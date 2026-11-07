Jelentős személyi változások történtek két tárca, a Szociális és Családügyi, valamint a Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium vezetésében.
Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. november 7.)
Hétvégén sem akarsz lemaradni a fontos hírekről? Nem tudod, kinti vagy benti programot érdemes-e tervezni? Intéznéd a nagybevásárlást, de fogalmad sincs, melyik boltban akciós a tojás? A Pénzcentrum összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat a hétvégére! 2026. november 7., szombat.
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Országos középtávú előrejelzés
2026.11.08: A hajnali, reggeli ködfoltok megszűnését követően általában napos, száraz időre lehet számítani, ugyanakkor délnyugat, nyugat felől kissé megnövekedhet a felhőzet. A délkeleti, déli szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, Sopron térségében azonban élénk lökések kísérhetik. Reggelre általában -6, -1 fok közé hűl le a levegő, de a fagyzugokban ennél jóval hidegebb is lehet. Kora délutánra 9, 12 fok közé melegszik fel a levegő.
2026.11.09: Hajnalban ködfoltok lehetnek, ezek várhatóan gyorsan megszűnnek napközben. A nyugat, délnyugat felől megnövekvő felhőzet mellett hosszabb-rövidebb napos időszakokra lehet számítani. Főként a nap első felében helyenként előfordulhat gyenge eső. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -7 és +2, a legmagasabb nappali hőmérséklet 7 és 12 fok között alakul.
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Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
A PM10 mennyisége emelkedik, néhol az egészségügyi határérték körül alakul a napi átlagkoncentráció. (2026.11.07. szombat éjfélig)
Orvosmeteorológiai előrejelzés
Nem várható fronthatás. (2026.11.07)
Akciók
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