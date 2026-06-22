Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben hétfő kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
Meghalt a 2008-as gazdasági válság egyik kirobbantója: rengeteg káros döntést támogatott
Százéves korában elhunyt Alan Greenspan magyar származású amerikai közgazdász, aki az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve (Fed) elnökeként öt cikluson át irányította az Egyesült Államok monetáris politikáját. Bár hivatali ideje alatt az ország példátlan gazdasági fellendülést élt meg, bírálói a 2008-as gazdasági világválság egyik fő felelősének tartják - számolt be az NBC News.
Az 1926-ban, New York-ban, magyar zsidó családban született Greenspan eredetileg zenésznek készült, és szülővárosában a neves Juilliard School növendékeként tanult. Érdeklődése 1944-ben fordult a közgazdaságtan felé. Tanulmányait a New York-i Egyetemen végezte, ahol 1950-ben szerzett diplomát, majd 1977-ben doktori fokozatot is kapott.
Szakmai pályafutása 1953-ban indult a Townsend-Greenspan & Co. gazdasági tanácsadó cégnél. Politikai befolyása a hatvanas évek végén növekedett meg, miután az elnökválasztási kampányban Richard Nixont támogatta. Nixon később, 1974-ben ki is nevezte őt az Elnöki Gazdasági Tanácsadó Testület élére.
A Fed elnökeként a modern amerikai kapitalizmus egyik legmeghatározóbb alakjává vált. A hidegháború végétől a digitális korszak kezdetéig összesen négy amerikai elnök alatt formálta az ország gazdaságát. Jegybanki vezetése idejére esett az amerikai történelem egyik leghosszabb, 1991-től 2001-ig tartó gazdasági fellendülése. Tevékenységének megítélése ugyanakkor rendkívül megosztó, bírálói szerint ugyanis számos olyan pénzügyi és gazdaságpolitikai lépést támogatott, amelyek közvetlenül hozzájárultak a 2008-as globális pénzügyi válság kialakulásához.
Halála után a Fed hivatalos közleményben fejezte ki részvétét a feleségének. Mint írták, Greenspan munkássága és a monetáris politikához való hozzájárulása maradandó nyomot hagyott az intézményen, a közgazdasági gondolkodáson, valamint az egész országon.
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