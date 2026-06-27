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Világ

Rendkívüli nap a fronton: lángol egy fontos orosz fegyvergyár, de a válaszcsapás sem maradt el

MTI
2026. június 27. 16:57

Ukrán dróntámadás érte szombat hajnalban a volgográdi fegyvergyárat, amely egyebek mellett nukleáris fegyverek hordozóeszközeihez is gyárt alkatrészeket. Ezzel párhuzamosan Oroszország tovább folytatta az ukrán energiahálózat és a polgári infrastruktúra elleni csapásait, amelyek következtében Ukrajnában ketten meghaltak és huszonegyen megsebesültek, míg a volgográdi üzem elleni akcióban tízen sérültek meg.

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Volodimir Zelenszkij ukrán elnök arról számolt be, hogy az ukrán hadsereg Flamingo típusú drónokkal hajtott végre támadást a volgográdi Titan-Barrikadi fegyvergyár ellen. Az üzemben tüzérségi rendszereket, valamint olyan rakéták – köztük az Iszkander, a Jarsz és a Topol-M – alkatrészeit állítják elő, amelyek nukleáris fegyverek célba juttatására is alkalmasak.

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Meg nem erősített információk szerint a gyár a hangsebesség többszörösével repülő, új orosz Oresnyik hiperszonikus rakéták gyártásában is érintett. Andrej Bocsarov, a volgográdi terület kormányzója megerősítette a támadás tényét, és közölte, hogy az akciónak legkevesebb tíz sérültje van, a létesítményben pedig károk keletkeztek és tűz ütött ki, amelyet azóta eloltottak.

Ezzel párhuzamosan az orosz erők is folytatták az offenzívát Ukrajnában. Szerhij Koreckij, a Naftohaz ukrán állami energiavállalat vezérigazgatója elmondta, hogy a pénteki nap után szombaton ismét célba vették a társaság Poltava és Harkiv megyei létesítményeit. Az orosz hadsereg számos drónt és legalább négy ballisztikus rakétát, köztük kazettás lőszerrel felszerelteket is bevetett a kritikus infrastruktúra ellen, ám a rongálások ellenére ezek a támadások nem követeltek áldozatokat.

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Más ukrajnai régiókban ugyanakkor polgári áldozatai is voltak az orosz csapásoknak. Dnyipropetrovszk megyében legalább harminc drónnal és légibombával hajtottak végre támadást, aminek következtében egy nő életét vesztette, ketten pedig megsebesültek – tájékoztatott Olekszandr Ganja, a területi katonai közigazgatás vezetője.

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Az észak-ukrajnai Szumi megye katonai kormányzója, Oleh Hrihorov arról számolt be, hogy egy férfi a saját házát ért dróntámadásban halt meg, a régió egy másik pontján pedig további tíz ember sebesült meg. Zaporizzsja városa ellen is súlyos csapást mértek, ahol a polgári infrastruktúrában keletkezett jelentős károk és egy lakóépület részleges megsemmisülése mellett kilencen, köztük két gyermek szenvedett sérüléseket.
Címlapkép: Getty Images
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