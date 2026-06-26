A nacionalista körök szerint az Egyesült Államok közvetítésével zajló béketárgyalások zsákutcába jutottak, a Kreml azonban egyelőre ellenáll a nyomásnak.
Szörnyűséges állapotok a venezuelai földrengés után: több tízezer embert keresnek, minden perccel csökken az esélyük
Csaknem hatszáz áldozata van eddig hivatalosan a venezuelai földrengésnek, de félő, hogy ez a szám nagyon gyorsan több tízezerre rúghat.
Jelentősen, 589-re emelkedett a szerdai venezuelai földrengés halálos áldozatainak száma, a sérülteké pedig megközelíti a háromezret. Az összedőlt épületek romjai alatt a mentőcsapatok jelenleg is folyamatosan kutatnak a túlélők után - több tízezer embert keresnek, csakhogy a túlélési esély minden perccel egyre csökken.
A drámaian megnövekedett áldozatszámot Delcy Rodríguez ügyvivő elnök közölte péntek reggel, miután a katonai és polgári vezetőkkel közösen áttekintette a katasztrófahelyzetet. A helyzet súlyosságát mutatja, hogy a legutóbbi hivatalos jelentés még csupán 235 halottról számolt be, a sérültek száma viszont mostanra már elérte a 2980-at.
Az országot szerda reggel egy 7,2-es és egy 7,5-ös erősségű ikerföldrengés rázta meg. Az ügyvivő elnök tájékoztatása szerint a pusztító rengéseket eddig 214 utórengés követte, miközben a mentőcsapatok továbbra is megfeszített erővel dolgoznak a romok megtisztításán.
Rendkívüli helyzet a puskaporos Hormuzi-szorosban: visszavonulót fújt az ENSZ, több mint 11 ezer tengerész rekedt a csapdában
Az IMO felfüggesztette a Hormuzi-szorosban rekedt több mint 11 ezer tengerész kimenekítésére irányuló terveit, miután egy ismeretlen eredetű lövedék eltalált egy teherhajót.
Az EU-s energiaügyi miniszterek elutasítják az Európai Bizottság központosított villamosenergia-hálózati terveit, mivel a tagállamok ragaszkodnak a nemzeti hatáskörök megőrzéséhez.
Az ukrán hadsereg éjszakai dróntámadást hajtott végre az oroszországi Tulai területen
Venezuelában már 235-re emelkedett a szerdai földrengések halálos áldozatainak száma - számolt be csütörtök késő este a helyi egészségügyi minisztérium.
Tíz évvel a brexitről szóló népszavazás után a britek többsége már kudarcnak tartja az Európai Unióból való kilépést.
Brutális földrengés rázta meg Venezuela fővárosát és környékét: több tucatnyian meghaltak, rengeteg épület megsemmisült
Caracasban és környékén számos épület romba dőlt, a mentési munkálatok pedig jelenleg is nagy erőkkel zajlanak.
Ő lehet az utódja az Egyesült Királyság élén a bukott Keir Starmernek: régóta fájt már a foga a hatalomra
Esélyeit jelentősen növeli, hogy a korábbi egészségügyi miniszter, a legfőbb riválisnak tartott Wes Streeting hétfőn beállt mögé támogatóként.
A kánikula sorra dönti meg a korábbi rekordokat.
Megdöbbentő belső jelentés szivárgott ki Oroszországból: már Putyin legbelső köreiből is a háború azonnali leállítását akarják
A krími lakosok nemcsak az üzemanyag- és áramellátás biztonságát veszítették el, hanem az államba vetett bizalmukat is.
Komoly gázmegállapodást kötött Oroszország: legfontosabb európai szövetségese ezúttal sem hagyta cserben
Közben 40%-os drágulástól is tartanak.
Ezek a világ leggyűlöltebb országai: meglepő helyen futott be Magyarország - azért ezt nem gondoltuk volna
A világ legnagyobb demokráciapercepciós kutatása idén is megvizsgálta, hogyan látják az emberek a világ országait, a demokrácia működését és a nemzetközi konfliktusokat.
Az Európai Bizottság egykori Brexit-ügyi főtárgyalója szerint az Európai Unió ajtaja továbbra is nyitva áll Nagy-Britannia előtt.
Megdöbbentő figyelmeztetést küldött Putyin: ha ezt meglépik az európai országok, azonnal jön a kíméletlen válaszcsapás
Nyugaton tisztában vannak azzal, hogy ha saját területükről indítanak támadást Oroszország ellen, akkor Moszkva válaszolni fog - jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök.
Gödöllőn tartották a visegrádi négyek első csúcstalálkozóját a Tisza Párt választási győzelme és Magyar Péter kormányalakítása óta.
Az Egyesült Államok hatvan napra felfüggesztette az Irán elleni szankciókat, miután a két fél megkezdte a múlt héten aláírt előzetes megállapodás részleteinek kidolgozását.
Elképesztő bejelentés a magyar bázisról: olyan csúcsfegyverek álltak szolgálatba, amiktől megremeg az égbolt
Az ünnepség egyben a svéd-magyar katonai együttműködés húszéves évfordulójáról is megemlékezett.
Így omlik össze az egykori európai szuperhatalom: itt a sorsdöntő lépés, ami előidézte a válságot - minden egy irányba mutat
Tíz évvel az EU elhagyása után a Brexit politikai, gazdasági és társadalmi következményei továbbra is meghatározzák az Egyesült Királyság mindennapjait.
Az olasz kormány rendkívüli intézkedéseket vezetett be a tartós hőhullám miatt.
-
1 hét múlva kezd a VéNégy Fesztivál Nagymaroson (x)
Bagossy & Nouvelle Vague Nagymaroson, akciós jegyek vasárnapig!