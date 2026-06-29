Új békejavaslatok érkeztek Oroszországhoz az ukrajnai háború rendezésére, amelyek a mélységi támadások leállítását és a harcok mindössze négy régióra történő korlátozását szorgalmazzák. Vlagyimir Putyin orosz elnök azonban elutasította a felvetést, mivel szerinte az csupán a súlyos létszámhiánnyal küzdő ukrán hadsereg tehermentesítését és átcsoportosítását szolgálná - számolt be a 24.hu.

Az orosz elnök egy vasárnapi interjúban megerősítette, hogy több csatornán keresztül is kapcsolatban állnak Kijevvel, és a közelmúltban új javaslatok érkeztek hozzájuk. A Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel való találkozóra és a harcok rövid távú felfüggesztésére vonatkozó, már ismert elképzelések mellett felmerült a kölcsönös mélységi csapások leállítása, valamint a fegyveres konfliktus földrajzi korlátozása is. Utóbbi javaslat értelmében a katonai műveleteket kizárólag Herszon és Zaporizzsja megyékben, valamint a donyecki és luhanszki régiókban folytatnák, míg az összes többi területen beszüntetnék a harcokat.

Putyin szerint egyértelmű, mi a célja ennek az elképzelésnek. Úgy vélte, a területi korlátozás lehetőséget adna az ukrán fegyveres erőknek arra, hogy kivonják csapataikat a mikolajivi, dnyipropetrovszki, harkivi és szumi régiókból, valamint az államhatár más szakaszairól, és ezeket az erőket a négy említett frontszakaszra csoportosítsák át. Kiemelte, hogy az ukrán vezetés megmentése nem szerepel az orosz tervek között.

Az orosz államfő gúnyosan reagált azokra az európai kijelentésekre is, amelyek ukrán harctéri sikereket emlegetnek. Ironikusan megjegyezte, hogy amennyiben Ukrajna valóban sorra foglalja el a területeket és győzedelmeskedik, a nyugati vezetőknek elegendő csupán várniuk, amíg Oroszország stratégiai veresége magától bekövetkezik.

A kurszki eseményekre kitérve kifejtette, hogy a kijevi vezetés a határ menti biztonsági övezet kialakításához szükséges területek elvesztésével fizet az ottani akcióiért. Hozzátette, hogy az orosz hadsereg célja egy ilyen ütközőövezet létrehozása Szumi és Vovcsanszk irányában, ugyanakkor jelezte, hogy Szumi városával és az azonos nevű megyével kapcsolatban Oroszországnak egyelőre nincsenek politikai tervei.