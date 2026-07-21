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Felső felvétel a Shahed 136 kamikaze katonai UAV-ról (drónról), amely nagy sebességgel repül a háború sújtotta város felett a célpontja felé. Alatta láthatóak a lerombolt épületek, amelyek a háború borzalmait örökítik meg.
Világ

Sokkoló adatok szivárogtak ki: kiderült, valójában mekkora emberveszteséget szenvedett eddig Oroszország és Ukrajna

Pénzcentrum/MTI
2026. július 21. 14:17

Harminchét százalékkal nőtt Ukrajnában a háborúban megölt vagy megsebesült civilek aránya az idei év első hat hónapjában - közölte kedden az ENSZ Emberi Jogi Főbiztossága (OHCHR).

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Genfi sajtótájékoztatóján Danielle Bell, a világszervezet ukrajnai emberi jogi megfigyelő missziójának (HRMMU) vezetője elmondta, hogy a legfrissebb adatok szerint a vizsgált időszakban összesen 1396 civil vesztette életét, és 7978 sebesültről tudni. Mint mondta, az arány 37 százalékos emelkedést jelent a tavalyi év ugyanezen időszakához képest, és csaknem a duplája a 2024-es adatoknak.

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Ami Oroszországot illeti, Bell "az Oroszországi Föderációból származó megbízható forrásokra" hivatkozva azt mondta, a 2026-os év ugyanezen időszakából 250 megölt civilről és 1596 sebesültről tudni, ami 121 százalékos emelkedést jelent a tavalyi év első hat hónapjához képest.

Mindkét országban 65 százalékkal nőtt azok száma, akik rövid hatótávolságú drónokkal elkövetett támadásokban vesztették életüket - tette hozzá Bell. Thameen Al-Kheetan, az OHCHR szóvivője ismét felhívta a figyelmet, hogy a civileket és a polgári infrastruktúrát a nemzetközi humanitárius jog védi, és az ellenük elkövetett támadások háborús bűncselekménynek minősülnek.

Korábban beszámoltunk arról is, hogy a háború kezdete óta milyen veszteségek érték a két hadsereget. Az ukrán vezérkar legfrissebb összesítése szerint Oroszország már több mint 1,38 millió katonát veszített a háború 2022-es kezdete óta. Bár Kijev továbbra is hadititokként kezeli a saját veszteséglistáját, független nyugati elemzők becslései alapján az ukrán áldozatok és sebesültek száma félmillió és hatszázezer fő közé tehető, ami megerősíti, hogy az orosz emberveszteségek lényegesen magasabbak.

Sokkoló számok: kiderült, mekkora veszteségeket szenvedett eddig Ukrajna és Oroszország a harcokban
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Sokkoló számok: kiderült, mekkora veszteségeket szenvedett eddig Ukrajna és Oroszország a harcokban
Az ukrán vezérkar legfrissebb összesítése szerint Oroszország már több mint 1,38 millió katonát veszített a háború 2022-es kezdete óta.
Címlapkép: Getty Images
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