Döntött a kormány: csökkentik a munkaidőt a rendkívüli hőség miatt

Az olasz kormány rendkívüli intézkedéseket vezetett be a tartós hőhullám miatt. Egyes gazdasági ágazatokban lehetővé tették a munkaidő csökkentését, illetve a munkavégzés ideiglenes felfüggesztését, miközben az ország több városában a legmagasabb szintű hőségriasztás van érvényben.

A döntés értelmében azok a munkavállalók, akiknél a rendkívüli hőség miatt csökkentik vagy átmenetileg leállítják a munkát, továbbra is megkapják alapbérüket. A római kormány emellett bejelentette egy kormánybiztos kinevezését is. Feladata az lesz, hogy a rendkívüli energiaigény idején biztosítsa a stratégiai fontosságú tevékenységek energiaellátását.

Olaszország több tartománya már június elején korlátozásokat vezetett be a legmelegebb órákban történő munkavégzésre. Az északkeleti Veneto régióban például 12:30 és 16:00 óra között szüneteltetni kell a munkát az építőiparban, a mezőgazdaságban, a kertészetekben és a kőbányákban.

A szabályozás alól kivételt képeznek a közérdekű munkák, valamint a polgári védelemhez és a mentési feladatokhoz kapcsolódó tevékenységek.

A Coldiretti termelői szövetség üdvözölte a kormány döntését. A szervezet emlékeztetett arra, hogy jelenleg csaknem félmillió ember dolgozik a földeken a zöldség- és gyümölcstermés betakarításán, ezért a munkavállalók védelme kiemelt jelentőségű. A szövetség szerint a munkaadók felelőssége, hogy a hőség miatt elrendelt korlátozásokat betartsák.

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Közben egyre nagyobb területet érint a hőhullám. Kedden már 15 olasz városban rendeltek el vörös, vagyis a legmagasabb fokozatú hőségriasztást. A listán többek között Róma, Milánó, Firenze, Velence, Torino, Bologna és Verona is szerepel.

Az olasz egészségügyi minisztérium közlése szerint a legmagasabb szintű riasztás szerdán is érvényben marad, mivel a meteorológiai előrejelzések nem jeleznek érdemi enyhülést.