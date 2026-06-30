Eladó a legendás budai söröző: 3 évtized fiataljainak törzshelye volt, mi lesz a sorsa?

Harminc év után új fejezet kezdődhet a budai éjszakai élet egyik ismert helyszínének történetében: eladóvá vált a legendás Káplár sörözőnek otthont adó üzlethelyiség a Széll Kálmán tér közelében. Bár a jelenlegi bérlő tovább működtetné a vendéglátóhelyet, az új tulajdonos akár teljesen más funkciót is adhat az évtizedek óta ismert törzshelynek. Így kérdéses, megmarad-e a budai kocsma régi formájában, vagy a több ezer nehéz sorsú kiskocsmához hasonlóan, végleg lehúzhatja a rolót.

Eladósorba került a legendás budai Káplár sörözőnek otthont adó üzlethelyiség, amely immár harminc éve generációk kedvenc törzshelye volt Budán, a Szilágyi Erzsébet Fasor és a Széll Kálmán tér találkozásánál - szúrtuk ki a hirdetést a Facebook Marketplace-en.

Mint írják a hirdetésben: a vendéglátóhelyet jelenleg is egy bérlő üzemelteti, aki akár hosszú távon is fenntartaná a bérleti jogviszonyt. Az eladó azt is írja: befektetésnek is kiváló ötlet lehet csak sörözőként is megtartani, ugyanis rendkívül magas hozammal számolhat az új tulajdonos. Az ingatlan árát illetően csak találgatni tudunk: a Facebook-on közzétett hirdetésben "140 Ft" van megjelölve, amely alapján140 millió forintot feltételezhetünk.

A hiretésben írja az eladó azt is, hogy az üzlethelyiség más kereskedelmi tevékenységre is alkalmassá tehető, így egyáltalán nem biztos, hogy ha megtörténik az eladás, akkor söröző is marad. Műszaki adottságai közül az eladó kielmeli az egyedi vízmérőt és a háromfázisú elektromos hálózatot, emellett a gázszolgáltatás is könnyen bevezethető. Az ingatlan havi közös költsége ráadásul nagyon alacsony, alig 36 ezer forint.

A kiskocsmák hazai helyzete ugyanakkor felvetheti a potenciális befektetők elmardását; ezen vendéglátóegységek ugyanis - főként vidéken - egyre súlyosabb bajban vannak. Mint mi is írtunk róla: szerte az országban csökken a számuk, öt évvel ezelőtt még közel 14 ezer kocsma működött Magyarországon, mára számuk 10 ezer alá csökkent. Vagyis öt év alatt 40 százalékkal csökkent a kiskocsmák száma idehaza.