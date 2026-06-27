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Paks, 2024. szeptember 22.Az áradó Duna a Paksi Atomerőműnél 2024. szeptember 22-én. Az Energiaügyi Minisztérium közlése szerint továbbra sem veszélyezteti az árvíz az energiaellátás biztonságát. Az erőműnél szeptember 20-án reggel
Világ

Kapitány István rendkívüli bejelentése: azonnali változtatást kellett eszközölni a paksi atomerőműben

Pénzcentrum
2026. június 27. 20:01

A Duna magas vízhőmérséklete miatt csökkenteni kell a paksi atomerőmű teljesítményét, az ország áramellátása azonban ennek ellenére is zavartalan és biztonságos marad.

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Kapitány István energiaügyi miniszter a közösségi oldalán jelentette be, hogy a rendkívüli hőség miatt felmelegedett folyóvíz teszi szükségessé a beavatkozást.

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A tárcavezető hangsúlyozta, hogy az intézkedés nem rendkívüli, hanem előre meghatározott, környezetvédelmi előírásokon alapuló eljárás. Amikor a folyó vízhőmérséklete eléri a jogszabályban rögzített határértéket, az atomerőmű a blokkok teljesítményének módosításával biztosítja, hogy működése továbbra is megfeleljen a környezetvédelmi követelményeknek.

Kapitány István szerint a lakosság ebből közvetlenül semmit sem fog érzékelni, mert Magyarország villamosenergia-ellátása továbbra is folyamatos és biztonságos. Hozzátette, hogy a Duna vízhőmérsékletét folyamatosan mérik, az üzemeltetéssel kapcsolatos döntések pedig minden esetben a mért adatok, valamint a hatályos jogszabályok és szakmai előírások alapján születnek meg.

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A miniszter arra is felhívta a figyelmet, hogy a mostani hőhullám egész Európát érinti, ezért az egyéni felelősség is felértékelődik. A lakosságot arra kérte, hogy ahol lehet, mérsékeljék a felesleges energiafogyasztást, mert a tudatos energiahasználat hozzájárulhat a villamosenergia-rendszer kiegyensúlyozott működéséhez a rendkívüli terhelést jelentő időszakban.

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Korábban számoltunk be arról is, hogy Kapitány István bejelentette, hogy háromoldalú megállapodást kötött a 22 tagállam, ugyanis Magyarország is csatlakozott ahhoz az európai kezdeményezéshez, amely az energiatárolási kapacitások gyors bővítését célozza az Európai Unióban.

Címlapkép: Jánossy Gergely, MTI/MTVA 
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