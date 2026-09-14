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A Hormuzi-szoros lezárása olaj- és gáztartályokat érintett, ami a közel-keleti háborúból eredő globális energiaválsághoz vezetett (légi felvétel).(légi felvétel)
Világ

Súlyos világválság közeleg, újabb háborús front nyílt meg: történelmi csúcson az üzemanyagár

Pénzcentrum
2026. szeptember 14. 12:44

A háború új frontjának megnyílása tovább súlyosbítja a globális olajellátási válságot, a nyersolaj ára ugyanis több mint három százalékkal ugrott meg a piacnyitáskor, az Egyesült Államokban pedig minden idők legmagasabb szintjére emelkedett a gázolaj kiskereskedelmi ára - közölte a NPR.

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Az Öböl-menti arab államok lemondták az Iránnal hétfőre tervezett tárgyalást, miközben a jemeni húszik újabb támadást indítottak Szaúd-Arábia ellen. A húszik hétfőn rakétákkal és drónokkal mértek csapást a határhoz közeli Hamísz Musajt-i szaúdi katonai légibázisra, ahol repülőgéphangárokat, radarrendszereket, kifutópályákat és lőszerraktárakat találtak el. Akciójukat a Jemen ellen az elmúlt napokban végrehajtott több száz szaúdi légicsapás megtorlásának nevezték. A támadások miatt Szaúd-Arábia több déli városában is rövid ideig tartó veszélyhelyzeti riasztást rendeltek el.

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A húszi lázadók a múlt héten villámoffenzívát indítottak Jemenben, amelynek csúcspontjaként pénteken elfoglalták a Vörös-tenger bejáratánál, a Báb el-Mandeb-szorosban található Perim-szigetet. Ugyanezen a napon egy másik támadás – amelyet Rijád az Irán által támogatott iraki fegyveres csoportoknak tulajdonított – megrongálta Szaúd-Arábia kelet–nyugati kőolajvezetékét. Ez a vezeték a lezárt Hormuzi-szoros megkerülésével a közel-keleti olajexport kulcsfontosságú útvonalának számít. Piaci kereskedők szerint a vezeték kiesése a globális olajkínálat akár négy százalékát is elvághatja, ha nem sikerül napokon belül helyreállítani a működését.

Omán eredetileg hétfőre szervezett egyeztetést Irán és az Öböl menti államok részvételével a Hormuzi-szoros újranyitása érdekében. A világ legfontosabb olajszállítási útvonala nagyrészt zárva tart azóta, hogy az Egyesült Államok és Izrael februárban támadást indított Irán ellen. Az ománi külügyminiszter azonban bejelentette, hogy a megbeszélést a konszenzus megteremtése érdekében elhalasztották, míg Irán közlése szerint a halasztást Szaúd-Arábia kérelmezte.

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A jemeni harcok kiújulása Washington számára is rendkívül kényes helyzetet teremt. Donald Trump elnökre komoly nyomás nehezedik szaúdi szövetségese megsegítése érdekében, ugyanakkor igyekszik elkerülni, hogy az amúgy is költséges konfliktus egy újabb frontra terjedjen ki. Belső források szerint az Egyesült Államok eddig elutasította Mohamed bin Szalmán szaúdi trónörökös beavatkozásra vonatkozó kéréseit. Trump maga is megerősítette, hogy egyeztetett a herceggel, majd hozzátette, hogy a húszi vezetés is felvette vele a kapcsolatot, kérve Washingtont a konfliktustól való távolmaradásra.

Jemenben eközben ezrek menekülnek a tengerparti településekről a szárazföld belseje felé, miután a húszik elfoglalták a stratégiai jelentőségű vörös-tengeri kikötővárost, Mohát is. A szaúdi vezetésű arab koalíció már több mint egy évtizede harcol a húszik ellen, az elmúlt években érvényben lévő tűzszünet azonban most teljesen összeomlott, a lázadók pedig sikeresen szorították vissza a déli területeken működő, Szaúd-Arábia által támogatott kormányerőket.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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