Kiderült az új háború elképesztő ára: felfoghatatlan milliárdokat égetnek el, a lakosság fizeti meg a számlát

Több mint 38 milliárd dollárjába (12 ezer milliárd forint, vagyis 12 billió forintba) került az Egyesült Államoknak az Irán elleni háború az első öt hónapban – derül ki a Kongresszusi Költségvetési Hivatal (CBO) friss elemzéséből. A konfliktus nemcsak az amerikai adófizetőket terheli havonta milliárdos tételekkel, hanem a fegyverkészletek – különösen a rakétavédelmi rendszerek – kritikus mértékű kimerüléséhez és az energiaárak emelkedéséhez is vezetett - jelentette az euronews.

A február 28-án kirobbant konfliktus augusztus elejéig több mint 38 milliárd dolláros ráfordítást igényelt. A harcok intenzitásától függően a katonai kiadások havonta akár további 3 milliárd dollárral is növekedhetnek. Bár a Pentagon nem szolgáltatott közvetlen adatokat a CBO számára, így a hivatal kénytelen volt nyilvános forrásokra és kormányzati adatbázisokra támaszkodni, a végösszeg pontosan egybecseng Pete Hegseth védelmi miniszter júliusi, 37,5 milliárd dolláros becslésével. A kiadások oroszlánrészét, mintegy 21,7 milliárd dollárt a felhasznált lőszerek pótlása teszi ki.

A pénzügyi terheken túl az Epic Fury hadművelet súlyos stratégiai hiányosságokat is felszínre hozott, amire a Pentagon főfelügyelőjének hétfői jelentése is figyelmeztetett. A CBO számításai szerint az amerikai fegyveres erők 2025 júniusa óta a rakétavédelmi elfogórakéta-készletek felét-kétharmadát elhasználhatták, miközben a tartalékok visszapótlása éveket vehet igénybe.

A háború a teljes amerikai gazdaságra rányomja a bélyegét, mivel a Hormuzi-szorosban és a Vörös-tengeren akadozó olaj- és gázszállítások jelentősen felverték az energiaárakat.

A vizsgálatot kezdeményező Brendan Boyle, a képviselőház költségvetési bizottságának rangidős demokrata tagja élesen bírálta a kiadásokat. Hangsúlyozta, hogy miközben Donald Trump és a republikánusok korábban forráshiányra hivatkozva utasítottak el belföldi családtámogatási programokat, most tízmilliárdokat áldoznak egy felelőtlen háborúra, amelynek árát a lakosság fizeti meg. A Fehér Ház még júniusban további 87,6 milliárd dolláros pótköltségvetési támogatást kért a háborús kiadások fedezésére, ám ezt a Kongresszus eddig nem hagyta jóvá.