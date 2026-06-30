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Bátonyterenye, 2026. június 30.A felkelő Hold a kékestetői tévétorony mögött Bátonyterenyéről fotózva 2026. június 29-én.MTI/Komka Péter
Gazdaság

Ennek sok magyar nem fog örülni: jobb, ha tudod, így változik meg az életünk július 1-jétől

Pénzcentrum
2026. június 30. 13:02

Július 1-je idén egyszerre hoz új vámszabályt, átalakítja Budapest éjszakai közlekedését, megszünteti a parkolóautomatákat, drágítja a banki és távközlési szolgáltatásokat, módosítja az özvegyi nyugdíj feltételeit, és kifuttatja a vidéki otthonfelújítási támogatást. A hónap első napja így a mindennapi élet több pontján is érezhető változásokat hoz.

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A július 1-jei dátum idén egyszerre hoz változásokat az online vásárlásban, a budapesti közlekedésben, a parkolásban, a pénzügyi szolgáltatások díjaiban, a nyugdíjszabályokban és a lakásfelújítási támogatásokban. A hónap első napja így sok területen új szabályokat, új költségeket és új lehetőségeket jelent, amelyek közvetlenül érintik a mindennapi életet.

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Új uniós vámszabály lép életbe

Július 1-jétől Magyarországon is érvényes az a szabály, amely szerint az EU-n kívüli webáruházból rendelt, 150 euró alatti csomagokban lévő áruk után 3 eurós vámot kell fizetni, méghozzá nem csomagonként, hanem az egy csomagban található termékkategóriák után. A vámtarifaszámok határozzák meg, mi számít külön kategóriának, így ha egy csomagban többféle termék érkezik, a vám összeadódik. A NAV szerint a díj beépül a webáruházak áraiba, a kiscsomagok vámkezelését továbbra is a posta, a futárszolgálat vagy a platform intézi, és a szabály az uniós vámreform részeként minden tagállamban egységesen lép életbe.

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Július 1-jétől új uniós vámszabály lép életbe, amely minden magyar online vásárlót érinthet, aki az Európai Unión kívüli webáruházból rendel.

Átalakul az éjszakai közösségi közlekedés Budapesten

Július 1-jéről 2-ára virradó éjszaka jelentősen átalakul a főváros és az agglomeráció éjszakai közlekedése. A BKK célja, hogy olyan hálózat működjön, amely éjjel is valódi alternatívát nyújt az autózással szemben. A legforgalmasabb tengelyeken sűrűbben és egyenletesebben járnak majd a buszok, hétvégén még gyakrabban, a sűrűbben lakott területeken pedig az éjszakai megállók elérhetősége közelít a nappalihoz. Új, közvetlen járatok kötik össze a külső kerületeket a belvárossal és egymással, több útvonalon csökken az utazási idő, és új éjszakai trolijáratok is indulnak. Az agglomeráció felé is javulnak a kapcsolatok, több településről közvetlen járatok érkeznek majd a belvárosba.

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Megszűnnek a budapesti parkolóautomaták

Július 1-től megszűnik az összes parkolóautomata Budapesten, a parkolást a BudapestGO alkalmazásban vagy SMS-ben lehet intézni. A városvezetés szerint az automaták üzemeltetése túl drága volt, egyes kerületekben évente százmillió forintot vitt el, miközben a kártyás fizetések aránya már most is 90 százalék feletti. A parkolási díjak emelkednek, helyben készpénzzel nem lehet jegyet venni, a rendszer teljesen átáll a digitális fizetésre.

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Drágulnak a banki és távközlési díjak

Július 1-jével kifut az önkéntes árstop a banki, biztosítói és telekommunikációs szektorban, így a szolgáltatók a tavalyi infláció mértékével emelhetik a díjakat. Több banknál 4,4 százalékos drágulás jön, az OTP-nél 4,2 és 4,4 százalék közötti emelés várható, a CIB-nél viszont egyes díjaknál 8 százalék feletti növekedés lesz. A telekommunikációs cégeknél is hasonló mértékű emelésre lehet számítani, miután a kedvezmények július végéig kifutnak.

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Módosulnak a babaváró és diákhitel szabályai

A kormány július 1-jével meghosszabbítja a babaváró hitel gyermekvállalási határidejét, így a 2026. július 1-jén lejáró feltétel november 1-jéig tolódik, ami több tízezer családot mentesít a büntetőkamat alól. A diákhitel-kamatstopot is meghosszabbítják 2026. december 31-ig, így a 2024. december 31. előtt felvett szabad felhasználású diákhitelek kamata nem emelkedik.

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Új szabályok lépnek életbe az özvegyi nyugdíjnál

Július 1-jétől módosulnak az özvegyi nyugdíj szabályai: változik az élettársak jogosultsága, az élettárs csak akkor lesz jogosult, ha egy évig megszakítás nélkül együtt éltek és gyermekük született, vagy tíz éve éltek együtt, és egyiküknek sem volt házassága fennállóban. Megszűnik a külön élő házastárs kategóriája, a jogosultságot maga a házassági kötelék keletkezteti, az elvált házastárs pedig csak akkor jogosult, ha tartásdíjban részesült. Pontosítják az együttélés időtartamának beszámítását is, és több jogosult esetén az ellátást egyenlő arányban kell megosztani.

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Megszűnik a vidéki otthonfelújítási támogatás

Június 30-ával megszűnik az akár 3 millió forintos vidéki otthonfelújítási támogatás, amelyet a 25 év alatti gyermeket nevelők és a nyugdíjasok vehettek igénybe az 5000 fő alatti településeken. A támogatás igénylésére a számlák kifizetését követően 60 nap állt rendelkezésre, de legkésőbb június 30-ig lehetett beadni. A program teljesen kifut, és jelenleg nincs hír arról, hogy új lakásfelújítási konstrukció indulna.

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Címlapkép: MTI/Komka Péter
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