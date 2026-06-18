Az elhajtására összehívott csapat két tagjára támadt egy medve szerdán este a székelyföldi Kászonújfaluban,
Lángokban az európai főváros: óriási a csapás
Közel kétszáz ukrán drón csapott le Moszkva térségére, ami a legnagyobb ukrán támadásnak számít az orosz főváros ellen a teljes körű invázió kezdete óta. A támadás nyomán lángoló olajfinomító, evakuált lakóépületek és órákra megbénult légi közlekedés mutatta, hogy Kijev egyre hatékonyabban terjeszti ki a háborút az orosz hátországra - közölte a BBC.
Andrej Vorobjov, a moszkvai terület kormányzója tizenhét sebesültről számolt be. Az orosz védelmi minisztérium közleménye szerint az ország légvédelme huszonnégy óra alatt csaknem ezer drónt és négy ukrán cirkálórakétát fogott el, illetve semmisített meg. Eközben a déli rosztovi területen egy olajraktárat is találat ért, ahol egy ember életét vesztette.
Moszkva délkeleti részén egy hónapon belül harmadszor – az adott héten pedig már másodszor – érte találat a kapotnyai olajfinomítót, amelyből a robbanás után sűrű, fekete füst szállt a magasba. Több felvételen is látható, amint egy hatalmas olajtartály fedele a robbanás erejétől több tucat méter magasba repül. A közelben egy bevásárlóközpont is kigyulladt, miután a jelentések szerint drónroncsok zuhantak az épületre, ami miatt több lakótömböt is ki kellett üríteni. Moszkva mind a négy repülőterét ideiglenesen lezárták, így több mint ötszáz járatot töröltek vagy késleltettek.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közölte, hogy a nagyszabású dróntámadás válasz volt a múlt heti orosz csapásokra, amelyek Kijevben egy jelentős vallási műemléket gyújtottak fel. "Nem akarjuk ezt a háborút, soha nem akartuk. De ha Ukrajna ég, Moszkva is égni fog" – fogalmazott az államfő, hozzátéve, hogy Oroszországnak diplomáciai lépéseket kell tennie a konfliktus lezárása érdekében.
Bár az orosz hatóságok több régióban is megtiltották a dróntámadások utóhatásairól készült felvételek megosztását, a közösségi médiában tucatnyi olyan videó terjed, amelyeken fényes nappal repülő drónok és Moszkva külső ipari övezetei felett bekövetkező robbanások láthatók. Ukrajna bevett taktikája szerint először nagyszámú felderítő csalidrón segítségével térképezi fel a légvédelmi rendszerek sűrűségét és sebezhető pontjait, majd ezt követően indítja meg a fő csapásmérő hullámot.
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A drónháború eszkalációja jól mutatja Kijev növekvő csapásmérő képességeit. A nagy hatótávolságú ukrán drónok először 2023 tavaszán érték el Moszkvát, akkor még csak szórványosan, néhány eszközzel végrehajtott akciók keretében. Bár azóta az orosz főváros köré kiterjedt légvédelmi rendszert telepítettek, az ukrán drónok száma is megsokszorozódott, és egy részük képes áthatolni a védelmi vonalakon. Egy ilyen léptékű támadás komoly kérdéseket vet fel a moszkvai kritikus infrastruktúrát védő légvédelmi rendszerek hatékonyságával kapcsolatban.
Kijev közlése szerint Oroszország válaszul több mint kétszáz drónt és számos ballisztikus rakétát indított Ukrajna ellen. Vlagyimir Putyin orosz elnök, aki éppen délkelet-ázsiai vezetőket fogadott egy kazanyi csúcstalálkozón, nem kommentálta a főváros elleni nagyszabású akciót.
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