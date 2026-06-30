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Drasztikus lépés Pest megyében: III. fokú vízkorlátozás lépett életbe több településen – durva bírságra számíthat, aki megszegi a rendelkezést
A legszigorúbb, III. fokú vízkorlátozást vezették be több Pest megyei településen a megnövekedett vízfogyasztás miatt. A rendelkezés többek között Szadát, Piliscsabát, Veresegyházat, Őrbottyánt és Erdőkertest is érinti. A hatóságok szerint a vízhasználat drasztikus visszafogása vált szükségessé. A szabályok megszegése komoly pénzbírságot is vonhat maga után.
A legszigorúbb, III. fokú vízkorlátozást rendelték el több Pest megyei településen, köztük Szada, Piliscsaba, Veresegyház, Őrbottyán és Erdőkertes területén is. A szadai polgármester szerdán délután egy órától visszavonásig rendelte el a korlátozást, amely a takarékos ivóvíz-felhasználást írja elő.
A szabályozás értelmében tilos vezetékes vízből automata öntözőrendszereket működtetni, közterületeket locsolni vagy tisztítani, gépjárműveket tömlővel mosni, medencéket tölteni, valamint bármilyen tömlős locsolást végezni. Piliscsabán az önkormányzat hangsúlyozta, hogy a víz csak a háztartás alapvető működtetésére használható, azt is fokozott takarékossággal.
A rendelkezés megszegői akár több százezer forintos bírságra is számíthatnak. Őrbottyánban külön szabály vonatkozik a nagyfogyasztókra: a 10 m³/nap felett használó gazdálkodó szervezeteknek 10 százalékkal kell csökkenteniük napi fogyasztásukat. A Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. tájékoztatása szerint több mint 50 százalékkal nőtt a vízfogyasztás a budapesti agglomeráció egyes részein, emiatt több település ellátása is nehézségekbe ütközik.
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