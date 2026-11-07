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Most jött! Felborulhat a légkör az Északi-sarkon: sarkvidéki hideg áraszthatja el Magyarországot – nem lesz mivel kifűteni a lakást?
Rekordkorán gyengül az Északi-sark feletti légköri örvény. A meteorológusok szerint heteken belül sarkvidéki hideg érheti el Európát. Ez épp akkor jönne, amikor a kontinens gáztárolói 2022 óta nem voltak ilyen üresek.
A sarki örvény (polar vortex) az Északi-sark felett, a sztratoszférában keringő hideg légtömeg, amely általában „bezárja” a fagyos levegőt a sarkvidékre. Ha ez az örvény meggyengül vagy szétszakad, a hideg kiszabadulhat, és délebbre, akár Európa közepéig is lehúzódhat. Most pontosan erre utalnak a jelek, ráadásul a szokásosnál jóval korábban.
Az időzítés azért kényes, mert Európa a 2022-es energiaválság óta a legalacsonyabb töltöttséggel vág neki a télnek. Egy kemény hideghullám gyorsan megcsapolhatja a tartalékokat, ami a gázárakon keresztül a háztartásokhoz is elérhet. Az OilPrice.com összeállítása alapján megnéztük, mekkora a kockázat, és hol áll ebben Magyarország.
Rekordot dönthet a hirtelen sztratoszférikus felmelegedés
Mark Margavage amerikai meteorológus november 3-án azt írta: a sarki örvény ilyenkor még sosem volt ilyen gyenge, és az erőssége a nulla felé tart. Ha eléri vagy átlépi ezt a határt, az lesz a valaha mért legkorábbi hirtelen sztratoszférikus felmelegedés. Ilyenkor a sarkvidék feletti magaslégkör napok alatt több tíz fokot melegszik, az örvény pedig összeomlik.
A brit Met4Cast meteorológiai szolgálat is hasonlóra számít. Szerintük a nyugati szelek keletire fordulhatnak, ami szintén rekordkorai, erős sztratoszférikus felmelegedésre utal. A hatás nem azonnal jelentkezik: Margavage szerint egy-négy hét kell ahhoz, hogy Európában is érezhető legyen. Ha az örvény tartósan gyenge marad, nő a havas, hideg tél esélye.
Fontos: ez egyelőre előrejelzés, nem biztos forgatókönyv. A sztratoszférikus felmelegedés nem minden esetben hoz Európába kemény hideget, a hideg légtömeg Észak-Amerika felé is kitörhet.
Egyetlen hideg hét is sokba kerülhet
A BloombergNEF elemzői kiszámolták, mit jelentene egy hidegroham december elején. Ha december 2. és 8. között a hőmérséklet 5 fokkal maradna el a tízéves átlagtól, Északnyugat-Európában, Olaszországban, Spanyolországban és Ausztriában összesen nagyjából 1,1 milliárd köbméterrel nőne a fűtési gázigény.
Ha ezt teljes egészében a tárolókból fedeznék, március végére a készletek 15,5 százalékra apadnának, szemben az átlagos időjárással számolt 17 százalékkal. Így a készlet mindössze fél százalékponttal maradna a BNEF által becsült minimum felett. Ez alá esve Európa már a stratégiai tartalékokhoz nyúlna.
A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) e heti jelentése még borúsabb. Szerintük a tárolók töltöttsége március végére 10 százalék alá is eshet. A szervezet arra is figyelmeztet, hogy 30 százalékos töltöttség alatt a tárolókból már lassabban lehet kitermelni a gázt. Ilyenkor a piac sokkal sérülékenyebb egy újabb hidegrohammal, egy műszaki üzemzavarral vagy egy szállítási fennakadással szemben.
Négyéves csúcs közelében jár a gázár
Az uniós tárolók most nagyjából 74 százalékon állnak, ami a 2022-es válság óta a legalacsonyabb szezonális szint. A Pénzcentrum még nyár végén számolt be róla, hogy augusztus végén 13 éves mélypontra, 63,5 százalékra süllyedt az uniós átlag. A feltöltést a közel-keleti konfliktus és a Hormuzi-szoros blokádja is nehezítette, ami a globális LNG-kereskedelem nagyjából ötödét érinti.
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Az árak ezt már most mutatják. A holland TTF, az európai gázár irányadó tőzsdéje, a Trading Economics adatai szerint november 6-án nagyjából 87–88 euró/megawattórán állt. Ez közel háromszorosa az egy évvel korábbinak. A hónap elején a jegyzés megközelítette a 96 eurót, ami 2022 ősze óta a legmagasabb szint volt. Az európai gáz most nagyjából tizenegyszer annyiba kerül, mint az amerikai.
Magyarország jobban áll, de nem légüres térben
A Gazdasági és Energetikai Minisztérium október közepi közlése szerint a hazai tárolók töltöttsége 77 százalékos volt, ami magasabb az uniós átlagnál és az egy évvel korábbi hazai szintnél is. A tárolókban több mint 4,8 milliárd köbméter gáz volt, ami a tárca szerint 96 téli napra fedezi az ország teljes igényét. A lakossági igényt ennél is jóval tovább, több mint 200 napig.
A tárca szerint a fogyasztáshoz mért töltöttség 55 százalékos, miközben az európai átlag 24 százalék. A hazai tárolókapacitás nagyjából 6,3 milliárd köbméter, öt helyszínen: Hajdúszoboszlón, Kardoskúton, Pusztaedericsen, Szőregen és Zsanán. És ezek az adatok még októberiek, azóta még tovább is emelkedhetett a töltöttségi szint.
A biztonsági tartalék azonban nem jelent árvédelmet is. A gázt a magyar piac is európai árakon szerzi be, így egy elhúzódó hidegroham a nem védett fogyasztóknál drágulásban csapódhat le. Ilyenek a vállalkozások és az átlag feletti fogyasztás.
Mire számíthatunk a következő hetekben?
Az előrejelzők szerint november végén, december elején dől el, valóban Európa felé fordul-e a sarkvidéki hideg. A tárolók következő hivatalos, összeurópai adatai heti rendszerességgel érkeznek, ezekből látszik majd, milyen gyorsan fogynak a készletek.
A lakossági számlákat rövid távon a rezsicsökkentett ár védi, ám a nagyobb fogyasztású háztartásoknál már a téli hónapok használata is számít. Érdemes áttekinteni a fűtési szokásokat, a beállított hőfokot és a mérőállást. Így időben kiderül, közelít-e a fogyasztás az átlagos szinthez. Az OilPrice konklúziója szerint Európát egy-két kemény hidegroham választja el egy újabb, mélyebb energiaválságtól, ami tavaszig magasan tarthatja a gázárakat.
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