Kiszivárgott a titkos paktum: Trump lényegében elismerte, elvesztette az iráni háborút

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Kiszivárgott annak a tizennégy pontos, előzetes amerikai–iráni keretmegállapodásnak a tervezete, amelyet a felek a várakozások szerint pénteken írnak alá. A dokumentum a fegyveres konfliktus lezárását, az amerikai csapatok kivonását, a szankciók teljes körű feloldását és egy több százmilliárd dolláros fejlesztési alap létrehozását irányozza elő, ami ebben a formában gyakorlatilag az Egyesült Államok vereségével érne fel - írta a Portfolio.
A hírportál forrásmegjelölés és kommentár nélkül, eredeti formájában tette közzé a listát. A dokumentum értelmében a megállapodás véget vetne az Egyesült Államok és Irán közötti háborús feszültségnek, leállítaná a kölcsönös katonai fenyegetéseket, és más hadszíntereken, például Libanonban is fegyvernyugvást eredményezne. A felek emellett kötelezettséget vállalnának egymás területi egységének tiszteletben tartására, valamint arra, hogy tartózkodnak a belügyekbe való beavatkozástól.
Katonai és stratégiai téren a tervezet előírja, hogy az Egyesült Államok harminc napon belül feloldja az Irán elleni blokádot, és kivonja csapatait a térségből, míg Irán ugyanezen időszak alatt megnyitja és aknamentesíti a Hormuzi-szorost.
A gazdasági feltételek kifejezetten hangsúlyosak, Washington ugyanis a regionális partnereivel közösen egy háromszázmilliárd dolláros alapot hozna létre az iráni infrastruktúra és gazdaság fejlesztésére, emellett feloldaná a büntetőintézkedéseket, beleértve az ENSZ által elrendelt szankciókat is. Az átmeneti időszakban az iráni olajipar mentességet kapna a korlátozások alól, a külföldön zárolt iráni vagyonelemeket pedig a tárgyalások előrehaladásával párhuzamosan, fokozatosan felszabadítanák.
A nukleáris kérdések kapcsán Irán ígéretet tenne arra, hogy soha nem fejleszt atomfegyvert, az uránkészletek és a meglévő nukleáris program sorsáról azonban csak a végleges békeszerződésben döntenének a felek. A végleges megállapodásig a jelenlegi helyzet rögzülne, így Teherán nem fejlesztené tovább nukleáris képességeit, Washington pedig nem vezetne be újabb szankciókat, és nem vezényelne további katonai erőket a régióba.
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A keretmegállapodás aláírását követően a felek hatvan napot biztosítanának a végleges békeszerződés kidolgozására, ez a határidő pedig szükség esetén meghosszabbítható lenne. A feltételek betartásának ellenőrzésére egy közös ellenőrzési mechanizmust hoznának létre, a végleges egyezményt pedig az ENSZ Biztonsági Tanácsának is jóvá kellene hagynia. A sajtóban megjelent dokumentum egyelőre nem hivatalos, így a pénteki aláírásig a tartalma még módosulhat, ráadásul az esetleges hatálybalépést követően is hosszas diplomáciai egyeztetésekre kell számítani a végleges békeszerződés megkötéséig.
Címlapkép: Official White House Photo by Daniel Torok
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