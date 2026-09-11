Stratégiai szigetet értek el a húszik: újabb kulcsfontosságú tengeri útvonal kerülhet veszélybe

Az iráni támogatást élvező jemeni húszi lázadók pénteken elérték a stratégiai jelentőségű Perim-szigetet a Báb el-Mandeb-szorosban, ezzel még inkább ellenőrzésük alá vonva a globális tengeri kereskedelem egyik kulcsfontosságú útvonalát. A villámgyors előrenyomulás kritikus előnyt jelenthet Teherán számára az Egyesült Államokkal szembeni konfliktusban, miközben a műholdfelvételeken fekete füst látható Szaúd-Arábia kelet-nyugati olajvezetékének közelében - jelentette a Reuters.

A jemeni kormány négy forrása is megerősítette, hogy a kormányerők kivonultak a Perim-szigetről, a húszik pedig elfoglalták a szigettel szemben fekvő tengerparti várost, Dhubábot is. A lázadók a hét folyamán már a Vörös-tenger partján fekvő Moha városát és a Hanís-szigeteket is ellenőrzésük alá vonták. Ha a húszik teljesen átveszik az uralmat az Arab-félsziget átellenes oldalán fekvő Hormuzi-szoros párja, a Báb el-Mandeb-szoros felett, azzal egy második kritikus tengeri tranzitfolyosót zárhatnak el, ami a globális olajárak további meredek emelkedéséhez vezethet.

Szaúd-Arábia, a világ legnagyobb nyersolaj-exportőre éppen a vörös-tengeri útvonalra támaszkodott azóta, hogy az iráni konfliktus miatt gyakorlatilag ellehetetlenült a forgalom a Hormuzi-szorosban, amelyen korábban a globális olajszállítmányok ötöde haladt át. A kelet-nyugati olajvezetéken a szaúdi állami olajvállalat, az Aramco az elmúlt hónapokban fokozta a szállítást a keleti tartományokból a nyugati tengerpart felé, ám csütörtökön műholdfelvételeken füstöt észleltek a csővezeték Medinától délre eső szakaszán. Szaúd-Arábia egyelőre nem erősítette meg az incidenst; sem a szaúdi kormány médiaközpontja, sem az Aramco nem válaszolt a sajtómegkeresésekre.

A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) pénteki adatai szerint a szaúdi nyersolaj-kínálat augusztusban havi összevetésben napi 2,3 millió hordóval napi 6 millió hordóra esett vissza, ami több mint három évtizede a legalacsonyabb érték. A kínálatcsökkenés részben a Báb el-Mandeb-szorosban közlekedő teherhajókat ért húszi támadások számlájára írható. A globális olajárak a hét végére május közepe óta először lépték át a hordónkénti 100 dolláros lélektani határt.

A jemeni kormányerők ellentámadásra készülnek. Bejelentésük szerint nehézfegyverzetet és légierőt is bevetnek a húszi fegyveresek visszaszorítására a stratégiai pontokról, köztük a Moha felé vezető kulcsfontosságú útvonalról. A Reuters csütörtökön – jemeni, iráni és regionális forrásokra hivatkozva – arról számolt be, hogy a húszik villámoffenzívája az iráni Forradalmi Gárda közvetlen irányításával zajlott, mivel Teherán új frontot akar nyitni az Egyesült Államokkal vívott konfliktusban. Iráni források szerint Teherán a múlt héten utasította a lázadókat a Szaúd-Arábia elleni csapások felerősítésére, amiért cserébe további pénzügyi támogatást, fegyvereket és katonai tanácsadókat ígért.

Az Axios értesülései szerint Mohamed bin Szalmán szaúdi trónörökös csütörtökön kétszer is egyeztetett telefonon Donald Trump amerikai elnökkel, és azonnali légicsapásokat kért a húszik ellen, ám Trump elutasította a kérést. Amerikai tisztségviselők jelzése alapján a washingtoni adminisztráció jelenleg nem tervez közvetlen katonai beavatkozást, ugyanakkor fokozza a Rijádnak nyújtott védelmi és hírszerzési támogatást. A Financial Times pénteki beszámolója szerint az Öböl-menti államok külügyminiszterei hétfőn az ománi Salalah-ban találkoznak iráni kollégájukkal, hogy Omán közvetítésével ideiglenes megállapodást hozzanak tető alá a Hormuzi-szoros hajóforgalmának rendezéséről.