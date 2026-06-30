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Durva átrendeződés történt az ingatlanpiacon: ez a korosztály veszi a legdrágább otthonokat
Érezhetően fiatalodik a magyar lakáspiac: a Duna House elemzése szerint 2026 első öt hónapjában a vevők csaknem fele 40 év alatti volt. Ezen belül a harmincasoké a főszerep – a 30–40 évesek adták a vásárlók közel harmadát, így messze ők a piac legaktívabb szereplői.
A harmincasok nemcsak a legaktívabbak, hanem a legtöbbet is ők költik: náluk a legmagasabb a tipikus vételár, miközben az országos középérték 50 millió forint körül alakul. A húszas éveikben járók a legszerényebb büdzsével érkeznek, az ötven felettiek pedig – kisebb, könnyebben fenntartható otthonok felé fordulva – ismét lejjebb viszik a tipikus vételárat.
Az egyik legmeglepőbb tanulság, hogy a fiatalok már az induláskor is komoly méretben gondolkodnak. A húszas korosztály tipikus első otthona országos viszonylatban már 70 négyzetméter körüli, és közülük minden második kifejezetten családi házat vásárol. Az ingatlanok mérete a harmincasoknál tetőzik – ők veszik a legnagyobb otthonokat.
„A harmincas korosztály azért meghatározó, mert náluk egyszerre több életesemény találkozik: ekkor alapítanak családot, ekkor van igazán szükségük nagyobb otthonra, és az Otthon Start óta a finanszírozás is elérhetőbb a számukra. Ezért nem véletlen, hogy egyszerre ők a legaktívabbak és ők is költenek a legtöbbet" – mondta Szegő Péter, a Duna House vezető elemzője.
A generációk földrajzilag is kettéválnak
A fiatal, családalapító korosztály húzódik leginkább kifelé: a 20–40 évesek fordulnak a legnagyobb arányban az agglomeráció felé, jellemzően a megfizethetőbb négyzetméterárért és a kertes ingatlanért cserébe vállalva az ingázást. Az idősebbek ezzel szemben helyben maradnak – a hatvan felettiek közel kétharmada vidéki ingatlant vásárol, és náluk a legalacsonyabb a budapesti vétel aránya. A főváros felé arányaiban éppen a középkorú, 50–60 éves vevők fordulnak a leginkább.
Az idősebb korosztálynál erőteljesen jelen van a kisebbe költözés is: a hatvan felettiek közül minden harmadik kifejezetten azért vásárol, hogy kisebb, könnyebben fenntartható otthonba költözzön. Náluk a legkisebb a tipikus alapterület és a legalacsonyabb a vételár is.
Az új építésű sokaknak drága
Az új építésű lakás iránti kereslet minden korcsoportban visszafogottabb: még a piac legaktívabb, családalapító harmincas korosztálya is inkább azonnal beköltözhető, használt ingatlant választ. A fejlesztők egy része épp erre az árérzékeny keresletre és az Otthon Start adta lehetőségre reagál: egyre tudatosabban keresnek olyan lokációt, ahol az áraikat a program nettó 1,5 millió forintos négyzetméteres korlátja alatt tudják tartani, hogy a támogatott hitellel vásárló fiataloknak is elérhetők legyenek. A panellakás eközben leginkább a húszas korosztály belépő terméke maradt.
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A piac fiatalodása hónapról hónapra is jól kirajzolódik: az év eleje óta érezhetően nőtt a 30 év alatti vásárlók súlya, miközben a középkorú korosztályé visszafogottabbá vált. „A fiatalok aktivitása kijelöli a következő időszak legnagyobb kérdését is: meg tudja-e szólítani az új építésű kínálat ezt a fiatal, árérzékeny keresletet. Azok a beruházók, akik az Otthon Start limitjéhez igazítják az árazásukat és a lokációjukat, jó eséllyel megfogják ezt a réteget – a többiek viszont továbbra is csak egy szűkebb keresleti bázisra építhetnek" – tette hozzá Szegő Péter.
A fiatalokat a támogatott hitel hozta helyzetbe
A fiatal vásárlók térnyerése mögött a finanszírozás átrendeződése áll. Az MNB Lakáspiaci jelentése szerint az Otthon Start révén a lakáshitel-kibocsátásnak már mintegy 80 százaléka kamattámogatott hitel, 2026 első negyedévében pedig a budapesti lakások 40, a vidékiek 38 százalékát első lakásukat vásárlók vették meg – szemben az egy évvel korábbi 25, illetve 27 százalékkal.
Ez a fordulat a hitelpiacot is átírta. A DH Group hitelközvetítő tagvállalata, a Credipass tapasztalata szerint a fiatal, első lakásukat vásárlók ma jellemzően már a megfelelő támogatott konstrukció kiválasztásával kezdik a lakáskeresést, nem pedig fordítva. Ugyanis ma már nem az a kérdés, hogy a fiatal vevő felvesz-e hitelt, hanem hogy melyik támogatott konstrukció illik a helyzetéhez. Sokan már az ingatlankeresés előtt tisztában vannak a pontos kerettel, amelyből gazdálkodhatnak – és egyre többen kombinálják az Otthon Startot a további elérhető támogatásokkal.
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