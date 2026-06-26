Szörnyűséges állapotok a venezuelai földrengés után: több tízezer embert keresnek, minden perccel csökken az esélyük

Csaknem hatszáz áldozata van eddig hivatalosan a venezuelai földrengésnek, de félő, hogy ez a szám nagyon gyorsan több tízezerre rúghat.

Jelentősen, 589-re emelkedett a szerdai venezuelai földrengés halálos áldozatainak száma, a sérülteké pedig megközelíti a háromezret. Az összedőlt épületek romjai alatt a mentőcsapatok jelenleg is folyamatosan kutatnak a túlélők után - több tízezer embert keresnek, csakhogy a túlélési esély minden perccel egyre csökken.

A drámaian megnövekedett áldozatszámot Delcy Rodríguez ügyvivő elnök közölte péntek reggel, miután a katonai és polgári vezetőkkel közösen áttekintette a katasztrófahelyzetet. A helyzet súlyosságát mutatja, hogy a legutóbbi hivatalos jelentés még csupán 235 halottról számolt be, a sérültek száma viszont mostanra már elérte a 2980-at.

Az országot szerda reggel egy 7,2-es és egy 7,5-ös erősségű ikerföldrengés rázta meg. Az ügyvivő elnök tájékoztatása szerint a pusztító rengéseket eddig 214 utórengés követte, miközben a mentőcsapatok továbbra is megfeszített erővel dolgoznak a romok megtisztításán.