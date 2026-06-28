A Reuters beszámolója szerint a két ország védelmi minisztere vasárnap Szöulban megerősítette elkötelezettségét a Koreai-félsziget nukleáris leszerelése mellett.
Titkos alku az Egyesült Államok és Oroszország között? Ukrajna keményen odacsapott a pletykáknak
Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter határozottan visszautasította Oroszország hivatkozását az úgynevezett "anchorage-i szellemre", hangsúlyozva, hogy az Ukrajna háta mögött kötött béketervek eleve kudarcra vannak ítélve. Miközben Moszkva egy feltételezett, ukrán területi engedményeket is tartalmazó amerikai–orosz alkut kér számon, Washington és az amerikai diplomáciai vezetés tagadja a megállapodás létezését - számolt be az Ukrajinszka Pravda.
Szibiha az X közösségi oldalon reagált a moszkvai kijelentésekre, amelyek szerint az Egyesült Államok egyre inkább kihátrál a tavalyi, alaszkai csúcstalálkozón elért eredmények mögül. Az ukrán diplomácia vezetője kifejtette, hogy Oroszországon kívül senki sem érti, mit takar ez a fogalom, és ha az "anchorage-i szellem" valaha létezett is, mára biztosan halott. Kiemelte, az eset legfőbb tanulsága az, hogy minden olyan terv megsemmisül, amelyet Kijev mellőzésével dolgoztak ki.
A miniszter szerint Moszkvának a szellemek kergetése és a vádaskodás helyett Ukrajna komoly javaslataira kellene reagálnia, hogy a tárgyalóasztalnál vessenek véget a háborúnak. Hozzátette, minél tovább képtelen Vlagyimir Putyin elfogadni, hogy a csatatéren egyik célját sem fogja elérni, a helyzet annál rosszabb lesz Oroszország számára.
A vita hátterében egy sajtóértesüléseken alapuló, feltételezett alaszkai alku áll, amely szerint az orosz és az amerikai elnök korábban arról egyezhetett meg, hogy Washington ráveszi Kijevet a Donyec-medence bizonyos – akár orosz megszállás alatt nem lévő – területeinek feladására a békéért cserébe. Az amerikai Axios hírportál információi szerint azonban Donald Trump a G7-csúcstalálkozón már utalt arra, hogy elállhat ettől az egyezségtől, ráadásul a közelmúltban nyilvánosan is méltatta Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt.
A feszültséget tovább élezi, hogy Marco Rubio amerikai külügyminiszter a napokban határozottan cáfolta, hogy Anchorage-ben bármilyen megállapodás született volna. A Kreml a nyilatkozat után az amerikai álláspont tisztázását követelte. Az amerikai hozzáállás megváltozását jelzi Emmanuel Macron francia elnök értékelése is, aki szerint Washington immár nem tekint magára semleges közvetítőként a konfliktusban.
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