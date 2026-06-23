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A Hormuz-szoros lezárása hatással volt az olaj- és gázszállító tartályhajókra, ami a közel-keleti háborúból eredő globális energiaválsághoz vezetett. (Légi felvétel)
Világ

Folynak a tárgyalások az iráni háború lezárásáról: fontos döntést hozott az Egyesült Államok

Pénzcentrum
2026. június 23. 19:43

Az Egyesült Államok hatvan napra felfüggesztette az Irán elleni szankciókat, miután a két fél a svájci Bürgenstockban megkezdte a múlt héten aláírt előzetes megállapodás részleteinek kidolgozását. Bár a tárgyalások több ponton is előrelépést hoztak, a nukleáris kérdések megítélésében és a befagyasztott iráni vagyon felhasználásában eltérő értelmezések láttak napvilágot - jelentette a Reuters.

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J. D. Vance amerikai alelnök optimistán nyilatkozott a hétfőn lezárult tárgyalásokról, amelyeken Pakisztán és Katar közvetített. A felek hatvannapos ütemtervet fogadtak el a végleges békemegállapodás elérésére, megegyeztek a libanoni harcok lezárását célzó mechanizmusról, valamint közvetlen kommunikációs csatornát nyitottak a Hormuzi-szoroson áthaladó kereskedelmi hajók biztonságának garantálására.

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Az amerikai pénzügyminisztérium augusztus 21-ig tartó mentességet hirdetett a szankciók alól, ami lehetővé teszi Teherán számára a kőolaj és a petrolkémiai termékek exportját. A Hormuzi-szoros tartályhajó-forgalma hétfőn már élénkülni kezdett, miközben Omán megerősítette elkötelezettségét a szabad hajózás biztosítása mellett. A nyersolaj ára hétfőn három százalékkal esett, és kedden tovább mérséklődött.

J. D. Vance szerint Teherán beleegyezett abba, hogy nukleáris ellenőröket engedjen be az országba, az iráni külügyminisztérium szóvivője azonban cáfolta, hogy egyáltalán tárgyaltak volna nukleáris kérdésekről, vagy hogy Irán új kötelezettségeket vállalt volna. Donald Trump a Truth Social platformon azt írta, hogy Irán hozzá fog járulni a fegyverellenőrzésekhez, majd újságíróknak kijelentette: "megteszem, amit meg kell tennem", ha Irán nem tartja be a megállapodást.

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A befagyasztott iráni vagyon felhasználása körül szintén vita alakult ki. J. D. Vance elmondása szerint Jared Kushner, a Fehér Ház különmegbízottja olyan mechanizmust dolgozott ki, amelynek értelmében a felszabadított pénzeszközök felett az Egyesült Államok és Katar rendelkezne, a forrásokat pedig amerikai kukorica, szója és búza vásárlására lehetne fordítani. Az iráni jegybank elnöke ezzel szemben a Taszním hírügynökségnek úgy nyilatkozott, hogy nem terheli őket ilyen kötelezettség, és a zárolt vagyon egy része egyéb, a szankciók által nem sújtott áruk beszerzésére is felhasználható.

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Izrael nem részese a békemegállapodásnak, de pénteken új tűzszünetet kötött Libanonnal. A libanoni tisztségviselők szerint szombat éjszaka óta mérséklődtek a harcok, bár Izrael közölte, hogy továbbra is fenntartja a biztonsági övezetet Dél-Libanonban. Libanon és Izrael kedden Washingtonban újabb tárgyalási fordulót kezdett, miközben Bejrút nehezményezi, hogy Irán a saját amerikai tárgyalásainak részévé tette a libanoni kérdést.
Címlapkép: Getty Images
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