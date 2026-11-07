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Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. november 7.)
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Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. november 7.)

Pénzcentrum
2026. november 7. 07:45 3 perc

Hétvégén sem akarsz lemaradni a fontos hírekről? Nem tudod, kinti vagy benti programot érdemes-e tervezni? Intéznéd a nagybevásárlást, de fogalmad sincs, melyik boltban akciós a tojás? A Pénzcentrum összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat a hétvégére! 2026. november 7., szombat.

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<h2>Eurojackpot</h2> <p>A sorsolás dátuma: 2026. november 6.<br> Az Eurojackpot nyerőszámai a 45. héten emelkedő számsorrendben a következők:<br> <b>7, 30, 32, 35, 44</b><br> </p> <p> Ezen a héten nem volt telitalálat. <br> 5+2-ös találat: 0 db<br> 5+1-ös találat: 0 db<br> 5-ös találat: 0 db<br> 4+2-es találat: 2 db<br> 4+1-es találat: 22 db<br> 4-es találat: 48 db<br> 3+2-as találat: 52 db<br> 3+1-as találat: 843 db<br> 2+2-es találat: 671 db<br> 3-as találat: 1924 db<br> 1+2-es találat: 3497 db<br> 2+1-es találat: 11858 db<br> </p>

Befektetés, tőzsde

OTP: 41240 Ft
MOL: 4816 Ft
RICHTER: 12870 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2026.11.08: A hajnali, reggeli ködfoltok megszűnését követően általában napos, száraz időre lehet számítani, ugyanakkor délnyugat, nyugat felől kissé megnövekedhet a felhőzet. A délkeleti, déli szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, Sopron térségében azonban élénk lökések kísérhetik. Reggelre általában -6, -1 fok közé hűl le a levegő, de a fagyzugokban ennél jóval hidegebb is lehet. Kora délutánra 9, 12 fok közé melegszik fel a levegő.

2026.11.09: Hajnalban ködfoltok lehetnek, ezek várhatóan gyorsan megszűnnek napközben. A nyugat, délnyugat felől megnövekvő felhőzet mellett hosszabb-rövidebb napos időszakokra lehet számítani. Főként a nap első felében helyenként előfordulhat gyenge eső. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -7 és +2, a legmagasabb nappali hőmérséklet 7 és 12 fok között alakul.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 25 000 000 forintot 15 éves futamidőre már 6,21 százalékos THM-el, havi 210 829 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az OTP Banknál 6,58%, a Magnet Banknál 6,66%, az Erste Banknál és az UniCredit Banknál 6,78%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

A PM10 mennyisége emelkedik, néhol az egészségügyi határérték körül alakul a napi átlagkoncentráció. (2026.11.07. szombat éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Nem várható fronthatás. (2026.11.07)

Akciók

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