Betelt a pohár az oroszoknál: kiderült, melyik európai országnak kell brutális árat fizetnie a háborúért

Oroszország megfenyegette meg az Egyesült Királyságot, miután megerősítették, hogy brit gyártmányú drónokat is bevetettek az oroszországi katonai és ipari célpontok elleni ukrán csapásokban. London határozottan visszautasította a fenyegetést, és megerősítette Ukrajna melletti elkötelezettségét.

A londoni orosz nagykövetség közleményében azzal vádolta meg Nagy-Britanniát, hogy tudatosan az ukrajnai válság eszkalációját választja. Hozzátették, hogy minél mélyebben keveredik bele a konfliktusba, annál nagyobb árat kell majd fizetnie. A konkrét következményeket Moszkva nem részletezte. Az orosz fél korábban is tiltakozott a brit dróntechnológia és a Storm Shadow cirkálórakéták Ukrajnának történő átadása miatt - írta a BBC.

A brit védelmi minisztérium szóvivője kijelentette, hogy az Egyesült Királyság vállvetve áll Ukrajna mellett, és Oroszországnak nem szabad kételkednie a brit kormány eltökéltségében az orosz agresszióval szemben. Két brit vállalat igazoltan szállít drónokat Kijevnek, és egy katonai forrás megerősítette a lapnak, hogy brit drónokat is bevetettek a közelmúlt oroszországi támadásaiban. Ezek a csapások becslések szerint több mint 35 milliárd fontnyi gazdasági kárt okoztak

Ukrajna az elmúlt napokban jelentősen fokozta a mélységi csapásokat Oroszország területén, különösen az olajfinomítókat és a Wildberries online kiskereskedő logisztikai központjait véve célba. Csak az elmúlt két napban több száz drónt indítottak a moszkvai régió felé. A legutóbbi éjszakai támadásban orosz tisztségviselők szerint mintegy 620 drónt irányítottak a főváros környékére, amelyekből a légvédelem több mint 180-at megsemmisített, ám így is többen megsebesültek. Szombat éjjel pedig 822 drónt lőttek ki Oroszország felé, amelyekből 600 Moszkvát célozta; a regionális kormányzó szerint ez volt az utóbbi idők egyik legtömegesebb dróntámadása, amely hét halálos áldozatot követelt.

A háború ugyanakkor Ukrajnában is súlyos pusztítást okoz. Kedden 17 ember vesztette életét az orosz támadásokban, köztük tízen az északkeleti Pecsenihiben, ahol lakóházakat, egy kávézót és egy postahivatalt ért rakétatalálat. További halálos áldozatokat jelentettek Szumiból, Zaporizzsjából és Herszonból, Kijevet pedig egyetlen éjszaka alatt öt támadási hullám érte.

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Az Egyesült Királyság Ukrajna egyik legnagyobb nemzetközi támogatója a 2022 februári teljes körű orosz invázió kezdete óta. Áprilisban a brit védelmi tárca bejelentette, hogy több tízezer drónt – köztük nagy hatótávolságú csapásmérő eszközöket – szállít Ukrajnának, ami az eddigi legnagyobb fegyverszállítmánya. Ukrajna emellett saját fejlesztésű fegyvereit is beveti, például az FP-5 Flamingo cirkálórakétát. Oroszország jelenleg Ukrajna területének mintegy ötödét tartja az ellenőrzése alatt.