Véres merénylet történt a gazdagok oázisában: hajtóvadászat indult az ukrán üzletember támadója után

Hajtóvadászat indult Dél-Franciaországban, miután csomagbomba robbant egy monacói lakóépületben, és súlyosan megsebesített egy tehetős, ukrán származású üzletembert - írta meg a BBC.

Francia sajtóértesülések szerint a támadásban Vadim Jermolajev, a felesége és 13 éves fiuk is megsérült abban a támadásban, amit Franciaország déli részén követtek el ellenük. Mindannyiukat egy nizzai kórházban ápolják, a házaspár állapota válságos.

A robbanás helyi idő szerint este kilenc óra előtt nem sokkal történt egy lakóépületben, a francia határ közvetlen közelében fekvő Rue Révérend Père Louis Frolla utcában. A monacói kormány közölte, hogy a robbanást csomagbomba okozta. Christophe Mirmand államminiszter az AFP hírügynökségnek elmondta, hogy a szerkezet csavarokat és söréteket tartalmazhatott. A Le Figaro beszámolója szerint a térfigyelő kamerák felvételein látható egy férfi, aki a robbanás előtt egy hátizsákot hagyott az épület előcsarnokában.

A monacói hatóságok szerint a gyanúsított gyalog menekült a franciaországi Beausoleil település irányába, ahol jelenleg is nagyszabású rendőri akció zajlik a felkutatására. A robbanás helyszínére hétfő este több mint száz rendőrt és mentőegységet vezényeltek ki.

Mirmand kiemelte, hogy tudomása szerint a hercegség történetében most első alkalommal fordult elő ilyen cselekmény. II. Albert herceg gyalázatos bűntettnek nevezte az esetet, amely az egész monacói közösséget megrázta, egyúttal hozzátette, hogy az illetékes állami szervek szorosan együttműködnek a francia hatóságokkal az ügy felderítésén.

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Az 58 éves, dnyiprói születésű Vadim Jermolajev tehetős ingatlanfejlesztő, aki jelenleg Monacóban él. Az üzletember 2019-ben mondott le ukrán állampolgárságáról, azóta ciprusi állampolgárként tartják számon. Jelentős érdekeltségekkel rendelkezik az Oroszország által annektált Krím-félsziget bor- és szesziparában, ami miatt 2023 óta a kijevi kormány szankciós listáján is szerepel. A Forbes magazin 2020-ban a 39. leggazdagabb ukránként tartotta számon, vagyonát ekkor 230 millió dollárra becsülték.