Súlyos válság tombol Oroszországban: egyre nagyobb bajban Moszkva, Putyin hatalma is meginoghat?

Tovább súlyosbodott az oroszországi üzemanyaghiány az elmúlt hetekben. Augusztus 16-án az orosz benzinkutakat követő GdeBenz alkalmazás adatbázisában szereplő töltőállomásoknak mindössze 28 százalékán lehetett benzint vagy dízelüzemanyagot kapni. Egy héttel korábban még 41 százalékos volt az elérhetőség, vagyis néhány nap alatt 13 százalékponttal romlott a helyzet - írja a Meduza.

Az üzemanyag-ellátás különösen több vidéki régióban romlott. A hiányt a Volgográdi, Cseljabinszki, Orenburgi, Voronyezsi, Szamarai, Penzai, Szaratovi, Lipecki és Rosztovi régióban, valamint Tatárföldön is jelezték. Az elmúlt héten legalább nyolc orosz régió hatóságai számoltak be üzemanyaghiányról és a benzinkutaknál kialakult hosszú sorokról. Független sajtóbeszámolók és közösségi médiás bejegyzések alapján összesen 13 régióból érkeztek hasonló jelzések.

A probléma már Moszkvában és a fővárost körülvevő Moszkvai területen is érzékelhető. Az Izvesztyija tudósítói augusztus 17-én 21 benzinkutat ellenőriztek. A 92-es oktánszámú benzin hét, a 95-ös hat, a 98-as pedig mindössze öt töltőállomáson volt elérhető.

A lap szerint több helyen még dízelüzemanyag sem volt kapható. Az RBC egyik tudósítója tíz moszkvai benzinkutat keresett fel, ezek közül pedig csak kettőnél talált megfelelő ellátást. A helyzetet az orosz energiaügyi miniszter is elismerte. Szergej Civilev kedden azt mondta, hogy benzin és dízel továbbra is rendelkezésre áll az országban, ugyanakkor elismerte, hogy több helyen hosszú sorok alakultak ki. A miniszter szerint a kormány dolgozik a probléma megoldásán.

Az ukrán dróntámadások is súlyosbítják a helyzetet

Az orosz üzemanyaghiány mögött több tényező áll, ezek között az ukrán támadásoknak is fontos szerepük van. Az elmúlt időszakban több orosz olajfinomítót és olajipari létesítményt ért dróntámadás, ami kieséseket okozhatott a finomítói kapacitásokban.

Az üzemanyagválság első komolyabb hulláma már május végén kialakult. Több régióban korlátozták az értékesítést, miközben a lakosságnak hosszú órákat kellett várnia a benzinkutaknál. A helyzet július közepétől valamelyest javult, a korlátozásokat fokozatosan enyhítették.

Augusztusban azonban ismét romlani kezdett az ellátás. Az ukrán dróntámadások újabb hulláma több olajipari létesítményt is érintett, miközben a finomítók karbantartása és a termelési kiesések tovább szűkíthetik a kínálatot.

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Nemcsak a háború okozza az üzemanyaghiányt

Az oroszországi problémát ezért nem lehet kizárólag az ukrán támadásokkal magyarázni. Az olajfinomítói kapacitások kiesése mellett a szezonális karbantartások, a logisztikai nehézségek, a regionális ellátási különbségek és az exporttal kapcsolatos korlátozások is befolyásolhatják a hazai üzemanyagpiacot.

A mostani helyzet ugyanakkor azért különösen érzékeny Oroszország számára, mert a benzin- és dízelhiány gyorsan megjelenhet a gazdaság más területein is. A közúti fuvarozás, a mezőgazdaság és az ipari termelés egyaránt jelentős mennyiségű üzemanyagot igényel.

Ha az ellátási problémák tartósan fennmaradnak, az a nagykereskedelmi és kiskereskedelmi árakra is nyomást gyakorolhat. A Kreml számára ezért nem pusztán közlekedési problémát jelent a kialakult helyzet, hanem gazdasági és politikai kockázatot is.

Az augusztusi adatok alapján ráadásul gyors romlás látható. Egy hét alatt 41 százalékról 28 százalékra esett azoknak a nyomon követett oroszországi benzinkutaknak az aránya, ahol volt benzin vagy dízel. Ha az ellátási problémák tovább terjednek, az orosz üzemanyagpiac újabb komoly zavarokkal nézhet szembe.