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Meglepő lépésre szánta el magát Irán és az Egyesült Államok: erre kevesen számítottak
Irán és az Egyesült Államok megállapodott a Hormuzi-szoros körüli vitát rendező tárgyalások folytatásáról, ami esélyt adhat a térségbeli ideiglenes békemegállapodás megmentésére. Erre a diplomáciai lépésre azután kerül sor, hogy a hétvégi kölcsönös katonai csapások miatt lelassult a hajóforgalom, az olajárak pedig emelkedésnek indultak - írta a Telex.
Egy amerikai tisztségviselő megerősítette, hogy a szakértői egyeztetések a korábbi szándéknyilatkozat valamennyi pontjára kiterjedően folytatódnak. Az Axios hírportál értesülései szerint a felek kedden Katarban ülnek ismét tárgyalóasztalhoz. A megállapodás értelmében a fegyveres erők egyelőre visszavonulnak, lehetővé téve a hajók szabad áthaladását a szorosban. Ez a lépés összhangban van azzal a június 17-én elfogadott tizennégy pontos dokumentummal, amely a vízi út kereskedelmi forgalom előtti megnyitását célozza.
A párbeszéd felújítását éles konfliktus előzte meg. A hétvégén a Hormuzi-szorosban végrehajtott dróntámadásra válaszul az Egyesült Államok légicsapást mért Iránra, ezt követően pedig mindkét fél a másikat vádolta a tűzszünet megsértésével.
A helyzet súlyosságát jelezte Donald Trump amerikai elnök nyilatkozata is, amely szerint Washington akár katonai úton is kész befejezni a munkát. Ezzel párhuzamosan a térség más részein is eszkalálódott a feszültség, miután Izrael bejelentette, hogy felújította a Hezbollah elleni támadásait Dél-Libanonban.
A hétvégi katonai akciók és a fegyvernyugvás törékenysége hátráltatta a szállítmányozást a kulcsfontosságú tengeri útvonalon, ami azonnal éreztette hatását a piacokon. Hétfőn a Brent típusú kőolaj hordónkénti ára 0,8 százalékos emelkedéssel 72,57 dollárra nőtt, míg az amerikai West Texas Intermediate (WTI) jegyzése 1,3 százalékos drágulás után 70,11 dolláron zárt.
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