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Piros és kék villogó rendőrségi fények egy bűncselekmény helyszínén.
Világ

Vérfürdő egy gyermekvédelmi intézményben: családi vita állhat a tragédia mögött

Pénzcentrum/MTI
2026. június 30. 09:02

Hat ember vesztette életét egy észak-németországi gyermekvédelmi intézményben történt lövöldözésben. A rendőrség szerint az áldozatok az intézmény alkalmazottai voltak, a feltételezett elkövetőt őrizetbe vették. A nyomozók úgy vélik, a tragédia hátterében egy gyermekelhelyezési vita állhatott.

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Hat emberrel végzett egy lövöldöző Németország északi részén, a Hamburgtól nyugatra található Stadéban, egy gyermekvédelmi intézményben hétfőn. Öt felnőtt (négy nő és egy férfi) a helyszínen életét vesztette, egy hatodik áldozat, akinek életkoráról egyelőre nincsenek információk, kórházban halt bele sebesüléseibe. A rendőrség szóvivője szerint félő, hogy a súlyos sebesülések miatt a halálos áldozatok száma még emelkedik.

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A hatóságok "kiterjedt családi tragédiáról" tettek említést. Az AFP francia hírügynökségnek nyilatkozva egy szóvivő elmondta, hogy a történtek "nem utalnak nőgyilkosságra vagy politikai indíttatásra". A bűncselekmény indítéka szerinte inkább "a gyermekvédelmi intézmény környezetében keresendő".

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Kathrin Schuol, Lüneburg rendőrfőkapitánya esti sajtótájékoztatóján közölte, hogy a tett hátterében vélhetően egy gyermekelhelyezési vita áll. Mint mondta, az áldozatok mindannyian a gyermekvédelmi intézmény alkalmazottai. A gyanúsított egy török gyökerekkel rendelkező, 45 éves német állampolgár, akinek a 3 hónapos gyermeke és annak 34 éves anyja túlélte a történteket.

A rendőrség őrizetbe vette a főgyanúsítottat, két másik személy ellen jelenleg rendőrségi intézkedés zajlik, őket most kikérdezik, és szükség esetén bizonyítékok biztosítására szolgáló eljárásnak vetik alá őket. A rendőrség szóvivője a Reuters hírügynökségnek elmondta, hogy a hatóságok jelenlegi információi szerint nincs más, szökésben lévő gyanúsított. Hangsúlyozták, hogy a lakosság már nincs veszélyben.

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A mészárlást egy anyák és gyermekeik számára kialakított, közösségi szállást nyújtó létesítményben követték el. Egy szemtanú a Focus Online hírportálnak nyilatkozva arról számolt be, hogy egy fiatal férfi és egy nő próbált elhajtani a helyszínről, mire a rendőrök tüzet nyitottak. Mint mondta, legalább 10-15 lövés dördült el.
Címlapkép: Getty Images
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