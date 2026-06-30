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Már több mint 1700 halott van Venezuelában a földrengés után: őrjöngenek a helyiek, a kormány segítségét várják
Legalább 1700 halálos áldozatot követelt az a kettős földrengés, amely múlt szerdán rázta meg Venezuelát. Delcy Rodríguez ideiglenes elnök az ország történetének "legbrutálisabb természeti katasztrófájának" nevezte a történteket, a túlélők és a hozzátartozók beszámolói szerint azonban a mentési munkálatok rendkívül lassan indultak el, sok helyen pedig egyáltalán nem kezdődtek meg, így a lakosság teljesen magára maradt a bajban - jelentette a BBC.
A tengerparti La Guaira városában, közvetlenül az út mellett álló, tizenkét emeletes romba dőlt épületnél jelenleg is dolgoznak a mentőcsapatok. A munkások időről időre "Silencio!" felkiáltással csendet követelnek, ilyenkor leállítják a markológépeket és a forgalmat, majd az egyik mentő a frissen fúrt résbe hajolva hallgatózik, hátha életjelet észlel a romok alól. La Guaira a katasztrófa egyik legsúlyosabban érintett térsége.
A romok mellett várakozó családok közül Miguel Óscar Núñez a 34 éves fia, Ángel után kutat. A férfi felháborodottan beszélt arról, hogy a hatóságok segítsége elégtelen, és attól tart, hogy fia nem a földrengés miatt, hanem a mentés késlekedése következtében veszíti életét.
Hasonlóan látja a helyzetet Kevin Montilla is, akinek felesége és 16 éves lánya tartózkodott otthon a katasztrófa idején. Elmondása szerint a mentés rendkívül későn és lassan indult meg, kezdetben csak a helyi közösség tagjai segítettek, miközben a rendőrök tétlenül szemlélték az eseményeket.
A helyszínre végül venezuelai és kolumbiai mentőcsapatok érkeztek meg két markológéppel, valamint a nehéz betonlapok megemelésére szolgáló daruval. A családtagok szerint azonban értékes napok vesztek el, mire az érdemi munka megkezdődött. Ráadásul az érintett, állami tulajdonú épületegyüttes frekventált elhelyezkedése miatt kaphatott kiemelt figyelmet, miközben La Guaira állam más területeire el sem jutottak a keresőcsapatok.
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A helyi kórházban Deilisbeth Herreira kétségbeesetten böngészi a sérültek és a halálos áldozatok listáját, hátha nyomára bukkan 12 és 13 éves lányának, Greydelysnek és Graybelysnek. Az egyedülálló anya éppen dolgozott, amikor a földrengés bekövetkezett. "Senki sem segít. Nem küldtek se gépeket, se mentőket" – mondta könnyeivel küszködve.
A part menti út mentén fekvő Bello Horizonte lakópark két toronyháza teljesen összeomlott. Itt maszkot és gumikesztyűt viselő hozzátartozók és önkéntesek lapátokkal, feszítővasakkal próbálnak utat törni a törmelékek között. A 60 éves Juan Avendo elmondta, hogy a helyiek kezdetben puszta kézzel mentették a túlélőket, neki és unokaöccsének például sikerült egy nőt élve kimentenie a romok alól. Az első hivatalos mentőegység, a venezuelai tűzoltóság csaknem két nappal a katasztrófa után, pénteken érkezett meg a helyszínre, ahol később salvadori és amerikai egységek is bekapcsolódotta a munkába, vasárnapra azonban leállították a keresést.
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