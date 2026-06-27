Óriási pénzmennyiség vándorolt ki az orosz bankokból: menekítik a készpénzt a lakosok

Jelentősen megugrott a készpénzfelvétel Oroszországban az ukrán dróntámadások elhárítását célzó internetkimaradások miatt, az orosz jegybank azonban egyelőre nem lát okot rendkívüli beavatkozásra. Bár a bankrendszerből kiáramló készpénz fokozódó likviditáshiányt idéz elő, a hatóságok szerint a rendszer működése stabil maradt - írta meg a Portfolio.

A lakosság elsősorban azért kezdett el készpénzt felhalmozni, mert tart a bankkártyás fizetési terminálok leállásától. Az időszakos hálózati kimaradásokat a hatóságok szándékosan idézik elő az ukrán drónok navigációjának megzavarása érdekében. Az orosz jegybank hivatalosan nem kommentálta a technikai zavarokat, de jelezte, hogy kész megfelelő támogatást nyújtani a kereskedelmi bankoknak a helyzet kezelésére.

A bankrendszeren kívüli készpénzállomány idén éves összevetésben 17,5 százalékkal, több mint 19 ezer milliárd rubelre, azaz nagyjából 243 milliárd dollárra nőtt. Ez komoly nyomás alá helyezte a lakossági betétekre támaszkodó pénzintézeteket, ugyanis a likviditáshiány júniusra már elérte a kétezer milliárd rubelt, a bankok forrásigénye pedig jelentősen meghaladta a jegybank által biztosított likviditást.

A készpénz iránti kereslet növekedése idén már felülmúlta a bankbetétek bővülésének ütemét. Alekszandr Vegyahin, a Sberbank első vezérigazgató-helyettese szerint ezt a folyamatot az év eleji, költségvetési okokból végrehajtott adóemelések is fokozták, mivel a cégek – különösen a kisvállalkozások – az adóterhek elkerülése érdekében egyre gyakrabban térnek át a készpénzes tranzakciókra.

A jelenlegi helyzet miatt orosz és nyugati közgazdászok egyaránt a pénzügyi rendszer sérülékenységére figyelmeztetnek, mivel a nem teljesítő hitelek aránya folyamatosan emelkedik, a gazdasági növekedés és a hitelezési aktivitás pedig lassul. Bár a jegybanki előrejelzések szerint a likviditáshiány az év végére akár a 3600 milliárd rubelt is elérheti, a nagyobb orosz pénzintézetek bőséges tartalékaik révén egyelőre zökkenőmentesen működnek, és teljesítik a szabályozói előírásokat.