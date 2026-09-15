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Panorámakép a vízpartról és a Vörös-tengeri Állami Parkról Dzsidda Északi Korniche negyedében, Mekka tartományban, Szaúd-Arábiában.
Világ

Olyan krízis közeleg, ami az egész világot térdre kényszerítheti: veszélyben a globális olajellátás

Pénzcentrum
2026. szeptember 15. 15:44

Újabb drón- és rakétatámadásokat indítottak a jemeni húszik Szaúd-Arábia ellen, miközben megerősítették állásaikat a Vörös-tenger partvidékén, ami a globális olajellátást is egyre súlyosabban fenyegeti. A feszültség enyhítését és a Hormuzi-szoros megnyitását célzó, Iránnal tervezett diplomáciai tárgyalásokat elhalasztották, így tovább nőtt a közel-keleti konfliktus kiszélesedésének veszélye.

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Hétfőn az Irán által támogatott húszik több tucat rakétát és drónt lőttek ki a dél-szaúd-arábiai Hamísz Musajt katonai légibázisra. A szaúdi légicsapásokra válaszul indított támadás repülőgéphangárokat, radarrendszereket, kifutópályákat és lőszerraktárakat célzott, a szaúdi hatóságok tájékoztatása szerint pedig tizenhárom civil megsebesült. Bár a szaúdi és a jemeni légierő fokozta a húszik elleni bombázásokat – többek között a történelmi vörös-tengeri kikötőváros, Moha környékén –, a lázadók továbbra is szilárdan ellenőrzik a nyugati partvidék szinte egészét - írta meg a Reuters.

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A húszik gyors előrenyomulása, köztük a Vörös-tenger bejáratánál fekvő Perim-sziget elfoglalása, valamint egy csütörtöki, a szaúdi kelet–nyugati kőolajvezetéket megbénító dróntámadás komoly nyomás alá helyezte a szaúdi olajexportot. Ezt az 1200 kilométeres vezetéket még az 1980-as években építették a Hormuzi-szoros kiváltására. Mivel a szoros jelenleg is nagyrészt blokád alatt áll, a vezeték tartós leállása a kereskedők szerint a globális olajkínálat akár 4 százalékos kiesését is okozhatja. Ennek hatására a kőolaj világpiaci ára hétfőn átmenetileg több mint 4 százalékkal ugrott meg.

A kiújult jemeni konfliktus Donald Trump amerikai elnököt is lépéskényszerbe hozta, azonban források szerint Washington egyelőre elzárkózott Szaúd-Arábia közvetlen katonai beavatkozást sürgető kéréseitől, és kizárólag hírszerzési támogatást nyújt. Trump a hétvégén egyeztetett Mohammed bin Szalmán szaúdi trónörökössel, de a húszik is felvették a kapcsolatot Washingtonnal, arra kérve az Egyesült Államokat, hogy maradjon ki a harcokból.

Eközben a diplomáciai megoldás reménye is elhalványult. Hétfőn Ománban tartottak volna egyeztetéseket Irán és az öböl menti arab államok részvételével a február 28-án kitört háború óta nagyrészt lezárt Hormuzi-szoros újranyitásáról. A megbeszélést azonban elhalasztották, Teherán állítása szerint szaúdi kérésre. Bár az amerikai elnök szerint Irán gyors megállapodásra törekszik, Mohszen Rezái, az iráni Legfelsőbb Nemzetbiztonsági Tanács titkára leszögezte, hogy addig nem lesznek tárgyalások, amíg az ő feltételeik nem teljesülnek.

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A térség tengeri áruszállításának veszélyeit jól mutatja az El Gaia nevű, panamai zászló alatt közlekedő olajszállító esete, amelyről egymásnak ellentmondó jelentések láttak napvilágot. Az iráni Forradalmi Gárda szerint a hajó tengeri aknára futott egy tiltott zónában, míg az amerikai hadsereg azt állítja, hogy a tankert még a múlt hónapban érte iráni rakétatalálat. Az ENSZ Nemzetközi Tengerészeti Szervezete annyit erősített meg, hogy a hajó szombaton rongálódott meg, és két tengerész eltűnt. A Forradalmi Gárda határozottan közölte, hogy a világ legfontosabb olajszállítási útvonalának számító Hormuzi-szoros továbbra is zárva tart, és szigorú ellenőrzésük alatt áll.

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Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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