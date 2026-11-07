Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. november 7.)

Hétvégén sem akarsz lemaradni a fontos hírekről? Nem tudod, kinti vagy benti programot érdemes-e tervezni? Intéznéd a nagybevásárlást, de fogalmad sincs, melyik boltban akciós a tojás? A Pénzcentrum összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat a hétvégére! 2026. november 7., szombat.

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Befektetés, tőzsde

Eurojackpot A sorsolás dátuma: 2026. november 6.

Az Eurojackpot nyerőszámai a 45. héten emelkedő számsorrendben a következők:

7, 30, 32, 35, 44

Ezen a héten nem volt telitalálat.

5+2-ös találat: 0 db

5+1-ös találat: 0 db

5-ös találat: 0 db

4+2-es találat: 2 db

4+1-es találat: 22 db

4-es találat: 48 db

3+2-as találat: 52 db

3+1-as találat: 843 db

2+2-es találat: 671 db

3-as találat: 1924 db

1+2-es találat: 3497 db

2+1-es találat: 11858 db



OTP: 41240 Ft

MOL: 4816 Ft

RICHTER: 12870 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2026.11.08: A hajnali, reggeli ködfoltok megszűnését követően általában napos, száraz időre lehet számítani, ugyanakkor délnyugat, nyugat felől kissé megnövekedhet a felhőzet. A délkeleti, déli szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, Sopron térségében azonban élénk lökések kísérhetik. Reggelre általában -6, -1 fok közé hűl le a levegő, de a fagyzugokban ennél jóval hidegebb is lehet. Kora délutánra 9, 12 fok közé melegszik fel a levegő.

2026.11.09: Hajnalban ködfoltok lehetnek, ezek várhatóan gyorsan megszűnnek napközben. A nyugat, délnyugat felől megnövekvő felhőzet mellett hosszabb-rövidebb napos időszakokra lehet számítani. Főként a nap első felében helyenként előfordulhat gyenge eső. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -7 és +2, a legmagasabb nappali hőmérséklet 7 és 12 fok között alakul.

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Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

A PM10 mennyisége emelkedik, néhol az egészségügyi határérték körül alakul a napi átlagkoncentráció. (2026.11.07. szombat éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Nem várható fronthatás. (2026.11.07)

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