiago de Cuba és Guantanamo tartományok teljes területén áramkimaradást eredményezett.

A 400 ezer lakosú Santiago de Cuba városa is sötétségbe borult az incidens következtében.

Az amerikai embargó alatt álló szigetország már két éve küzd rendszeres áramkimaradásokkal. 2024 vége óta öt általános áramszünet sújtotta a 9,6 millió lakosú országot, amelyek közül néhány több napig is elhúzódott.

A helyzetet súlyosbítja, hogy január eleje óta leálltak a Venezuelából érkező olajszállítások. További nehézségeket okozhat Donald Trump amerikai elnök döntése, amely szerint az Egyesült Államok vámokat vethet ki azokra az országokra, amelyek olajat értékesítenek Kubának.