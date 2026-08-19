2026. augusztus 19. szerda Huba
26 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
La Liga
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Az Orosz Föderáció nemzeti zászlaja, a Moszkvai Kreml és a Moszkva folyó látványa késő délután Moszkvában, Oroszországban.
Világ

Súlyos válság tombol Oroszországban: egyre nagyobb bajban Moszkva, Putyin hatalma is meginoghat?

Pénzcentrum
2026. augusztus 19. 14:04

Tovább súlyosbodott az oroszországi üzemanyaghiány az elmúlt hetekben. Augusztus 16-án az orosz benzinkutakat követő GdeBenz alkalmazás adatbázisában szereplő töltőállomásoknak mindössze 28 százalékán lehetett benzint vagy dízelüzemanyagot kapni. Egy héttel korábban még 41 százalékos volt az elérhetőség, vagyis néhány nap alatt 13 százalékponttal romlott a helyzet - írja a Meduza.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Az üzemanyag-ellátás különösen több vidéki régióban romlott. A hiányt a Volgográdi, Cseljabinszki, Orenburgi, Voronyezsi, Szamarai, Penzai, Szaratovi, Lipecki és Rosztovi régióban, valamint Tatárföldön is jelezték. Az elmúlt héten legalább nyolc orosz régió hatóságai számoltak be üzemanyaghiányról és a benzinkutaknál kialakult hosszú sorokról. Független sajtóbeszámolók és közösségi médiás bejegyzések alapján összesen 13 régióból érkeztek hasonló jelzések.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A probléma már Moszkvában és a fővárost körülvevő Moszkvai területen is érzékelhető. Az Izvesztyija tudósítói augusztus 17-én 21 benzinkutat ellenőriztek. A 92-es oktánszámú benzin hét, a 95-ös hat, a 98-as pedig mindössze öt töltőállomáson volt elérhető.

A lap szerint több helyen még dízelüzemanyag sem volt kapható. Az RBC egyik tudósítója tíz moszkvai benzinkutat keresett fel, ezek közül pedig csak kettőnél talált megfelelő ellátást. A helyzetet az orosz energiaügyi miniszter is elismerte. Szergej Civilev kedden azt mondta, hogy benzin és dízel továbbra is rendelkezésre áll az országban, ugyanakkor elismerte, hogy több helyen hosszú sorok alakultak ki. A miniszter szerint a kormány dolgozik a probléma megoldásán.

Kapcsolódó cikkeink:

Az ukrán dróntámadások is súlyosbítják a helyzetet

Az orosz üzemanyaghiány mögött több tényező áll, ezek között az ukrán támadásoknak is fontos szerepük van. Az elmúlt időszakban több orosz olajfinomítót és olajipari létesítményt ért dróntámadás, ami kieséseket okozhatott a finomítói kapacitásokban.

Az üzemanyagválság első komolyabb hulláma már május végén kialakult. Több régióban korlátozták az értékesítést, miközben a lakosságnak hosszú órákat kellett várnia a benzinkutaknál. A helyzet július közepétől valamelyest javult, a korlátozásokat fokozatosan enyhítették.

Augusztusban azonban ismét romlani kezdett az ellátás. Az ukrán dróntámadások újabb hulláma több olajipari létesítményt is érintett, miközben a finomítók karbantartása és a termelési kiesések tovább szűkíthetik a kínálatot.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Nemcsak a háború okozza az üzemanyaghiányt

Az oroszországi problémát ezért nem lehet kizárólag az ukrán támadásokkal magyarázni. Az olajfinomítói kapacitások kiesése mellett a szezonális karbantartások, a logisztikai nehézségek, a regionális ellátási különbségek és az exporttal kapcsolatos korlátozások is befolyásolhatják a hazai üzemanyagpiacot.

A mostani helyzet ugyanakkor azért különösen érzékeny Oroszország számára, mert a benzin- és dízelhiány gyorsan megjelenhet a gazdaság más területein is. A közúti fuvarozás, a mezőgazdaság és az ipari termelés egyaránt jelentős mennyiségű üzemanyagot igényel.

Ha az ellátási problémák tartósan fennmaradnak, az a nagykereskedelmi és kiskereskedelmi árakra is nyomást gyakorolhat. A Kreml számára ezért nem pusztán közlekedési problémát jelent a kialakult helyzet, hanem gazdasági és politikai kockázatot is.

Az augusztusi adatok alapján ráadásul gyors romlás látható. Egy hét alatt 41 százalékról 28 százalékra esett azoknak a nyomon követett oroszországi benzinkutaknak az aránya, ahol volt benzin vagy dízel. Ha az ellátási problémák tovább terjednek, az orosz üzemanyagpiac újabb komoly zavarokkal nézhet szembe.
Címlapkép: Getty Images
#benzin #benzinkút #dízel #üzemanyag #oroszország #hiány #világ #drón #olajfinomító #orosz gazdaság #orosz-ukrán háború

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
16:43
16:29
16:15
16:12
15:59
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. augusztus 19.
Kész, ennyi volt? Hamarosan végleg eltűnhetnek a megszokott SIM-kártyák a magyar mobilokból - ez jöhet helyettük
2026. augusztus 18.
Bemondta a jóslatát Elon Musk: ekkortól mindenki alapjövedelmet kaphat, senkinek nem kell majd dolgoznia – de tényleg ilyen egyszerű?
2026. augusztus 19.
Gyermekszegénység Magyarországon: minden kilencedik gyerek a szegénységi küszöb alatt él
2026. augusztus 19.
Így verik át pofonegyszerűen a kocsikulcsot a tolvajok: itt a márkalista, ezek az autók vannak veszélyben 2026-ban
2026. augusztus 19.
Nem várt számla érkezik októberben: akár 100 ezer forintot is elkérhetnek a magyar szülőktől
NAPTÁR
Tovább
2026. augusztus 19. szerda
Huba
34. hét
Augusztus 19.
Humanitárius világnap
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Brüsszel is megszólalt Paks ügyében: rendkívüli lépésre készül az Európai Bizottság
2
2 hete
Amerikai hírszerzés: Putyin olyasmire készül, ami darabokra szaggathatja a NATO-t
3
1 hete
Gyászolnak a rajongók és az irodalmi élet: születésnapján halt meg a legendás író
4
2 hete
Újabb római kori kincsek váltak láthatóvá a Dunában: izgatottak a régészek, felbukkant az ókor egyik leghosszabb hídja
5
5 napja
Rendkívüli! Most közölte a hadsereg: szövetséges vadászgépek lőttek le egy behatoló drónt a határnál
PÉNZÜGYI KISOKOS
Biztosító egyesület
önkéntesen létrehozott, kölcsönösségi alapon, egyesületi formában működő, biztosítási tevékenységet végző szervezet. Kizárólag tagjai részére nyújt - tagsági díj ellenében - biztosítási szolgáltatásokat.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. augusztus 19. 15:59
Gyermekszegénység Magyarországon: minden kilencedik gyerek a szegénységi küszöb alatt él
Pénzcentrum  |  2026. augusztus 19. 13:04
Így verik át pofonegyszerűen a kocsikulcsot a tolvajok: itt a márkalista, ezek az autók vannak veszélyben 2026-ban
Agrárszektor  |  2026. augusztus 19. 16:32
Érkezik a nagy eső? Mutatjuk, mikor érhet véget a pokoli hőség