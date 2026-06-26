Kimondták, Magyarország is elég jól járhat más országok uniós forrásaival: itt a matek, ami mindent megváltoztat

Az Európai Bizottság friss elemzése alapján az uniós helyreállítási alap digitális beruházásai a vártnál jóval nagyobb, mintegy kétszeres gazdasági növekedést eredményeznek. A program nemcsak a hazai fejlesztéseket ösztönzi, hanem az egységes piac értékláncain keresztül gyűrűzik át, és más tagállamokban is jelentős értéket teremt. Bár a hazai tervek a Magyar Péter vezette Tisza-kormány időszakában jelentősen módosultak, a siker nagyrészt azon múlik, hogy az ország mennyire képes tudásközpontként és beszállítóként bekapcsolódni az európai digitális keresleti hullámba.

Bár az uniós helyreállítási alap digitális fejezete elsőre csupán technokrata költségvetési tételnek tűnhet, amely hálózatokat, felhőszolgáltatásokat és vállalatirányítási rendszereket finanszíroz, a valóságban egy kiterjedt iparpolitikai programról van szó. Az Európai Bizottság modellszámításai szerint a tagállamok által elkülönített 148,8 milliárd eurós keret 2030-ig globálisan több mint 302 milliárd eurónyi hozzáadott értéket teremthet. Ez a kimagasló, kétszeres multiplikátorhatás annak köszönhető, hogy a digitális beruházások azonnali és jelentős keresletet támasztanak a csúcstechnológiai ágazatokban, így az informatikai szolgáltatásoktól kezdve az elektronikai gyártáson át egészen az építőiparig fejtenek ki pozitív hatást.

Magyarország esetében a digitális átállás finanszírozása és szerkezete érdemi átalakuláson ment keresztül. Míg az eredeti, még az Orbán-kormány által benyújtott tervekben 1,7 milliárd euró szerepelt erre a célra, amely elsősorban a digitális készségek fejlesztésére fókuszált, az új kormány módosította a csomagot. A Magyar Péter miniszterelnök által benyújtott új tervezet közvetlenül 2,4 milliárd, közvetve pedig további egymilliárd eurót szán a digitalizációra, ami a teljes hazai RRF-keret 30 százalékát teszi ki. A megújult prioritások között már olyan jelentős infrastrukturális beruházások is helyet kaptak, mint a villamosenergia-hálózatok fejlesztése és a hálózati energiálorok kiépítése - tudósított a Portfolio.

Az elemzés egyik legfontosabb megállapítása az úgynevezett átgyűrűző hatások kulcsszerepe. A nyitott, az európai értékláncokba integrált gazdaságok nemcsak a saját forrásaikból profitálnak, hanem a többi tagállam megrendeléseiből is. Az eredeti magyar digitális kerethez a Bizottság modellje 1,91 milliárd eurós teljes uniós hozzáadott értéket rendel, amelynek 45 százaléka más országok költéseinek átgyűrűzéséből származik, ami közel kétszerese az uniós átlagnak. Ugyanakkor a régiós versenytársakhoz, például a rendkívül erős multiplikátorhatást felmutató Csehországhoz képest a hazai szorzó mérsékeltebb, ami rámutat arra, hogy az előnyök maximalizálása érdekében tovább kell erősíteni a magyar beszállítói pozíciókat.

Az európai digitális fellendülésnek ugyanakkor komoly korlátot szab, hogy a fejlesztésekre szánt közpénzek jelentős része elhagyja az uniót. A több mint 302 milliárd eurós globális gazdasági hatásból mintegy 83 milliárd euró unión kívüli országokban, döntően Kínában és az Egyesült Államokban realizálódik. Mivel a szükséges eszközök, félvezetők és informatikai komponensek meghatározó része importból származik, az európai digitális iparpolitika legnagyobb kihívása jelenleg az, hogy az uniós forrásokból mesterségesen generált keresletet ne csak a globális versenytársak elégítsék ki, hanem a kontinens saját technológiai bázisa is megerősödjön.