Pest megyei településen talált új otthonra Pál Dénes: elárulta, miből él az éneklés mellett valójában

Az énekes már a koronavírus-járvány óta tudatosan több lábon áll, a zenélés mellett videósként és vállalkozóként is dolgozik.

A világjárvány idején az egyik napról a másikra elmaradó fellépések komoly bevételkiesést jelentettek Pál Dénesnek, ami új utak keresésére ösztönözte az énekest - erről ő maga mesélt a Hot! magazinnak adott interjújában.

Mint elmondta: először egyedi szívhangképek készítésével és értékesítésével kezdett foglalkozni, majd a mozgóképgyártás felé fordult: jelenleg videósként vállalati anyagokat és konferenciákhoz kapcsolódó vizuális tartalmakat készít, de a fényfestés és a kliprendezés világában is kipróbálta már magát. A filmes feladatokat még évekkel ezelőtt, a COVID-járvány alatt kezdte el komolyabban vállalni, és ezek azóta is stabil részét képezik a portfóliójának.

A Voice egykori győzetese a tehetségkutató utáni követő pörgős, televíziós szereplésekkel és fellépésekkel teli időszak után tudatosan lassított a tempón. Bár a műsor után sokáig ingázott a főváros és Miskolc között, végül Pest megyében telepedett le feleségével és két kislányukkal. Mint elmesélte: az építkezések is elég sok energiát elvettek, még perre is kellett menniük.

Eredetileg építkeztünk máshol, volt egy hosszabb jogi tortúra is, mert nem haladt az építkezés. Három év után nyertük meg a pert. De nem várhattunk a kivitelezőre, mert Heni már állapotos volt, és mindenképpen azt akartuk, hogy a gyerekek kertes házban nőjenek fel

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- mondta erről az időszakról.

A civil foglalkozásai és a családi élet mellett természetesen nem fordított hátat az éneklésnek sem. A nyári időszakban új dalok megjelentetését tervezi, saját formációjával koncertezik, valamint egy Szécsi Pál-koncertsorozatot is elindít pályatársaival is fellép. Mindemellett nemrég tévéműsor vezetőjeként is bizonyított, a pozitív visszajelzések alapján pedig nyitott arra, hogy a jövőben gyakrabban is feltűnjön a képernyőn ilyen vagy hasonló szerepkörben.