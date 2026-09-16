2026. szeptember 16. szerda Edit
26 °C Budapest
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Irán, irániak vs. USA, Egyesült Államok, Amerika, Donald Trump elnök, másolás, űrháború, válság, Hormuzi-szoros, nyersolaj, nyersanyag, nemzetközi feszültség, kapcsolatok, Közel-Kelet, dízel, benzin, védelem, háború
Világ

Kiderült az új háború elképesztő ára: felfoghatatlan milliárdokat égetnek el, a lakosság fizeti meg a számlát

Pénzcentrum
2026. szeptember 16. 12:44

Több mint 38 milliárd dollárjába (12 ezer milliárd forint, vagyis 12 billió forintba) került az Egyesült Államoknak az Irán elleni háború az első öt hónapban – derül ki a Kongresszusi Költségvetési Hivatal (CBO) friss elemzéséből. A konfliktus nemcsak az amerikai adófizetőket terheli havonta milliárdos tételekkel, hanem a fegyverkészletek – különösen a rakétavédelmi rendszerek – kritikus mértékű kimerüléséhez és az energiaárak emelkedéséhez is vezetett - jelentette az euronews.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A február 28-án kirobbant konfliktus augusztus elejéig több mint 38 milliárd dolláros ráfordítást igényelt. A harcok intenzitásától függően a katonai kiadások havonta akár további 3 milliárd dollárral is növekedhetnek. Bár a Pentagon nem szolgáltatott közvetlen adatokat a CBO számára, így a hivatal kénytelen volt nyilvános forrásokra és kormányzati adatbázisokra támaszkodni, a végösszeg pontosan egybecseng Pete Hegseth védelmi miniszter júliusi, 37,5 milliárd dolláros becslésével. A kiadások oroszlánrészét, mintegy 21,7 milliárd dollárt a felhasznált lőszerek pótlása teszi ki.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A pénzügyi terheken túl az Epic Fury hadművelet súlyos stratégiai hiányosságokat is felszínre hozott, amire a Pentagon főfelügyelőjének hétfői jelentése is figyelmeztetett. A CBO számításai szerint az amerikai fegyveres erők 2025 júniusa óta a rakétavédelmi elfogórakéta-készletek felét-kétharmadát elhasználhatták, miközben a tartalékok visszapótlása éveket vehet igénybe.

Kapcsolódó cikkeink:

A háború a teljes amerikai gazdaságra rányomja a bélyegét, mivel a Hormuzi-szorosban és a Vörös-tengeren akadozó olaj- és gázszállítások jelentősen felverték az energiaárakat.

A vizsgálatot kezdeményező Brendan Boyle, a képviselőház költségvetési bizottságának rangidős demokrata tagja élesen bírálta a kiadásokat. Hangsúlyozta, hogy miközben Donald Trump és a republikánusok korábban forráshiányra hivatkozva utasítottak el belföldi családtámogatási programokat, most tízmilliárdokat áldoznak egy felelőtlen háborúra, amelynek árát a lakosság fizeti meg. A Fehér Ház még júniusban további 87,6 milliárd dolláros pótköltségvetési támogatást kért a háborús kiadások fedezésére, ám ezt a Kongresszus eddig nem hagyta jóvá.
Címlapkép: Getty Images
#egyesült államok #költségvetés #gazdaság #fegyver #világ #olaj #irán #háború #Közel-Kelet #energiaárak #katonai
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:14
14:02
13:45
13:32
13:14
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. szeptember 16.
Szavaztak a palackvisszaváltás teljes átalakításáról: egyértelmű a döntés, erre lehet készülni
2026. szeptember 15.
Váratlan nyugdíjkorhatár-csökkentés jöhet Magyarországon? Ez mindent átírna, százezernyi idős magyarnak lenne megváltás
2026. szeptember 16.
Már a magyar erdők tizedét károsította az aszály, mi lesz így a tűzifával? Megszólalt Gajdos László minisztériuma
2026. szeptember 16.
Ide menekíti gyermekeit a magyar elit: milliósak a tandíjak, mégis hatalmas a roham a helyekért
2026. szeptember 15.
Elképesztő adólista látott napvilágot: ennyiféle adót fizetnek valójában a magyarok
NAPTÁR
Tovább
2026. szeptember 16. szerda
Edit
38. hét
Szeptember 16.
Az ózon világnapja
Szeptember 16.
A hangzáskultúra napja
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
4 napja
65 év felett járhat az olcsóbb áram, mégis alig tudnak róla: az E.ON extrát is ad mellé
2
2 napja
Váratlan bejelentés von der Leyentől: új állam csatlakozhat az Európai Unióhoz - rájuk aztán kevesen számítottak
3
3 napja
Egy hatalmas anakonda bukkant fel a Duna partján: riasztani kellett a rendőrséget
4
2 hete
Befellegzett ezeknek a húsoknak a boltokban: azonnali, drasztikus tiltást vezet be az EU
5
2 hete
Időzített bomba Európa legnagyobb atomerőműve: már csak napok maradtak a teljes leállás előtt
PÉNZÜGYI KISOKOS
MNB alapkamat
Az MNB által meghirdetett kamatláb, ami hatással van a kereskedelmi bankok kamat alakítására, valamint a bankok egymás között alkalmazott kamatának (BUBOR) alakulására is.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 16. 14:02
Megszületett a döntés: óriási változás jön a háziorvosi rendelőkben, erre kell készülni
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 16. 13:04
Már a magyar erdők tizedét károsította az aszály, mi lesz így a tűzifával? Megszólalt Gajdos László minisztériuma
Agrárszektor  |  2026. szeptember 16. 13:28
Súlyos krízis fenyegeti a hazai gazdaságokat: kieshet a piacról, aki ezt elmulasztja