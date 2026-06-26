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Az ENSZ előrejelzése szerint a világ népessége 2025 és 2050 között mintegy 1,4 milliárd fővel bővülhet.
Világ

Visszafordíthatatlan folyamat indult el: teljesen átalakulhat Magyarország, veszélyben a nyugdíjrendszer is?

Jeki Gabriella
2026. június 26. 19:00

A világ népessége várhatóan 1,4 milliárd fővel nő 2050-re. Ez elsőre óriási növekedésnek tűnik, a háttérben azonban rendkívül eltérő folyamatok zajlanak. Míg egyes országok lakossága robbanásszerűen bővül, mások – köztük Magyarország – jelentős népességcsökkenéssel néznek szembe, amely komoly terhelést jelent a hazai nyugdíjrendszernek is. A CHART by Pénzcentrum legújabb epizódjában azt mutatjuk be, hogyan alakulhat át a világ demográfiai térképe a következő negyedszázadban.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A népességváltozás ma már nem statisztikai kérdés. Meghatározza a gazdasági növekedést, a munkaerőpiacot, a nyugdíjrendszerek fenntarthatóságát és végső soron az országok geopolitikai súlyát is. Éppen ezért fontos, hogy merre tartanak a hosszú távú demográfiai trendek. Az ENSZ előrejelzése szerint a világ népessége 2025 és 2050 között mintegy 1,4 milliárd fővel bővülhet.

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Ez a növekedés azonban egyre inkább néhány régióra koncentrálódik, elsősorban a szubszaharai Afrikára. A CHART by Pénzcentrum térképén jól látható, hogy a legnagyobb növekedés az afrikai országok jelentős részében várható. A leglátványosabb változás a Kongói Demokratikus Köztársaság esetében várható, ahol a lakosság több mint 100 millió fővel nőhet, gyakorlatilag megduplázva az ország népességét. Hasonlóan gyors növekedés előtt áll Niger, Angola és Szomália is.

És mi a helyzet Magyarországgal? A prognózis szerint Magyarország népessége a jelenlegi mintegy 9,6 millió főről 2050-re 8,7 millió körüli szintre csökkenhet. Ez több mint 900 ezer fős visszaesést jelent, vagyis közel minden tizedik lakos „eltűnhet” a következő negyedszázad során. A CHART by Pénzcentrum friss epizódja szerint a becsült csökkenés mértéke eléri a 9,4 százalékot.

A régióban nem vagyunk egyedül. Szlovákia esetében még nagyobb, közel 10 százalékos visszaeséssel számolnak, míg Csehország valamivel mérsékeltebb, de szintén jelentős csökkenés előtt áll. A számok alapján Közép-Európában egyértelműen kirajzolódik a népességfogyás trendje. Ez pedig sajnos egyet jelent azzal is, hogy a mostani felosztó-kirovó nyugdíjrendszert is komoly terhelés éri majd, sőt, akár fenntarthatatlanná is válhat.

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Címlapkép: Getty Images
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