Rendkívüli figyelmeztetést adott ki az MVM: ezt kérik minden magyartól a brutális kánikula miatt

Az MVM szerint a villamosenergia-ellátás továbbra is stabil, a közelgő hőség miatt azonban arra kérik a fogyasztókat, hogy lehetőség szerint ne egyszerre használják a nagy energiaigényű berendezéseket az esti órákban.

A társaság közölte, hogy a következő napokban tovább fokozódik a meleg, szombattól pedig a legmagasabb fokozatú hőségriasztás lesz érvényben. A klímaberendezések fokozott használata miatt az esti órákban jelentkezhet a legnagyobb terhelés a villamosenergia-hálózaton.

Az MVM hangsúlyozta, hogy erőművei felkészültek a nyári csúcsidőszakra, a rendszer működését folyamatosan figyelik, és rendkívüli beavatkozásra jelenleg nincs szükség. A Mátrai Erőmű folyamatos üzemmel biztosítja a szükséges kapacitást, a naperőművek pedig az elmúlt héten a tervezettnél 11,5 százalékkal több áramot termeltek.

A társaság arra is felhívta a figyelmet, hogy napközben a naperőművek jelentősen csökkentik a hálózat terhelését, este azonban a megújuló termelés visszaesése miatt minden megtakarított villamos energia hozzájárul az ellátás biztonságához.

Az MVM azt is vizsgálja, hogy a legnagyobb hőség idején átütemezhetők-e a tervezett áramszünettel járó munkák, emellett az ügyfélszolgálatok a hőségriasztás alatt fél órával korábban nyitnak.