Miközben Moszkva egy feltételezett, ukrán területi engedményeket is tartalmazó alkut kér számon, Washington és az amerikai diplomáciai vezetés tagadja a megállapodás létezését.
Meglepő békejavaslat érkezett Moszkvába: Putyin szerint azonban csak Ukrajnának kedvezne, nem kért belőle
Új békejavaslatok érkeztek Oroszországhoz az ukrajnai háború rendezésére, amelyek a mélységi támadások leállítását és a harcok mindössze négy régióra történő korlátozását szorgalmazzák. Vlagyimir Putyin orosz elnök azonban elutasította a felvetést, mivel szerinte az csupán a súlyos létszámhiánnyal küzdő ukrán hadsereg tehermentesítését és átcsoportosítását szolgálná - számolt be a 24.hu.
Az orosz elnök egy vasárnapi interjúban megerősítette, hogy több csatornán keresztül is kapcsolatban állnak Kijevvel, és a közelmúltban új javaslatok érkeztek hozzájuk. A Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel való találkozóra és a harcok rövid távú felfüggesztésére vonatkozó, már ismert elképzelések mellett felmerült a kölcsönös mélységi csapások leállítása, valamint a fegyveres konfliktus földrajzi korlátozása is. Utóbbi javaslat értelmében a katonai műveleteket kizárólag Herszon és Zaporizzsja megyékben, valamint a donyecki és luhanszki régiókban folytatnák, míg az összes többi területen beszüntetnék a harcokat.
Putyin szerint egyértelmű, mi a célja ennek az elképzelésnek. Úgy vélte, a területi korlátozás lehetőséget adna az ukrán fegyveres erőknek arra, hogy kivonják csapataikat a mikolajivi, dnyipropetrovszki, harkivi és szumi régiókból, valamint az államhatár más szakaszairól, és ezeket az erőket a négy említett frontszakaszra csoportosítsák át. Kiemelte, hogy az ukrán vezetés megmentése nem szerepel az orosz tervek között.
Az orosz államfő gúnyosan reagált azokra az európai kijelentésekre is, amelyek ukrán harctéri sikereket emlegetnek. Ironikusan megjegyezte, hogy amennyiben Ukrajna valóban sorra foglalja el a területeket és győzedelmeskedik, a nyugati vezetőknek elegendő csupán várniuk, amíg Oroszország stratégiai veresége magától bekövetkezik.
A kurszki eseményekre kitérve kifejtette, hogy a kijevi vezetés a határ menti biztonsági övezet kialakításához szükséges területek elvesztésével fizet az ottani akcióiért. Hozzátette, hogy az orosz hadsereg célja egy ilyen ütközőövezet létrehozása Szumi és Vovcsanszk irányában, ugyanakkor jelezte, hogy Szumi városával és az azonos nevű megyével kapcsolatban Oroszországnak egyelőre nincsenek politikai tervei.
Ukrán dróntámadás érte szombat hajnalban a volgográdi fegyvergyárat, amely egyebek mellett nukleáris fegyverek hordozóeszközeihez is gyárt alkatrészeket.
Az amerikai jobboldal jelentős része egyenesen kapitulációként értékeli a dokumentumot.
Az MVM hangsúlyozta, hogy erőművei felkészültek a nyári csúcsidőszakra, a rendszer működését folyamatosan figyelik, és rendkívüli beavatkozásra jelenleg nincs szükség.
Szombaton hatályba lépett a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvény, miután a jogszabály pénteken megjelent a Magyar Közlönyben.
Bár a bankrendszerből kiáramló készpénz fokozódó likviditáshiányt idéz elő, a hatóságok szerint a rendszer működése stabil maradt.
A háború kezdete óta még nem szenvedett el ekkora támadást Oroszország: a Kreml is megszólalt az ukrán drónesőről
A nagyszabású akciót néhány órával azután indították el, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egy "40 napos befolyásolási műveletet" jelentett be.
Visszafordíthatatlan folyamat indult el: teljesen átalakulhat Magyarország, veszélyben a nyugdíjrendszer is?
Hogyan alakulhat át a világ demográfiai térképe a következő negyedszázadban? És mi várható Magyarországon? Mutatjuk!
Kimondták, Magyarország is elég jól járhat más országok uniós forrásaival: itt a matek, ami mindent megváltoztat
Az Európai Bizottság friss elemzése alapján az uniós helyreállítási alap digitális beruházásai a vártnál jóval nagyobb, mintegy kétszeres gazdasági növekedést eredményeznek.
Szörnyűséges állapotok a venezuelai földrengés után: több tízezer embert keresnek, minden perccel csökken az esélyük
Csaknem hatszáz áldozata van eddig hivatalosan a venezuelai földrengésnek, de félő, hogy ez a szám nagyon gyorsan több tízezerre rúghat.
Nem volt még elég? Keményvonalas oroszok szóltak be Putyinnak, még durvább csapásokat követelnek Ukrajna ellen
A nacionalista körök szerint az Egyesült Államok közvetítésével zajló béketárgyalások zsákutcába jutottak, a Kreml azonban egyelőre ellenáll a nyomásnak.
Végleges a döntés, több millió albérlő lélegezhet fel: két évig egy fillérrel sem emelkedik a lakbér ebben a városban
New York lakásügyi testülete csütörtökön úgy döntött, hogy két évre befagyasztja mintegy egymillió szabályozott bérlakás bérleti díját.
III. Károly brit uralkodó az első a történelemben, aki nyilvánosságra hozta személyes adóbevallását.
Rendkívüli helyzet a puskaporos Hormuzi-szorosban: visszavonulót fújt az ENSZ, több mint 11 ezer tengerész rekedt a csapdában
Az IMO felfüggesztette a Hormuzi-szorosban rekedt több mint 11 ezer tengerész kimenekítésére irányuló terveit, miután egy ismeretlen eredetű lövedék eltalált egy teherhajót.
Az EU-s energiaügyi miniszterek elutasítják az Európai Bizottság központosított villamosenergia-hálózati terveit, mivel a tagállamok ragaszkodnak a nemzeti hatáskörök megőrzéséhez.
Az ukrán hadsereg éjszakai dróntámadást hajtott végre az oroszországi Tulai területen
Venezuelában már 235-re emelkedett a szerdai földrengések halálos áldozatainak száma - számolt be csütörtök késő este a helyi egészségügyi minisztérium.
Tíz évvel a brexitről szóló népszavazás után a britek többsége már kudarcnak tartja az Európai Unióból való kilépést.
Brutális földrengés rázta meg Venezuela fővárosát és környékét: több tucatnyian meghaltak, rengeteg épület megsemmisült
Caracasban és környékén számos épület romba dőlt, a mentési munkálatok pedig jelenleg is nagy erőkkel zajlanak.
-
Több, mint 70 kuponnal érkezik a SPAR új kuponakciója (x)
Akár a nyaralásra készülsz, akár a nyári szünetet szeretnéd egyszerűbben és kedvezőbben megoldani, most érdemes figyelni a SPAR új kuponakciójára.