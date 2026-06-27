Rendkívüli nap a fronton: lángol egy fontos orosz fegyvergyár, de a válaszcsapás sem maradt el

Ukrán dróntámadás érte szombat hajnalban a volgográdi fegyvergyárat, amely egyebek mellett nukleáris fegyverek hordozóeszközeihez is gyárt alkatrészeket. Ezzel párhuzamosan Oroszország tovább folytatta az ukrán energiahálózat és a polgári infrastruktúra elleni csapásait, amelyek következtében Ukrajnában ketten meghaltak és huszonegyen megsebesültek, míg a volgográdi üzem elleni akcióban tízen sérültek meg.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök arról számolt be, hogy az ukrán hadsereg Flamingo típusú drónokkal hajtott végre támadást a volgográdi Titan-Barrikadi fegyvergyár ellen. Az üzemben tüzérségi rendszereket, valamint olyan rakéták – köztük az Iszkander, a Jarsz és a Topol-M – alkatrészeit állítják elő, amelyek nukleáris fegyverek célba juttatására is alkalmasak.

Meg nem erősített információk szerint a gyár a hangsebesség többszörösével repülő, új orosz Oresnyik hiperszonikus rakéták gyártásában is érintett. Andrej Bocsarov, a volgográdi terület kormányzója megerősítette a támadás tényét, és közölte, hogy az akciónak legkevesebb tíz sérültje van, a létesítményben pedig károk keletkeztek és tűz ütött ki, amelyet azóta eloltottak.

Ezzel párhuzamosan az orosz erők is folytatták az offenzívát Ukrajnában. Szerhij Koreckij, a Naftohaz ukrán állami energiavállalat vezérigazgatója elmondta, hogy a pénteki nap után szombaton ismét célba vették a társaság Poltava és Harkiv megyei létesítményeit. Az orosz hadsereg számos drónt és legalább négy ballisztikus rakétát, köztük kazettás lőszerrel felszerelteket is bevetett a kritikus infrastruktúra ellen, ám a rongálások ellenére ezek a támadások nem követeltek áldozatokat.

Más ukrajnai régiókban ugyanakkor polgári áldozatai is voltak az orosz csapásoknak. Dnyipropetrovszk megyében legalább harminc drónnal és légibombával hajtottak végre támadást, aminek következtében egy nő életét vesztette, ketten pedig megsebesültek – tájékoztatott Olekszandr Ganja, a területi katonai közigazgatás vezetője.

Az észak-ukrajnai Szumi megye katonai kormányzója, Oleh Hrihorov arról számolt be, hogy egy férfi a saját házát ért dróntámadásban halt meg, a régió egy másik pontján pedig további tíz ember sebesült meg. Zaporizzsja városa ellen is súlyos csapást mértek, ahol a polgári infrastruktúrában keletkezett jelentős károk és egy lakóépület részleges megsemmisülése mellett kilencen, köztük két gyermek szenvedett sérüléseket.