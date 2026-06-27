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Új szabályok jönnek a benzinkutakon: erről minden autósnak tudnia kell!
Szombaton hatályba lépett a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvény, miután a jogszabály pénteken megjelent a Magyar Közlönyben.
A törvény indoklása szerint a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulása lehetővé tette az üzemanyagokra vonatkozó hatósági árak megszüntetését. A jogszabály ugyanakkor felhatalmazza a kereskedelempolitikáért felelős minisztert arra, hogy később rendeletben ismét hatósági árat állapítson meg a benzinre és a gázolajra. Erre akkor kerülhet sor, ha a piaci viszonyok olyan mértékben változnak meg, hogy állami beavatkozás válik szükségessé a fogyasztók védelme érdekében.
A törvény szerint a hatósági árak betartását a Nemzeti Adó és Vámhivatal ellenőrzi. A szabályokat megszegő üzemeltetőkre 100 ezer forinttól 150 millió forintig terjedő bírság szabható ki, ismételt jogsértés esetén pedig akár fél évre is bezáratható az érintett benzinkút. Ezek a rendelkezések a törvény kihirdetését követő 16. napon lépnek hatályba.
A jogszabály arról is rendelkezik, hogy a biztonsági kőolajkészlet a miniszter rendelete alapján használható fel. A rendelet meghatározhatja a felhasználás célját és ütemét, elsőbbségi hozzáférést biztosíthat az ország működése szempontjából kiemelt felhasználóknak, valamint rögzítheti a készletek visszapótlása során alkalmazható legmagasabb árat.
A korábban felszabadított biztonsági készletek felhasználására továbbra is az eljárások megindításakor hatályos jogszabályokat kell alkalmazni.
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