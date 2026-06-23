A finomítókat ért támadások ugyanis jelentős termeléskiesést és súlyos ellátási zavarokat okoztak a világ harmadik legnagyobb kőolajtermelő országában.
Döntött a kormány: csökkentik a munkaidőt a rendkívüli hőség miatt
Az olasz kormány rendkívüli intézkedéseket vezetett be a tartós hőhullám miatt. Egyes gazdasági ágazatokban lehetővé tették a munkaidő csökkentését, illetve a munkavégzés ideiglenes felfüggesztését, miközben az ország több városában a legmagasabb szintű hőségriasztás van érvényben.
A döntés értelmében azok a munkavállalók, akiknél a rendkívüli hőség miatt csökkentik vagy átmenetileg leállítják a munkát, továbbra is megkapják alapbérüket. A római kormány emellett bejelentette egy kormánybiztos kinevezését is. Feladata az lesz, hogy a rendkívüli energiaigény idején biztosítsa a stratégiai fontosságú tevékenységek energiaellátását.
Olaszország több tartománya már június elején korlátozásokat vezetett be a legmelegebb órákban történő munkavégzésre. Az északkeleti Veneto régióban például 12:30 és 16:00 óra között szüneteltetni kell a munkát az építőiparban, a mezőgazdaságban, a kertészetekben és a kőbányákban.
A szabályozás alól kivételt képeznek a közérdekű munkák, valamint a polgári védelemhez és a mentési feladatokhoz kapcsolódó tevékenységek.
A Coldiretti termelői szövetség üdvözölte a kormány döntését. A szervezet emlékeztetett arra, hogy jelenleg csaknem félmillió ember dolgozik a földeken a zöldség- és gyümölcstermés betakarításán, ezért a munkavállalók védelme kiemelt jelentőségű. A szövetség szerint a munkaadók felelőssége, hogy a hőség miatt elrendelt korlátozásokat betartsák.
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