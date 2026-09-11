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Stratégiai szigetet értek el a húszik: újabb kulcsfontosságú tengeri útvonal kerülhet veszélybe
Az iráni támogatást élvező jemeni húszi lázadók pénteken elérték a stratégiai jelentőségű Perim-szigetet a Báb el-Mandeb-szorosban, ezzel még inkább ellenőrzésük alá vonva a globális tengeri kereskedelem egyik kulcsfontosságú útvonalát. A villámgyors előrenyomulás kritikus előnyt jelenthet Teherán számára az Egyesült Államokkal szembeni konfliktusban, miközben a műholdfelvételeken fekete füst látható Szaúd-Arábia kelet-nyugati olajvezetékének közelében - jelentette a Reuters.
A jemeni kormány négy forrása is megerősítette, hogy a kormányerők kivonultak a Perim-szigetről, a húszik pedig elfoglalták a szigettel szemben fekvő tengerparti várost, Dhubábot is. A lázadók a hét folyamán már a Vörös-tenger partján fekvő Moha városát és a Hanís-szigeteket is ellenőrzésük alá vonták. Ha a húszik teljesen átveszik az uralmat az Arab-félsziget átellenes oldalán fekvő Hormuzi-szoros párja, a Báb el-Mandeb-szoros felett, azzal egy második kritikus tengeri tranzitfolyosót zárhatnak el, ami a globális olajárak további meredek emelkedéséhez vezethet.
Szaúd-Arábia, a világ legnagyobb nyersolaj-exportőre éppen a vörös-tengeri útvonalra támaszkodott azóta, hogy az iráni konfliktus miatt gyakorlatilag ellehetetlenült a forgalom a Hormuzi-szorosban, amelyen korábban a globális olajszállítmányok ötöde haladt át. A kelet-nyugati olajvezetéken a szaúdi állami olajvállalat, az Aramco az elmúlt hónapokban fokozta a szállítást a keleti tartományokból a nyugati tengerpart felé, ám csütörtökön műholdfelvételeken füstöt észleltek a csővezeték Medinától délre eső szakaszán. Szaúd-Arábia egyelőre nem erősítette meg az incidenst; sem a szaúdi kormány médiaközpontja, sem az Aramco nem válaszolt a sajtómegkeresésekre.
A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) pénteki adatai szerint a szaúdi nyersolaj-kínálat augusztusban havi összevetésben napi 2,3 millió hordóval napi 6 millió hordóra esett vissza, ami több mint három évtizede a legalacsonyabb érték. A kínálatcsökkenés részben a Báb el-Mandeb-szorosban közlekedő teherhajókat ért húszi támadások számlájára írható. A globális olajárak a hét végére május közepe óta először lépték át a hordónkénti 100 dolláros lélektani határt.
A jemeni kormányerők ellentámadásra készülnek. Bejelentésük szerint nehézfegyverzetet és légierőt is bevetnek a húszi fegyveresek visszaszorítására a stratégiai pontokról, köztük a Moha felé vezető kulcsfontosságú útvonalról. A Reuters csütörtökön – jemeni, iráni és regionális forrásokra hivatkozva – arról számolt be, hogy a húszik villámoffenzívája az iráni Forradalmi Gárda közvetlen irányításával zajlott, mivel Teherán új frontot akar nyitni az Egyesült Államokkal vívott konfliktusban. Iráni források szerint Teherán a múlt héten utasította a lázadókat a Szaúd-Arábia elleni csapások felerősítésére, amiért cserébe további pénzügyi támogatást, fegyvereket és katonai tanácsadókat ígért.
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Az Axios értesülései szerint Mohamed bin Szalmán szaúdi trónörökös csütörtökön kétszer is egyeztetett telefonon Donald Trump amerikai elnökkel, és azonnali légicsapásokat kért a húszik ellen, ám Trump elutasította a kérést. Amerikai tisztségviselők jelzése alapján a washingtoni adminisztráció jelenleg nem tervez közvetlen katonai beavatkozást, ugyanakkor fokozza a Rijádnak nyújtott védelmi és hírszerzési támogatást. A Financial Times pénteki beszámolója szerint az Öböl-menti államok külügyminiszterei hétfőn az ománi Salalah-ban találkoznak iráni kollégájukkal, hogy Omán közvetítésével ideiglenes megállapodást hozzanak tető alá a Hormuzi-szoros hajóforgalmának rendezéséről.
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