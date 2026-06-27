Most érkezett: olyan döntést hozott Magyarország, ami a rezsire is komoly hatással lesz

Magyarország is csatlakozott ahhoz az európai kezdeményezéshez, amely az energiatárolási kapacitások gyors bővítését célozza az Európai Unióban. Kapitány István energiaügyi miniszter Facebook-bejegyzésében jelentette be, hogy az ország 2028-ig 700 megawatt új energiatárolói kapacitás kiépítését vállalta.

A háromoldalú megállapodást 22 uniós tagállam, több európai uniós intézmény és az energiaszektor szereplői írták alá. A vállalás szerint 2026 és 2028 között összesen 45 gigawatt új energiatárolói kapacitás épülhet ki Európában, ebből Magyarország részesedése 700 megawatt.

A miniszter szerint az energiatárolás kulcsfontosságú a megújuló energiaforrások térnyerésében, mert lehetővé teszi a nap- és szélenergia hatékonyabb felhasználását, növeli a villamosenergia-rendszer rugalmasságát, javítja az ellátásbiztonságot, és hosszabb távon az energiaárak mérséklődéséhez is hozzájárulhat.

Kapitány István úgy fogalmazott, hogy az új vállalás jól illeszkedik a korábban bejelentett villamosenergia-hálózati fejlesztésekhez és a szélenergia-kapacitások bővítéséhez. Hozzátette, hogy az együttműködés erősítheti Magyarország energiaszuverenitását, miközben javíthatja a hazai vállalkozások versenyképességét és az energiaellátás biztonságát.