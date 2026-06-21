2026. június 21. vasárnap Alajos, Leila
34 °C Budapest
FIFA Világbajnokság
| | | |
ECU
Ecuador 0 0 Curaçao
CUW
 Vége
E csoport
TUN
Tunézia 0 4 Japán
JPN
 Vége
F csoport
ESP
Spanyolország Szaúd-Arábia
KSA
 Ma 18:00
H csoport
BEL
Belgium Irán
IRN
 Ma 21:00
G csoport
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Az iráni olajipar. Olajfúrótornyok az iráni zászló hátterében. Bányászat és olajexport. kereskedelem a globális üzemanyagpiacon. Üzemanyagipari koncepció.
Világ

Indul a sorsdöntő béketárgyalás: egyszer és mindenkorra pont kerülhet a véres háború végére

MTI
2026. június 21. 11:07

Vasárnap Svájcban megkezdődnek az Egyesült Államok és Irán közötti béketárgyalások, miközben tovább nő a feszültség a Hormuzi-szoros körül, amelynek lezárását Teherán az izraeli hadműveletekre és a libanoni tűzszünet megsértésére hivatkozva jelentette be.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A Reuters jelentése szerint az iráni küldöttség - Mohammad Báger Gálibáf főtárgyaló, valamint Abbász Aragcsi külügyminiszter vezetésével - már megérkezett Svájcba, ahol az amerikai delegációt JD Vance alelnök, Steve Witkoff különmegbízott és Jared Kushner képviseli. A tárgyalások célja a Donald Trump amerikai és Maszúd Pezeskján iráni elnök által a héten aláírt, 60 napos tűzszüneti és békekeret-megállapodás véglegesítése.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az iráni Forradalmi Gárda szombaton bejelentette a Hormuzi-szoros ismételt lezárását, arra hivatkozva, hogy Izrael megsérti a Libanonra is kiterjedő tűzszünetet. Az amerikai Központi Parancsnokság (CENTCOM) ugyanakkor közölte, hogy szombaton 55 kereskedelmi hajó haladt át a szoroson, több mint 17 millió hordó kőolajat szállítva, és hangsúlyozta: az amerikai hadsereg továbbra is biztosítja a hajózás szabadságát.

Donald Trump közösségi oldalán azt írta, hogy a 60 napos tűzszünet idején nem lesznek áthaladási díjak a Hormuzi-szorosban, ugyanakkor jelezte: ha nem születik végleges megállapodás, az Egyesült Államok saját díjfizetési rendszert vezethet be a térség biztonságának fenntartásáért nyújtott "szolgáltatások" ellenértékeként.

Hoppá! Nem lesz itt semmiféle béke: olyat tett Irán, amitől Donald Trump őrjöngeni fog - ezeket a hullámokat mindenhol érezni fogják
EZ IS ÉRDEKELHET
Hoppá! Nem lesz itt semmiféle béke: olyat tett Irán, amitől Donald Trump őrjöngeni fog - ezeket a hullámokat mindenhol érezni fogják
Irán legfelsőbb közös katonai parancsnoksága szombaton bejelentette a Hormuzi-szoros újabb lezárását a hajóforgalom elől.

A tárgyalások sikerét veszélyezteti, hogy Libanonban a tűzszünet ellenére folytatódnak az összecsapások. Izrael és a Hezbollah kölcsönösen egymást vádolja a fegyvernyugvás megsértésével. Libanoni források szerint szombaton legkevesebb 35 ember vesztette életét izraeli légicsapásokban, míg az izraeli hadsereg közlése szerint a Hezbollah több mint ötven lövedéket lőtt ki izraeli állásokra.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,62 százalékos THM-el, havi 221 733 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank ahol 6,71%, az UniCredit Banknál 6,78%, az Ersténél 6,82, míg a CIB Banknál 6,89%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

JD Vance indulása előtt úgy nyilatkozott, bízik a tűzszünet fennmaradásában, és reményét fejezte ki, hogy előrelépés történik az iráni atomprogramról és a libanoni helyzetről szóló egyeztetéseken. A közvetítő szerepet vállaló Pakisztán miniszterelnöke, Sehbáz Saríf és a hadsereg vezetője szintén részt vesz a hétvégi tárgyalási fordulón.
Címlapkép: Getty Images
#egyesült államok #világ #donald trump #izrael #irán #háború #kőolaj #Közel-Kelet #tűzszünet #diplomácia #béketárgyalás

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
12:03
11:36
11:07
10:35
10:01
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. június 21.
Valóban belerokkanna Magyarország az olimpiarendezésbe? Megszólalt a sportközgazdász – óriási tévedésben van a többség
2026. június 20.
Ebből él ma Dávid Kornél, az egyetlen magyar NBA-játékos: nem érti, miért nincs 30 éve új magyar az elitligában
2026. június 20.
Felejtsd el az áruházak marketingdumáit laptopvásárláskor: íme legjobb büdzsé modellek 2026-ban, amikkel nem nyúlsz mellé
2026. június 20.
Így vészelheted át a brutál kánikulát klíma nélkül: egyszerű trükkök a forró napokra
2026. június 19.
Sok fiatal álmodik erről: ezekben az országokban szinte azonnal munkát találnak a friss diplomások
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. június 21. vasárnap
Alajos, Leila
25. hét
Június 21.
Apák napja
Június 21.
Nyári napéjegyenlőség
Június 21.
"Menj gördeszkázni!" Nap
Június 21.
A zene ünnepe
Június 21.
Jóga világnap
Világ legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Belenyúl a kormány az üzemanyagárakba: itt van Kapitány István rendelete
2
6 napja
Döglődik az európai nagyhatalom: tízezrével hagyják ott a korábbi álomországot - ebbe a kelet-európai paradicsomba menekülnek
3
3 hete
Pánikol Európa: újabb ország lengette be, hogy csatlakozna az EU-hoz - úgy tűnik, a világ egyik leggazdagabb országa is beadja a derekát?
4
2 hete
Egyértelműen üzent Magyar Péternek a Kreml: ezt várják a Tisza-kormánytól az oroszok
5
2 hete
Kiderült a kegyetlen igazság Donald Trump egészségéről: ezért öregszik sokkal gyorsabban az amerikai elnök szervezete az átlagnál
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kompetencia
a bank egy alkalmazottjának vagy nála magasabb beosztású személynek a hitelezés területén meghatározott döntési hatásköre. A kompetenciát általában összeghatárokban határozzák meg, az adott sávhoz meghatározott hitelkihelyezésről csak a megfelelő kompetenciájú vezetői szinten dönthetnek.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. június 21. 10:01
Már papírunk is van róla: kevés olcsóbb ország van az EU-ban, mint Magyarország
Pénzcentrum  |  2026. június 21. 06:01
Valóban belerokkanna Magyarország az olimpiarendezésbe? Megszólalt a sportközgazdász – óriási tévedésben van a többség
Agrárszektor  |  2026. június 21. 11:31
A japánok nem viccelnek: ez megváltoztatja az egész paradicsomtermesztést