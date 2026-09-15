Dánia azzal vádol egy orosz hadihajót, hogy jelzőrakétákat lőtt ki a dán fegyveres erők egyik helikoptere felé a Balti-tengeren
Olyan krízis közeleg, ami az egész világot térdre kényszerítheti: veszélyben a globális olajellátás
Újabb drón- és rakétatámadásokat indítottak a jemeni húszik Szaúd-Arábia ellen, miközben megerősítették állásaikat a Vörös-tenger partvidékén, ami a globális olajellátást is egyre súlyosabban fenyegeti. A feszültség enyhítését és a Hormuzi-szoros megnyitását célzó, Iránnal tervezett diplomáciai tárgyalásokat elhalasztották, így tovább nőtt a közel-keleti konfliktus kiszélesedésének veszélye.
Hétfőn az Irán által támogatott húszik több tucat rakétát és drónt lőttek ki a dél-szaúd-arábiai Hamísz Musajt katonai légibázisra. A szaúdi légicsapásokra válaszul indított támadás repülőgéphangárokat, radarrendszereket, kifutópályákat és lőszerraktárakat célzott, a szaúdi hatóságok tájékoztatása szerint pedig tizenhárom civil megsebesült. Bár a szaúdi és a jemeni légierő fokozta a húszik elleni bombázásokat – többek között a történelmi vörös-tengeri kikötőváros, Moha környékén –, a lázadók továbbra is szilárdan ellenőrzik a nyugati partvidék szinte egészét - írta meg a Reuters.
A húszik gyors előrenyomulása, köztük a Vörös-tenger bejáratánál fekvő Perim-sziget elfoglalása, valamint egy csütörtöki, a szaúdi kelet–nyugati kőolajvezetéket megbénító dróntámadás komoly nyomás alá helyezte a szaúdi olajexportot. Ezt az 1200 kilométeres vezetéket még az 1980-as években építették a Hormuzi-szoros kiváltására. Mivel a szoros jelenleg is nagyrészt blokád alatt áll, a vezeték tartós leállása a kereskedők szerint a globális olajkínálat akár 4 százalékos kiesését is okozhatja. Ennek hatására a kőolaj világpiaci ára hétfőn átmenetileg több mint 4 százalékkal ugrott meg.
A kiújult jemeni konfliktus Donald Trump amerikai elnököt is lépéskényszerbe hozta, azonban források szerint Washington egyelőre elzárkózott Szaúd-Arábia közvetlen katonai beavatkozást sürgető kéréseitől, és kizárólag hírszerzési támogatást nyújt. Trump a hétvégén egyeztetett Mohammed bin Szalmán szaúdi trónörökössel, de a húszik is felvették a kapcsolatot Washingtonnal, arra kérve az Egyesült Államokat, hogy maradjon ki a harcokból.
Eközben a diplomáciai megoldás reménye is elhalványult. Hétfőn Ománban tartottak volna egyeztetéseket Irán és az öböl menti arab államok részvételével a február 28-án kitört háború óta nagyrészt lezárt Hormuzi-szoros újranyitásáról. A megbeszélést azonban elhalasztották, Teherán állítása szerint szaúdi kérésre. Bár az amerikai elnök szerint Irán gyors megállapodásra törekszik, Mohszen Rezái, az iráni Legfelsőbb Nemzetbiztonsági Tanács titkára leszögezte, hogy addig nem lesznek tárgyalások, amíg az ő feltételeik nem teljesülnek.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
A térség tengeri áruszállításának veszélyeit jól mutatja az El Gaia nevű, panamai zászló alatt közlekedő olajszállító esete, amelyről egymásnak ellentmondó jelentések láttak napvilágot. Az iráni Forradalmi Gárda szerint a hajó tengeri aknára futott egy tiltott zónában, míg az amerikai hadsereg azt állítja, hogy a tankert még a múlt hónapban érte iráni rakétatalálat. Az ENSZ Nemzetközi Tengerészeti Szervezete annyit erősített meg, hogy a hajó szombaton rongálódott meg, és két tengerész eltűnt. A Forradalmi Gárda határozottan közölte, hogy a világ legfontosabb olajszállítási útvonalának számító Hormuzi-szoros továbbra is zárva tart, és szigorú ellenőrzésük alatt áll.
