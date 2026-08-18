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Military combat drone UAV launching missiles
Világ

Most érkezett! Megtámadták Moszkvát: brutális lángok csaptak fel

Pénzcentrum
2026. augusztus 18. 07:30

Keddre virradóra az elmúlt két év legkiterjedtebb ukrán dróntámadása érte Moszkvát és térségét. Orosz források szerint több mint hatszáz eszközt indítottak a régió ellen. A becsapódások és a légvédelmi elhárítás következtében több lakóház és egy ipari létesítmény is kigyulladt, egy gyermek pedig megsérült - írja a Kyiv Independent.

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Szergej Szobjanyin, Moszkva polgármestere arról tájékoztatott, hogy a légvédelem legalább 187 ukrán drónt semmisített meg a keddi támadás során.

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A támadás és a légvédelmi elhárítás következtében több településen is jelentős károk keletkeztek, bár ezek pontos mértékét egyelőre nem mérték fel. A fővárostól mintegy 67 kilométerre fekvő Pavlovszkij Poszadban, valamint a Moszkvával szomszédos Ljuberciben is kigyulladt egy-egy lakóépület, továbbá egy helyi alumíniumgyárban is tűz ütött ki.

A Moszkvától keletre található Sztaraja Kupavnában készült felvételeken heves robbanások hallhatók, miközben az emberek pánikszerűen menekülnek az utcákra. Ramenszkojéban egy tízéves kislány sebesült meg, amikor találat ért egy lakóházat.

A mostani drónhullám mindössze két nappal követte az előzőt, amikor vasárnap egy hasonlóan nagyszabású akció érte a régiót. Akkor az orosz e-kereskedelmi óriás, a Wildberries 250 ezer négyzetméteres, egyben a vállalat legnagyobb logisztikai központjának számító raktárbázisára mértek csapást. A vasárnapi támadás tényét az ukrán védelmi minisztérium is hivatalosan megerősítette.

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Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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Felix DeSouza
11 órája
Kicsit megnevelik a náci imperialista oroszokat.
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