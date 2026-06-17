Kiszivárgott a titkos paktum: Trump lényegében elismerte, elvesztette az iráni háborút

Kiszivárgott annak a tizennégy pontos, előzetes amerikai–iráni keretmegállapodásnak a tervezete, amelyet a felek a várakozások szerint pénteken írnak alá. A dokumentum a fegyveres konfliktus lezárását, az amerikai csapatok kivonását, a szankciók teljes körű feloldását és egy több százmilliárd dolláros fejlesztési alap létrehozását irányozza elő, ami ebben a formában gyakorlatilag az Egyesült Államok vereségével érne fel - írta a Portfolio.

A hírportál forrásmegjelölés és kommentár nélkül, eredeti formájában tette közzé a listát. A dokumentum értelmében a megállapodás véget vetne az Egyesült Államok és Irán közötti háborús feszültségnek, leállítaná a kölcsönös katonai fenyegetéseket, és más hadszíntereken, például Libanonban is fegyvernyugvást eredményezne. A felek emellett kötelezettséget vállalnának egymás területi egységének tiszteletben tartására, valamint arra, hogy tartózkodnak a belügyekbe való beavatkozástól.

Katonai és stratégiai téren a tervezet előírja, hogy az Egyesült Államok harminc napon belül feloldja az Irán elleni blokádot, és kivonja csapatait a térségből, míg Irán ugyanezen időszak alatt megnyitja és aknamentesíti a Hormuzi-szorost.

A gazdasági feltételek kifejezetten hangsúlyosak, Washington ugyanis a regionális partnereivel közösen egy háromszázmilliárd dolláros alapot hozna létre az iráni infrastruktúra és gazdaság fejlesztésére, emellett feloldaná a büntetőintézkedéseket, beleértve az ENSZ által elrendelt szankciókat is. Az átmeneti időszakban az iráni olajipar mentességet kapna a korlátozások alól, a külföldön zárolt iráni vagyonelemeket pedig a tárgyalások előrehaladásával párhuzamosan, fokozatosan felszabadítanák.

A nukleáris kérdések kapcsán Irán ígéretet tenne arra, hogy soha nem fejleszt atomfegyvert, az uránkészletek és a meglévő nukleáris program sorsáról azonban csak a végleges békeszerződésben döntenének a felek. A végleges megállapodásig a jelenlegi helyzet rögzülne, így Teherán nem fejlesztené tovább nukleáris képességeit, Washington pedig nem vezetne be újabb szankciókat, és nem vezényelne további katonai erőket a régióba.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A keretmegállapodás aláírását követően a felek hatvan napot biztosítanának a végleges békeszerződés kidolgozására, ez a határidő pedig szükség esetén meghosszabbítható lenne. A feltételek betartásának ellenőrzésére egy közös ellenőrzési mechanizmust hoznának létre, a végleges egyezményt pedig az ENSZ Biztonsági Tanácsának is jóvá kellene hagynia. A sajtóban megjelent dokumentum egyelőre nem hivatalos, így a pénteki aláírásig a tartalma még módosulhat, ráadásul az esetleges hatálybalépést követően is hosszas diplomáciai egyeztetésekre kell számítani a végleges békeszerződés megkötéséig.

Címlapkép: Official White House Photo by Daniel Torok