Óriási blama a németeknél: szabadon besétált az orosz ügynök, majd simán hagyták meglépni a merénylet után
Kiszivárgott nyomozati iratokból kiderült, hogy bár a német hatóságok már a főgyanúsított országba lépésekor tisztában voltak annak hírszerzési kapcsolataival, nem tartották megfigyelés alatt.
A három tagország együttműködést ír alá, ami reményeik szerint végleg független országgá tenné őket.
Váratlan bejelentés von der Leyentől: új állam csatlakozhat az Európai Unióhoz - rájuk aztán kevesen számítottak
Ursula von der Leyen az e heti strasbourgi évértékelő beszédében a folyamatos válságkezelés helyett már az új világrend alakítójaként szeretné feltüntetni az uniót.
Az ukrán vezérkar szerint az orsoz emberveszteség már meghaladja a másfél millió főt, de hadianyag tekintetében is jelentős a veszteség.
A háború új frontjának megnyílása tovább súlyosbítja a globális olajellátási válságot, a nyersolaj ára ugyanis több mint három százalékkal ugrott meg a piacnyitáskor.
Tényleg nem figyel erre eléggé az amerikai elnök? Súlyos kritikát kapott Donald Trump, pedig sokan kongatják a vészharangot
Trump szerint túlzóak az AI veszélyeire figyelmeztető hangok, sokak szerint elbagatellizálja a jelentőségét.
Két kilométerre a NATO-tól csapott le egy vonatra orosz drón: nem sokkal korábban magas rangú biztonsági vezetők jártak ott
Orosz drón csapódott egy vonatba az ukrán–lengyel határ közelében, mindössze két kilométerre Lengyelországtól.
Beadta a derekát Brüsszel: különleges kiváltságokat kapnak ezek az országok, Magyarország nincs köztük
Az Európai Bizottság új stratégiát dolgozott ki az Európai Unió kilenc legkülső régiója számára
Mintegy 700 embert evakuáltak a horvátországi Brač szigetén pusztító tűz miatt, köztük 40 magyar turistát.
Egy nő vette észre a hatalmas kígyót, amelyről hamar kiderült: több ezer kilométerre lenne a természetes élőhelye.
A francia termelők az idei rekord hőhullám miatt először megemelhetik a pezsgők alkoholtartalmát.
Hova fajulhat a helyzet? A lengyel határtól alig pár száz méterre csapódott be egy drón, azonnal riasztották a lakosságot
Alig 800 méterre a lengyel határtól csapódott egy drón egy teherautóba az Ukrajnát ért orosz légitámadásban.
Lakóházakat és turisztikai létesítményeket is megközelítettek a lángok Bracon, több épület megrongálódhatott.
Zelenszkij Miamiban találkozna Putyinnal, a Kreml azonban ragaszkodik ahhoz, hogy az egyeztetést Moszkvában tartsák.
Egy drón zuhant le egy kukoricásban Románia északkeleti részén, a helyszínen kisebb tűz is keletkezett.
Trump szerint történelmi egyesülés jöhet, kijelentése után viszont azonnal tiltakozó közleményt adtak ki
Az amerikai elnök szerint az ír sziget újraegyesítése végül meg fog történni, kijelentése pedig komoly tiltakozást váltott ki.
Nemcsak olcsóbb energia járhat a 65 év felettieknek: egy cseh csomag szerelői segítséget is biztosít a háztartási hibákhoz.
Az orosz vezető szerint Litvánia egy konfliktus esetén eltűnne a világtérképről és a NATO 5. cikkelye sem védené meg.
-
Egy merész ötlettől a Vigadóig – 30 éves a KÖBE (x)
A Pesti Vigadóban ünnepelték a magyar biztosító három évtizedét.