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Riasztották a magyar Gripeneket: óriási a fennforgás, fel is szálltak
Riasztották a Magyar Honvédség készenléti vadászgépeit szombat reggel, miután egy férfi felszállt egy Kalocsán parkoló kisrepülővel, majd Paks felé indult - közölte a honvédelmi miniszter a közösségi oldalán.
Ruszin-Szendi Romulusz azt írta: a honvédség radarjai azonnal észlelték a gépet, a készenléti Gripen vadászgéppár pedig a levegőbe emelkedett. A kisrepülő néhány perccel később Gerjen térségében kényszerleszállást hajtott végre.
A Gripenek megtalálták a sérült gépet, és a helyszín felett maradtak a mentőhelikopter és a földi mentőegységek megérkezéséig. A miniszter közlése szerint a rendőrség és az illetékes hatóságok megkezdték a helyszíni szemlét és a vizsgálatot.
Hozzátette: a jelenlegi információk szerint személyi sérülés nem történt. "A történtek jól mutatják, mit jelent a készenlét a gyakorlatban: észlelni, reagálni, azonosítani és segíteni - azonnal" - írta Ruszin-Szendi Romulusz, aki köszönetet mondott a honvédeknek a gyors reagálásért és a helytállásért. Pénteken egy francia kisrepülőgép miatt riasztották a kecskeméti Gripeneket.
A gép Szlovénia felől Ausztrián keresztül Csehország irányába tartott, azonban nem létesített rádiókapcsolatot a polgári légiforgalom-irányítással. A kisgép pilótája az osztrák vadászgépeket észlelve Fertőszentmiklós térségében engedély nélkül belépett a magyar légtérbe. Végül helyreállt a rádiókapcsolata az osztrák légiforgalom-irányítással, és Kapuvár térségében elhagyta a magyar légteret Ausztria irányába, a Gripenek pedig visszatértek a kecskeméti bázisra.
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