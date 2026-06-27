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Világ

Megdöbbentő fordulat: órákkal JD Vance győzelmi jelentése után súlyos katonai csapások rázták meg a térséget

Pénzcentrum
2026. június 27. 21:59

JD Vance amerikai alelnök egy televíziós interjúban kijelentette, hogy az Egyesült Államok mindenképpen győztesen kerül ki az iráni nukleáris tárgyalásokból. Nyilatkozata azonban mindössze órákkal azelőtt hangzott el, hogy a két ország között az eddigi legsúlyosabb katonai csapásváltásra került sor a Hormuzi-szorosban, ami veszélybe sodorhatja a Donald Trump és Maszúd Peszeskján iráni elnök által kötött átmeneti békemegállapodást - írta a The Guardian.

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Vance pénteken, az HBO Bill Maher vezette műsorában hangsúlyozta, hogy Irán nukleáris programja már így is megsemmisült, az ország pedig jelentősen meggyengült. „Ha megkötjük a végső megállapodást, az nagyszerű. Ha nem, a nukleáris programjuk akkor is romokban hever, így Amerika mindenképpen nyer" – fogalmazott az alelnök. Elismerte ugyanakkor, hogy a Donald Trump és az iráni elnök közötti, hatvannapos egyetértési megállapodáson alapuló tűzszünet kezelése mindig is kényes feladat lesz.

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A politikus magabiztos fellépése éles kontrasztban állt a későbbi fejleményekkel, ugyanis nem sokkal az interjú után a Hormuzi-szorosban találat ért egy tartályhajót, ami után az Egyesült Államok és Irán kölcsönös csapásokat mért egymásra. Washington közölte, hogy éjszaka iráni célpontokat támadott, míg Teherán szombaton válaszul amerikai erőkhöz köthető létesítmények ellen hajtott végre támadást. Az ideiglenes béke aláírása óta történt legsúlyosabb eszkalációt egy teherhajó elleni csütörtöki akció robbantotta ki.

Vance sikeresnek nevezte a svájci Luzernben egy iráni delegációval folytatott tárgyalásait, amit a hordónként 73 dollárra csökkenő olajárral, valamint az iráni urándúsítási kapacitások felszámolásával indokolt. A megállapodás bírálói szerint azonban a Trump-adminisztráció hátrányos pozícióból tárgyal, mivel Irán továbbra is rendelkezik 60 százalékos dúsítottságú uránkészlettel.

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Rafael Grossi, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) főigazgatója rámutatott, hogy e készletek csökkentése vagy külföldre szállítása továbbra is járható utat jelent az átfogó egyezmény felé. Amikor a műsorvezető arról faggatta Vance-t, hogy valóban megsemmisült-e az iráni atomprogram, az alelnök határozottan kijelentette, hogy a legfontosabb elem, az urándúsítási képesség már nem létezik.

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Az alelnök egyúttal jelezte, hogy amennyiben Irán hosszú távon hajlandó feladni nukleáris fegyverkezési ambícióit, az Egyesült Államok kész alapjaiban átalakítani a két ország kapcsolatát. Hozzátette, hogy ellenkező esetben továbbra is Amerika kezében marad minden ütőkártya.

A külpolitikai kérdések mellett az interjúban szó esett a kormányzat szigorú határrendészeti politikájáról is, amelyet Vance azzal védett meg, hogy az ilyen jellegű műveletek elkerülhetetlenül együtt járnak bizonyos vitatott helyzetekkel. A politikus a héten a Richard Nixon Elnöki Könyvtárba is ellátogatott, ahol védelmébe vette a Watergate-botrányba belebukott egykori elnököt. Úgy vélekedett, hogy Nixon megítélése megérdemelten éli reneszánszát, és ha a hírhedt lehallgatási botrány ma történne meg, az csupán egy rövid hírhullámot generálna, nem pedig az elnök bukását okozná.
Címlapkép: Getty Images
#világ #donald trump #támadás #irán #amerikai egyesült államok #nukleáris energia #külpolitika #fegyveres konfliktus #tűzszünet #diplomácia #békemegállapodás

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