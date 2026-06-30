A globális felmelegedés gyorsulása különösen súlyosan érinti Közép-Magyarországot, ahol a jövőben akár az 50 Celsius-fokos hőség is valósággá válhat.
Összeomolhat a törékeny béke: Trump lépése után újra elszabadulhat az olajár?
A hétvégi kölcsönös rakétatűz komolyan próbára tette a négy hónapja tartó háborút megállító ideiglenes tűzszünetet - közölte a Reuters.
Iráni és amerikai tárgyalódelegációk indultak Katarba, de Teherán már hétfőn közölte, hogy egyelőre nem terveznek találkozót az Egyesült Államok küldöttségével. Donald Trump elnök a vejét, Jared Kushnert, valamint különmegbízottját, Steve Witkoffot küldi a tárgyalócsapat élére – közölte Karoline Leavitt sajtószóvivő.
Bár iráni részről is utazik egy technikai küldöttség Katarba, Eszmáíl Bagáji külügyi szóvivő szerint ennek semmi köze az amerikai delegáció látogatásához, és a felek nem terveznek egyeztetést egymással. A szóvivő hozzátette, hogy a közeljövőben semmilyen szinten nem ülnek tárgyalóasztalhoz az amerikai féllel.
A nézeteltérés jól mutatja a június 17-i megállapodás törékenységét. A felek legalább hatvan napot adtak maguknak a tizennégy pontos egyetértési megállapodás végrehajtására, amely meghosszabbítaná a tavaszi tűzszünetet, rendezné az iráni atomprogram kérdését, és elvezetne a tartós békéhez. A folyamat azonban akadozik, és a felek kölcsönösen a megállapodás megsértésével vádolják egymást.
Az amerikai–izraeli február 28-i csapást követően gyakorlatilag leállt a hajóforgalom a Hormuzi-szorosban, amelyen korábban a globális olajkereskedelem mintegy ötöde haladt át. A szoros lezárása hordónként 100 dollár fölé emelte a kőolaj árát, ami világszerte fokozta az inflációt, és komoly nyomás alá helyezte Trumpot a novemberi félidős választások előtt. Az elnököt saját republikánus táborán belülről is bírálják, amiért a kongresszus felhatalmazása nélkül indított katonai akciót.
Irán a szoros feletti ellenőrzését használja alkualapként, így díjat vetne ki az áthaladó hajókra, és akadályozná a kijelölt útvonalról letérő egységeket. Washington szerint az iráni erők az elmúlt napokban legalább két kereskedelmi hajót találtak el rakétával vagy drónnal, amire válaszul az amerikai hadsereg iráni katonai létesítményeket bombázott. Irán vasárnap hajnalban kuvaiti és bahreini amerikai bázisok ellen végrehajtott rakéta- és dróntámadásokkal felelt erre.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Maszúd Pezeskián iráni elnök bejelentette, hogy a Katarban befagyasztott 12 milliárd dolláros vagyonból 6 milliárdot felszabadítanak és visszajuttatnak Iránnak. Az elnök nagy győzelemnek nevezte a megállapodást, amely az iráni olaj- és petrolkémiai szektort sújtó amerikai szankciók alóli mentességeket is tartalmazza.
Az amerikai demokraták élesen bírálják a döntést. Chuck Schumer hangsúlyozta, hogy Irán milliárdokat keres majd az olajbevételekből, miközben veszélyes befolyást tart fenn a Hormuzi-szoros felett. Emmanuel Macron francia elnök eközben Ománnal együttműködve dolgozik a feszültség enyhítésén és a szoros aknamentesítésén, Teherán azonban közölte, hogy a tizennégy pontos terv szerint a tengeri aknák eltávolítását kizárólag Irán végezheti.
Miközben Moszkva egy feltételezett, ukrán területi engedményeket is tartalmazó alkut kér számon, Washington és az amerikai diplomáciai vezetés tagadja a megállapodás létezését.
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