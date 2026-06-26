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Nem volt még elég? Keményvonalas oroszok szóltak be Putyinnak, még durvább csapásokat követelnek Ukrajna ellen
A nacionalista körök szerint az Egyesült Államok közvetítésével zajló béketárgyalások zsákutcába jutottak, a Kreml azonban egyelőre ellenáll a nyomásnak - írta a Reuters.
Az Ukrajna által végrehajtott mélységi dróncsapások miatt felháborodott, radikálisabb orosz politikai szereplők egyre nyíltabban követelik Vlagyimir Putyintól, hogy szakítsa meg a diplomáciai kapcsolatokat, és fokozza a hadviselés intenzitását.
A keményvonalas politikai szereplők követelései nem új keletűek, hiszen a teljes mozgósítást, a kijevi kormánynegyed lerombolását, Volodimir Zelenszkij elnök likvidálását, valamint az európai dróngyártó üzemek elleni csapásokat már régóta sürgetik. Egyesek odáig is elmennek, hogy a taktikai atomfegyverek bevetését javasolják. Az ukrán erők e havi mélységi támadásai – amelyek Moszkvát, Szentpétervárt és a Krímet érték, illetve az Oroszország által jelzett két halálos buszrobbantás – tovább fokozták ezeket a követeléseket.
Konsztantyin Malofejev nacionalista milliárdos egy moszkvai olajfinomítót ért ukrán csapást követően feltette a kérdést, hogy miért nem vetik be azokat a nukleáris fegyvereket, amelyeket az ország elméletileg pontosan ilyen célra halmozott fel. Egyes elemzők szerint Moszkvának Irán katonai és diplomáciai taktikáját kellene követnie, miközben a több mint 650 ezer követővel rendelkező, Obszessed by War elnevezésű blog a nagyvárosok bombázások útján történő lakhatatlanná tételét sürgeti.
Szakértők szerint a felfokozott retorika a dróntámadások hatótávolsága és pusztító ereje miatti növekvő aggodalmakat tükrözi. Az ilyen kijelentések ráadásul megnehezíthetik a döntéshozatalt is, mivel feszültebbé teszik a közhangulatot, és egy kiterjedtebb hadjárattal kapcsolatos elvárásokat keltenek a társadalomban, miközben a moszkvai vezetés továbbra is nyitva akarja tartani a diplomáciai rendezés lehetőségét.
A Kreml egyelőre ellenáll a tárgyalások feladására irányuló nyomásnak, jóllehet három magas rangú orosz tisztségviselő is azt állította a héten, hogy az amerikaiakkal folytatott egyeztetések eredménytelenek voltak. Washingtont azzal vádolták, hogy nem teljesítette a tavalyi alaszkai Putyin–Trump-csúcson tett békejavaslatait. A Kremlhez közeli források szerint Vlagyimir Putyin, aki az általa felépített és immár 26 éve szigorúan kézben tartott rendszer élén áll, megengedheti magának, hogy figyelmen kívül hagyja ezt a belső elégedetlenséget.
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Bizonyos figyelmeztető jelek azonban már megjelentek, hiszen a védelmi minisztérium áprilisban közzétette több olyan európai üzem címét, amelyek állítólag Ukrajnának gyártanak drónokat, a külügyminisztérium pedig rendszeres csapásokat helyezett kilátásba a kijevi katonai célpontok ellen. Ezt követően nehéztüzérségi támadások indultak, amelyek során egy ezeréves kijevi kolostor is megsérült. Putyin egyelőre bízik a jelenlegi stratégiájában, és kedden úgy nyilatkozott, hogy Oroszország közel áll a kelet-ukrajnai Kosztyantinyivka elfoglalásához, ami a Donbasz feletti ellenőrzés megszerzését célzó offenzíva kulcsfontosságú része.
címlapkép: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher, MTI/MTVA
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