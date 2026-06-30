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kosárlabda, labdát tartó férfi kezek, sport, NBA, NBA
Sport

Elképesztő, amire készül az egyik NBA-csapat: egy csapatba hozná össze LeBront, Curry-t, vajon össze is jön?

Pénzcentrum
2026. június 30. 14:43

Draymond Green lemondott játékosopciójáról, amivel jelentős pénzügyi mozgásteret teremthet a Golden State Warriors számára LeBron James leigazolásához és az Anthony Davisért folytatott cseretárgyalásokhoz. Amennyiben a tranzakciók megvalósulnak, egy elképesztően rutinos szupersztárcsapat jöhet létre az NBA-ben.

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Green a 27,6 millió dolláros opciójáról mondott le, ám jelezte a klub vezetésének, hogy hajlandó alacsonyabb fizetésért is aláírni, amennyiben ezzel kulcsjátékosok megszerzését segíti elő. Az ESPN információi szerint a Warriors elsődleges célja a szabadügynökké váló James leigazolása, valamint egy csereügylet lebonyolítása a Washington Wizardsnál szereplő Davisért.

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A tárgyalásokat nagyban megkönnyítheti, hogy mindhárom kosárlabdázó képviseletét a Klutch Sports ügynökséget irányító Rich Paul látja el. James ráadásul kész lenne fizetéscsökkentést is vállalni, így elfogadná a Golden State 15,1 millió dolláros fizetésisapka-kivételét, miután lejárt a Los Angeles Lakersnél kötött kétéves, 101 millió dolláros megállapodása. Hasonlóan magas összeget egyébként kizárólag a Lakers tudott volna ismét felkínálni számára.

A már a 24. szezonjára készülő, közben a visszavonulást is fontolgató James számára ugyanakkor már nem biztos, hogy a pénz jelenti a fő motivációt. Karrierje során kizárólag a fizetéseiből 581 millió dollárt keresett, míg befektetéseivel és szponzori megállapodásaival együtt a vagyona nagyjából 1,4 milliárd dollárra tehető. Számára sokkal vonzóbb lehet az a lehetőség, hogy közeli barátaival, Greennel és Davisszel szerepelhet egy csapatban. Emellett az egykori nagy riválissal, a 2015 és 2018 közötti döntők során megismert Stephen Curryvel is lényegesen szorosabbá vált a kapcsolata az elmúlt években.

A fizetési sapka szabályainak betartása érdekében a Golden State-nek valószínűleg Washingtonba kellene cserélnie a 36 éves Jimmy Butlert, jóllehet a klub jelezte a játékosnak, hogy legszívesebben megtartaná őt. Amennyiben a Curry, Green, James és Davis alkotta négyes mégis összeáll, az NBA történetének egyik legtapasztaltabb kerete jöhet létre a 2025–26-os idényre. A 38 éves Curry, a 36 éves Green, a 41 éves James és a 33 éves Davis alkotta mag átlagéletkora ugyanis 37 év lenne. Ez a kvartett összesen 68 lejátszott NBA-szezonnal, 13 bajnoki gyűrűvel és 48 All-Star-szerepléssel a háta mögött léphetne egyszerre pályára.
Címlapkép: Getty Images
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