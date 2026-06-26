Rendkívüli helyzet a puskaporos Hormuzi-szorosban: visszavonulót fújt az ENSZ, több mint 11 ezer tengerész rekedt a csapdában

Az ENSZ Nemzetközi Tengerészeti Szervezete (IMO) felfüggesztette a Hormuzi-szorosban rekedt, több mint 11 ezer tengerész kimenekítésére irányuló terveit, miután egy ismeretlen eredetű lövedék eltalált egy áthaladó teherhajót. A térségben több száz hajó vesztegel az Irán elleni amerikai–izraeli háború kirobbanása óta - tudósított a BBC.

Arsenio Domínguez, az IMO főtitkára közölte, hogy néhány hajót már sikerült biztonságos helyre juttatni, a szervezet azonban garantálni szeretné a szükséges biztonsági feltételek tartós fennállását. A brit tengerhajózási biztonsági szervezet, az UKMTO csütörtöki tájékoztatása szerint egy hajót az ománi Dahit kikötőjétől 7,5 tengeri mérföldre délkeletre talált el egy ismeretlen lövedék. Személyi sérülésről nem érkezett jelentés.

Amerikai tisztségviselők szerint a lövedéket Irán lőtte ki. Az incidens azután történt, hogy az iráni Forradalmi Gárda arra figyelmeztetett, hogy az IMO által kijelölt útvonal használata "elfogadhatatlan és rendkívül veszélyes", ezért a hajóknak közvetlenül Iránnal kell egyeztetniük. A megtámadott, szingapúri zászló alatt hajózó Ever Lovely a tüzérségi találat ellenére folytatta útját egy négy tagú konvoj élén. A legénység beszámolója szerint az iráni haditengerészet rádión semmilyen előzetes figyelmeztetést nem küldött.

Domínguez hangsúlyozta, hogy a megtámadott jármű nem az IMO kimenekítési programjának keretében haladt át a szoroson. A főtitkár kiemelte, hogy a tengerészek biztonsága mindennél fontosabb, ezért a kimenekítési tervet a helyzet teljes tisztázásáig felfüggesztik.

Az ENSZ kedden, a szoros újranyitását követően jelentette be a mentőakciót. A művelethez Domínguez tájékoztatása szerint Irán, Omán, az Egyesült Államok és a térség többi part menti állama is hozzájárult. Az Irán által a szoros felügyeletére létrehozott testület ezzel szemben közölte, hogy a kijelölt útvonalakon kívül hajózó járművek biztonságáért nem tud garanciát vállalni, így az esetleges következményekért kizárólag a hajótulajdonosokat és a kapitányokat terheli a felelősség.

A szemben álló felek a múlt héten egy 14 pontos megállapodásban egyeztek meg az ellenségeskedés beszüntetéséről, amely kötelezte Iránt, hogy 60 napon keresztül biztosítsa a kereskedelmi hajók ingyenes és zavartalan áthaladását. Teherán azonban ezt követően többször is jelezte, hogy "tengerészeti szolgáltatási díjat" kíván felszámítani az áthaladó járművekre. Ezt az Egyesült Államok határozottan ellenzi. Marco Rubio külügyminiszter leszögezte, hogy egyetlen ország sem vethet ki illetéket a nemzetközi vízi útnak minősülő Hormuzi-szorosban.

A februári amerikai és izraeli támadásokat követően Irán gyakorlatilag lezárta a globális olaj- és gázszállítás szempontjából stratégiai fontosságú szorost, ami a világpiaci árak megugrásához vezetett. A kőolaj ára a június 17-én aláírt egyetértési nyilatkozat óta ugyanakkor jelentősen mérséklődött. Csütörtökön a hordónkénti ár rövid időre 72,48 dollár alá esett, majd végül 73,23 dolláron stabilizálódott.